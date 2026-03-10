Un bon VPN peut aujourd'hui coûter moins de 3 euros par mois. Mais cette affirmation mérite d'être décodée, parce que le prix affiché en gros sur la page d'accueil d'un service VPN est rarement le prix que vous allez payer sur la durée. Engagements longs, renouvellements au plein tarif, mois "offerts" qui ne valent pas une vraie remise sur le prix mensuel : cet article s'attache uniquement à la question du coût.
Nos 3 offres coup de cœur
- 🥇 Cyberghost - Rapport qualité/prix - 2,19 €/mois (45 jours de garantie satisfait ou remboursé)
- 🥈 Proton VPN - Gratuit illimité ou payant plus lisible - 0 € ou 2,99 €/mois
- 🥉 Surfshark - Prix brut le plus bas, appareils illimités - 1,99 €/mois
Si vous cherchez quel VPN offre les meilleures performances ou le niveau de sécurité le plus élevé, notre comparatif VPN 2026 est fait pour vous. Si vous voulez un VPN sans dépenser un centime, notre guide VPN gratuit est là pour vous aider à faire le tri. Ici, on répond à une question différente : comment obtenir un VPN sérieux au prix le plus bas possible ?
Ce que le prix affiché cache vraiment
Le premier réflexe, quand on cherche un VPN pas cher, consiste à comparer les prix affichés sur les sites des éditeurs. Sauf que ces tarifs renvoient presque toujours à une offre promotionnelle sur 2 ans et ne reflètent pas vraiment ce que vous paierez sur la durée.
3 notions à distinguer avant d'acheter
Le prix promo est celui mis en avant par les éditeurs. Il correspond au tarif mensuel calculé sur la durée totale d'un abonnement long (souvent 24 à 28 mois). Il s'agit du chiffre qui s'affiche sur les pages d'accueil, généralement accompagné d'un gros pourcentage de réduction.
Le prix de renouvellement est celui que vous paierez à la fin de la période initiale. La quasi-totalité des éditeurs reconduisent l’abonnement automatiquement, souvent au tarif mensuel sans engagement, soit un montant 5 à 10 fois plus élevé que le prix d’appel. Surfshark l’indique d’ailleurs explicitement dans ses conditions, en précisant que les renouvellements sont « plus chers que les prix d’appel ».
Le prix mensuel sans engagement représente le coût d'un abonnement souscrit mois par mois. Il oscille entre 9,99 € (Proton VPN) et 15,45 € (Surfshark) selon les services.
Le tableau des prix réels du marché (mars 2026)
|VPN
|Prix promo
|Durée engagement
|Mensuel sans engagement
|Garantie remboursement
|PrivadoVPN
|1,11 €/mois
|27 mois
|10,99 €
|30 jours
|PureVPN
|1,85 €/mois
|27 mois
|12,36 €
|30 jours
|Surfshark
|1,99 €/mois
|27 mois
|15,45 €
|30 jours
|ExpressVPN
|2,09 €/mois
|28 mois
|11,49 €
|30 jours
|CyberGhost
|2,19 €/mois
|26 mois
|11,99 €
|45 jours
|Hide.me
|2,69 €/mois
|26 mois
|11,99 €
|30 jours
|Proton VPN
|0 € ou 2,99 €/mois
|24 mois
|9,99 €
|30 jours
|HMA
|2,99 €/mois
|3 ans
|10,99 €
|30 jours
|NordVPN
|3,09 €/mois
|27 mois
|12,99 €
|30 jours
|Mullvad
|5 €/mois
|Mensuel
|5 €
|14 jours
Le coût réel à la souscription : le calcul que personne ne fait
Les prix au mois affichés par les éditeurs ne permettent pas de comparer grand-chose tant que les durées d’engagement varient d’une offre à l’autre. Les mois ajoutés font baisser le tarif mensuel mis en avant, sans forcément réduire la somme réellement déboursée. Voici donc le montant payé à la souscription pour les principales offres couvrant au moins 2 ans.
