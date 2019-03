Google Chrome : le Cloud gaming en vue avec le support des Joy-Con de la Switch

Les Joy-Con pour jouer sur Chrome



Alors ques'apprête à développer ses ambitions sur lelors de la) la semaine prochaine, on apprend que les manettes de la Switch, les, devraient bientôt pouvoir être utilisées sur Chrome.C'est 9To5google qui a relevé puis révélé que, depuis la nuit dernière, le code de Chromium avait évolué pour prendre en charge plus de manettes de jeu. Si jusque-là, les manettes Switch Pro étaient déjà configurées, elles ont été rejointes par les Joy-Con de la Switch. Cela devrait permettre prochainement aux développeurs (et donc aux joueurs) d'utiliser ces manettes dans leurs jeux, sans que cela ne leur demande beaucoup de travail.Toutefois, rappelons que l' actuelle version de Chrome est la 73 ... Il faudra certainement attendre la version 75 avant de pouvoir profiter de ces contrôleurs dans le navigateur.