|VPN
|Coût total payé (2 ans)
|Note
|Surfshark
|~54 €
|27 mois inclus dans l'offre
|CyberGhost
|~57 €
|26 mois inclus dans l'offre
|Proton VPN
|~72 €
|24 mois
|NordVPN
|~83 €
|27 mois inclus dans l'offre
Entre Surfshark et NordVPN, l’écart dépasse 30 euros à la souscription pour une durée équivalente de 2 ans et 3 mois. Pour un abonnement longue durée, la différence pèse clairement sur le budget.
Quand acheter pour payer le moins possible
Les meilleures remises sur les VPN tombent à des périodes bien identifiées, en particulier au moment du Black Friday et du Cyber Monday. Les éditeurs y affichent souvent des réductions très agressives, comprises entre 80 et 87 % selon les cas.
Il faut pourtant relativiser ce que l’on pourrait prendre pour une bonne affaire. Dans bien des cas, les tarifs affichés le reste de l’année sont identiques à ceux mis en avant pendant ces opérations. Les éditeurs maintiennent en effet leurs promos presque en continu pour attirer de nouveaux abonnés. En pratique, attendre novembre pour souscrire à CyberGhost ou Surfshark ne permet donc pas de réaliser d'économies supplémentaires par rapport à un achat effectué en mars.
Les soldes d’hiver, en janvier, donnent parfois lieu à une autre mécanique. Il ne s’agit pas forcément d’une baisse du prix mensuel, mais de quelques mois supplémentaires ajoutés à l’abonnement. CyberGhost est ainsi passé à 2,03 euros par mois, pour un engagement de 2 ans assorti de 4 mois offerts, pendant les soldes de janvier 2026. Une fois ramené au coût mensuel effectif, ce type d’offre reste toutefois souvent très proche du tarif promotionnel habituel.
Les meilleurs VPN pas chers
🥇 CyberGhost : 45 jours pour tester, le rapport coût/risque le plus intéressant du marché
CyberGhost n'est pas le moins cher sur le papier. Surfshark affiche 1,99 €/mois contre 2,19 €/mois pour CyberGhost. Mais l'écart de 0,20 € par mois mérite d’être remis en perspective, car il s’accompagne d’un avantage concret : une garantie de remboursement de 45 jours, soit 15 jours de plus que tous ses concurrents directs.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Le prix et les conditions de l'offre actuelle
|Durée
|Prix/mois
|Garantie
|CyberGhost - 1 mois
|12,99 €
|14 jours
|CyberGhost - 6 mois
|6,99 €
|45 jours
|CyberGhost - 2 ans (actuel)
|2,19 €
|45 jours
L’offre actuelle inclut 26 mois pour le prix de 24, ce qui ramène le coût mensuel affiché à 2,19 euros. Lors d’opérations promotionnelles ponctuelles, notamment pendant certaines soldes, ce tarif peut encore descendre légèrement, jusqu’à 2,03 euros par mois avec des mois supplémentaires ajoutés à l’abonnement.
Pourquoi 45 jours de garantie changent le calcul
La plupart des VPN se limitent à 30 jours de garantie. CyberGhost en laisse 45, ce qui vous donne davantage de temps pour tester le service dans des conditions normales, sur votre connexion habituelle, en déplacement, sur plusieurs appareils, ou encore avec du streaming et du téléchargement. En pratique, c’est souvent largement suffisant pour savoir si le service vous convient.
En cas d’insatisfaction, la demande de remboursement passe par le chat disponible 24 heures sur 24. Le support pose généralement quelques questions de confirmation avant de lancer la procédure, puis le remboursement intervient sous 5 à 10 jours ouvrés.
💡 Conseil pratique : programmez un rappel au 43ᵉ jour sur votre téléphone. Vous garderez ainsi une petite marge pour contacter le support avant la fin de la période de remboursement.
Ce que vous obtenez pour 2,19 €/mois
- 11 500 serveurs dans 100 pays
- 7 connexions simultanées
- Protocoles WireGuard, OpenVPN, IKEv2
- Serveurs dédiés au streaming et au P2P
- Applications sur Windows, macOS, iOS, Android, Linux, Fire TV, Apple TV et routeurs
- Audit Deloitte confirmant la conformité de la politique no-log au quatrième trimestre 2025
- Support en français par chat
Pourquoi 2,19 euros par mois reste un tarif très compétitif
À ce niveau de prix, CyberGhost propose un ensemble particulièrement solide. L’écart avec les offres les moins chères du marché reste limité, alors que le service conserve une couverture géographique très large, des usages bien pris en charge, un support en français et surtout une garantie de remboursement plus longue que la moyenne. Pour qui cherche avant tout un VPN peu cher, complet et simple à tester sans trop de risque, le rapport qualité-prix est difficile à ignorer. Son tarif de renouvellement annuel reste en outre plus contenu que celui des autres services comparés ici.
Pour qui CyberGhost est le bon choix économique
CyberGhost convient surtout à celles et ceux qui veulent un VPN abordable sans passer des heures à comparer des options avancées ou à ajuster des réglages. Son offre a du sens si vous cherchez avant tout un service simple à prendre en main, assez large dans sa couverture et suffisamment souple pour un usage quotidien sur plusieurs appareils.
C’est aussi un choix cohérent si vos besoins tournent autour du streaming, du téléchargement ou d’un usage domestique classique, avec une présence dans de nombreux pays et des serveurs optimisés pour ces usages. En revanche, si votre priorité porte sur le contournement de censures réseau très strictes, notamment en Chine, mieux vaut regarder du côté de services plus à l’aise sur l’obfuscation du trafic.
🥈 Proton VPN : le seul VPN qui permet vraiment de commencer à 0 euro
Proton VPN est l’un des rares services du marché à proposer trois niveaux tarifaires réellement distincts, avec une formule gratuite illimitée, une offre longue durée à prix abordable et un abonnement mensuel sans engagement. Chez la plupart de ses concurrents, l’entrée gratuite n’existe pas, ou se limite à un essai temporaire de quelques jours.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Le modèle de prix de Proton VPN, niveau par niveau
|Offre
|Prix
|Ce que ça ouvre
|Connexions
|Proton Gratuit
|0 €
|Navigation, 10 pays, 1 appareil
|1
|Proton VPN Plus (2 ans)
|2,99 €/mois
|129 pays, streaming, P2P
|10
|Proton VPN Plus (1 an)
|3,99 €/mois
|Identique
|10
|Proton VPN Plus (mensuel)
|9,99 €/mois
|Identique
|10
La logique est assez simple. Vous pouvez commencer sans rien payer, puis passer à une formule payante seulement si les limites de l’offre gratuite deviennent trop contraignantes. Pour un usage ponctuel, sans streaming ni P2P, elle peut déjà suffire durablement.
Ce que la version payante ajoute concrètement
À 2,99 euros par mois, Proton VPN ouvre l’accès à 129 pays et à plus de 18 900 serveurs, contre 10 pays seulement dans la formule gratuite. C’est aussi à ce niveau que le service devient réellement pertinent pour le streaming, avec la prise en charge de plateformes comme Netflix, Disney+ ou Prime Video, ainsi que pour le téléchargement en P2P. Le nombre de connexions simultanées passe en parallèle de 1 à 10.
Pourquoi la tarification de Proton VPN est plus lisible
La plupart des VPN mettent en avant un tarif d’appel très bas sur 2 ans, avant de renouveler automatiquement l’abonnement à un prix plus élevé. Proton VPN n’échappe pas totalement à cette logique, puisque son offre à 2,99 euros par mois sur 24 mois est ensuite reconduite à un tarif annuel supérieur. La différence tient davantage à la lisibilité de sa grille et à l’existence d’une formule gratuite illimitée, qui permet d’entrer dans l’écosystème sans paiement immédiat.
Pour qui Proton VPN est le bon choix économique
Proton VPN a surtout du sens dans deux situations. La première, si vous voulez utiliser un VPN sans rien débourser et que la version gratuite suffit à vos usages. La seconde, si vous cherchez une offre payante encore abordable, mais avec des critères plus précis en tête, notamment un service open source, bien documenté et développé en Suisse.
Ce n’est pas l’option la moins chère en valeur brute, avec 2,99 euros par mois contre 2,19 euros pour CyberGhost ou 1,99 euro pour Surfshark. En revanche, c’est le seul des trois à proposer une vraie entrée à 0 euro, sans limite de durée. C’est aussi ce qui en fait un choix économique à part, moins centré sur le prix le plus bas que sur la possibilité de commencer gratuitement puis de monter en gamme sans changer de service.
🥉 Surfshark : 1,99 €/mois et des connexions illimitées, l'avantage famille
Surfshark affiche ici le tarif mensuel le plus bas parmi les grands noms du marché. À 1,99 euro par mois sur 27 mois, il se place sous CyberGhost (-0,20 €/mois) et Proton VPN payant (-1 €/mois) sur le prix d’appel.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Le prix et les plans disponibles
|Plan
|Prix/mois
|Total estimé
|Garantie
|Surfshark Starter (1 mois)
|15,45€
|15,45€
|30 jours
|Surfshark Starter (1 an + 3 mois)
|3,19€
|~48 €
|30 jours
|Surfshark Starter (2 ans + 3 mois offerts)
|1,99€
|~54 €
|30 jours
Le plan Starter couvre l'essentiel : VPN complet, chiffrement AES-256, protocoles WireGuard et OpenVPN, bloqueur de contenu (CleanWeb). Les plans One et One+ ajoutent un antivirus et des alertes en cas de fuite de données.
Pourquoi l’illimité change vraiment la donne
Surfshark est le seul VPN des trois à autoriser un nombre illimité de connexions simultanées. CyberGhost plafonne à 7, Proton VPN à 10. En pratique, un foyer avec deux adultes et des enfants peut vite atteindre 8 à 12 appareils actifs entre ordinateurs, smartphones, tablettes, télévision connectée ou console.
C’est ce qui rend son prix particulièrement intéressant dans un cadre familial. À 1,99 euro par mois, un seul abonnement suffit à couvrir l’ensemble du foyer, sans avoir à surveiller le nombre d’appareils connectés. Dès que les équipements s’accumulent, cet avantage compte bien davantage que l’écart de quelques centimes affiché face à d’autres offres.
Un point de vigilance sur le renouvellement
Chez Surfshark, le tarif de renouvellement dépasse le prix d’appel affiché au moment de la souscription. Ce n’est pas inhabituel dans le secteur, mais c’est un élément à anticiper si vous cherchez avant tout à maîtriser votre budget dans la durée. Pensez à programmer un rappel avant l’échéance pour éviter un renouvellement subi.
Pour qui Surfshark est le bon choix économique
Surfshark est un choix cohérent si vous cherchez avant tout le prix mensuel affiché le plus bas, ou si vous avez beaucoup d’appareils à protéger dans un même foyer. La garantie 30 jours permet de tester sans risque, même si elle est plus courte de 15 jours que celle de CyberGhost.
Prix et valeur côte à côte : le tableau financier de référence
Ce tableau compare uniquement les conditions financières des trois VPN que sont CyberGhost, Proton VPN et Surfshark. Pour les performances et les fonctionnalités, reportez-vous à notre comparatif VPN.
|Critère
|CyberGhost
|Proton VPN
|Surfshark
|Prix minimum (promo)
|2,19 €/mois
|0 € ou 2,99 €/mois
|1,99 €/mois
|Prix mensuel sans engagement
|12,99 €
|9,99€
|15,45€
|Durée de l'offre retenue
|26 mois
|24 mois
|27 mois
|Garantie remboursement
|45 jours
|30 jours
|30 jours
|Prix renouvellement (12 mois)
|~57 €
|~84 €
|~86 €
|Connexions simultanées
|7
|10
|Illimitées
|Coût estimé sur 2 ans
|~57 €
|~72 €
|~54 €
|Version gratuite illimitée
|Non
|Oui
|Non
|Support en français
|Oui
|Non
|Non
Quel VPN pas cher selon votre budget réel
Vous avez 0 € à dépenser
Une seule option s'impose ici ici : Proton VPN gratuit. C'est le seul VPN de cette sélection à proposer une formule sans limite de données. Pour un point complet sur ce que permet réellement ce plan, et sur ses limites, consultez notre guide VPN gratuit.
Vous avez moins de 2 €/mois
À ce niveau, Surfshark Starter à 1,99 euro par mois constitue le choix le plus évident, à condition d’accepter un engagement de 27 mois. D’autres services affichent des tarifs encore plus bas sur le papier, comme PureVPN à 1,85 euro par mois ou PrivadoVPN à 1,11 euro. Mais ce dernier n’a pas encore publié d’audit indépendant sur sa politique de confidentialité, un élément qui mérite d’entrer dans l’équation.
Vous avez entre 2 et 3 €/mois
C’est sans doute la tranche la plus intéressante du marché. CyberGhost à 2,19 euros par mois, ExpressVPN à 2,09 euros par mois et Proton VPN payant à 2,99 euros par mois couvrent des profils assez différents. CyberGhost reste le plus convaincant sur le rapport qualité-prix. ExpressVPN vise davantage celles et ceux qui privilégient la simplicité et les performances. Proton VPN, lui, garde pour principaux atouts une formule gratuite illimitée, des applications open source et une juridiction suisse.
Vous avez 3 à 5 €/mois
À ce niveau de budget, NordVPN à 3,09 euros par mois et Mullvad à 5 euros par mois entrent dans le champ des possibles. Le premier reste dans une logique assez classique de prix promotionnel sur longue durée, avec un service très complet. Le second suit une approche beaucoup plus linéaire, avec un tarif fixe de 5 euros par mois quelle que soit la durée choisie, sans remise d’appel ni engagement prolongé. Mullvad se distingue aussi par des options de paiement plus discrètes, y compris en espèces. Pour des usages classiques, l’écart avec CyberGhost ou Surfshark ne sautera pas forcément aux yeux. Dépenser plus n’apporte donc pas automatiquement un avantage décisif si votre objectif principal reste de contenir la facture.
Antivirus + VPN : quand la suite tout-en-un revient moins cher
Il existe enfin un cas de figure souvent mis de côté au moment de comparer les prix. Si vous prévoyez déjà de payer pour un antivirus, certaines suites de sécurité incluent un VPN dans leur abonnement.
Les suites qui intègrent un VPN
|Suite
|Meilleur prix
|VPN inclus
|Données VPN
|Appareils
|Norton 360 Deluxe
|39,99 €/an
|Oui
|Illimitées
|5
|Bitdefender Premium Security
|69,98 €/an
|Oui
|Illimitées
|5
|Surfshark One
|2,49 €/mois (27 mois)
|Oui
|Illimitées
|Illimitées
|McAfee+ Premium
|44,95 €/an
|Oui
|Illimitées
|Illimitées
Le vrai calcul
L’intérêt d’une suite dépend surtout de ce que vous payez déjà. Si vous souscrivez séparément un antivirus autour de 2 euros par mois et CyberGhost à 2,19 euros par mois, la facture dépasse déjà 4 euros mensuels. À l’inverse, Surfshark One à 2,49 euros par mois regroupe le VPN, l’antivirus et les alertes en cas de fuite de données dans une formule plus avantageuse.
En revanche, si vous utilisez déjà un antivirus gratuit, ou si votre protection est comprise dans un abonnement existant, chez un opérateur, via une assurance cyber ou avec Microsoft Defender, le calcul n’est plus le même. Dans ce cas, un VPN seul, comme Surfshark à 1,99 euro par mois, reste généralement plus économique qu’opter pour une suite complète.
Réductions étudiantes et professionnelles : jusqu'à -79%
Les tarifs étudiants ne sont pas systématiquement mis en avant sur les pages d'accueil des VPN, mais plusieurs éditeurs les proposent.
Les VPN avec offres étudiantes confirmées
|VPN
|Réduction étudiante
|Prix remisé
|Détail
|ExpressVPN
|-83%
|1,94 €/mois
|soit 54,42 € sur 2 ans
|Proton VPN
|-72%
|2,82 €/mois
|soit 33,81 € par an
|NordVPN
|-15 % supplémentaire
|2,63 €/mois
|soit 70,92 € sur 2 ans
NB : certaines offres étudiantes affichées par des plateformes partenaires ne sont pas toujours applicables au moment de l’achat. Nous n’avons retenu ici que les remises effectivement vérifiables. Selon les fournisseurs, une TVA de 20 % peut s’ajouter au prix affiché avant validation de la commande.
La procédure varie selon les éditeurs, mais elle repose en général sur une vérification du statut étudiant via une plateforme partenaire ou un justificatif. Les remises et leurs conditions peuvent évoluer, ce qui oblige à contrôler le prix final au moment du paiement.
Proton VPN propose aussi des réductions spécifiques pour certaines organisations, notamment les associations et les médias, mais ces offres ne sont pas tarifées publiquement comme les formules grand public et passent par une demande directe auprès du fournisseur.
Ce qu'une connexion non protégée peut vraiment vous coûter
À force de comparer les VPN au centime près, on en finirait presque par oublier la question de départ. Que paie-t-on au juste avec ces 2 ou 3 euros par mois ? Pas seulement un changement de localisation ou un peu plus de souplesse en ligne, mais aussi une protection supplémentaire dans des situations très ordinaires, quand vos données transitent dans des conditions moins sûres que vous ne l’imaginez.
Le Wi-Fi public, un terrain propice aux interceptions
Les réseaux Wi-Fi publics, dans les aéroports, les hôtels, les cafés ou les gares, restent des environnements plus risqués que votre connexion domestique. Sur ce type d’accès, un tiers malveillant peut chercher à intercepter ou à altérer des échanges dans le cadre d’une attaque dite man-in-the-middle, c’est-à-dire en s’interposant entre votre appareil et le réseau pour observer, détourner ou manipuler les données qui y transitent.
Le risque n’est pas seulement théorique. Dans le pire des cas, ce type d’interception peut exposer des identifiants, des sessions déjà ouvertes, certaines informations personnelles ou des données bancaires si la connexion ou le service utilisé est mal protégé. Le HTTPS limite déjà fortement ce danger sur de nombreux sites, mais il ne couvre pas tout et ne protège pas contre toutes les formes de manipulation du trafic ou contre un réseau frauduleux conçu pour inspirer confiance.
Un VPN ne bloque pas toutes les menaces. Il ne vous protégera ni d’un lien de phishing sur lequel vous cliquez vous-même, ni d’un malware téléchargé par erreur. En revanche, il chiffre le trafic entre votre appareil et le serveur du fournisseur, ce qui complique nettement l’exploitation des données interceptées sur un réseau peu fiable, puisqu’elles ne risquent plus de circuler en clair entre vous et le point d’accès.
La revente des données, un risque moins visible mais bien réel
Toutes les données compromises n’ont pas la même valeur, mais elles peuvent alimenter des usages très concrets, de la revente d’identifiants à la réutilisation de sessions déjà ouvertes, en passant par l’enrichissement de profils exploités ensuite pour la fraude ou l’hameçonnage ciblé. Les identifiants volés restent d’ailleurs l’un des ressorts les plus fréquents des compromissions documentées ces dernières années.
Un VPN n’empêche pas à lui seul la fuite ou la revente de données. En revanche, il réduit ce qu’un intermédiaire peut observer lorsque votre trafic transite sur un réseau peu fiable. Cela ne suffit ni à protéger un mot de passe réutilisé, ni à bloquer un site frauduleux, ni à remplacer la double authentification. Il s’agit d’une protection de transport, pas d’une solution globale.
VPN sur routeur : un abonnement pour tout le foyer
Configurer un VPN sur le routeur, au lieu de l’installer appareil par appareil, reste une solution assez peu mise en avant, alors qu’elle peut se révéler très avantageuse à l’échelle d’un foyer. Toute la connexion domestique transite alors par le VPN, y compris pour les équipements qui ne prennent pas en charge d’application dédiée, comme certaines télévisions connectées, consoles ou enceintes intelligentes.
Les VPN compatibles routeur
|VPN
|Routeurs compatibles
|Difficulté
|Tutoriel officiel
|CyberGhost
|DD-WRT, TomatoUSB, TomatoUSB Merlin
|Moyenne
|Oui
|Surfshark
|OpenWRT, DD-WRT, AsusWRT, Asus Merlin
|Moyenne
|Oui
|Proton VPN
|OpenWRT, DD-WRT, AsusWRT, AsusWRT-Merlin, Tomato / FreshTomato
|Avancée
|Oui
L’installation demande de modifier la configuration du routeur, ce qui suppose un minimum d'aisance technique. Les éditeurs proposent en général des tutoriels détaillés, et certains modèles récents, notamment chez ASUS, prennent en charge la configuration d’un client VPN directement dans leur interface.
Quand c'est rentable
L’intérêt économique est direct si vous avez plus de 7 appareils à protéger et que vous utilisez CyberGhost, limité à 7 connexions simultanées. Un seul compte installé sur le routeur peut alors couvrir tout le foyer sans contrainte supplémentaire. Avec Surfshark, dont les connexions sont déjà illimitées, l’intérêt est moins financier que pratique. Toute la maison passe automatiquement par le VPN, y compris les équipements sur lesquels aucune application ne peut être installée.
Un point à garder en tête sur les performances
Un VPN configuré sur routeur peut être un peu moins rapide qu’une application installée directement sur un ordinateur ou un smartphone, notamment parce que le routeur dispose souvent de moins de ressources pour gérer le chiffrement. Cette baisse reste généralement acceptable pour la navigation courante ou le streaming en HD, mais elle peut devenir plus sensible pour des usages plus exigeants, comme le streaming 4K intensif ou certains jeux en ligne.
Cinq pièges à éviter sur les prix VPN
Piège 1 : oublier le renouvellement
C’est le piège le plus courant. Vous souscrivez à 1,99 euro par mois sur 27 mois puis, une fois la période initiale terminée, l’abonnement est automatiquement reconduit à un tarif mensuel bien plus élevé, parfois sans que vous vous en rendiez compte. Programmez une alerte une à deux semaines avant la date de renouvellement, quelle que soit la plateforme.
Piège 2 : les "X mois offerts" ne valent pas une remise directe
L’argument paraît avantageux, mais il peut être trompeur. Les mois supplémentaires offerts ne valent pas une remise directe sur la facture, et servent souvent surtout à lisser le prix total sur une durée plus longue pour afficher un tarif mensuel plus flatteur. Le gain réel, lui, est parfois minime. Pour éviter de vous faire avoir, comparez toujours le montant payé à la souscription, pas seulement le nombre de mois ajoutés.
Piège 3 : se laisser tenter par un tarif très bas sans vérifier le niveau d’audit
PrivadoVPN à 1,11 euro par mois est le moins cher du tableau. Mais ce service n’a pas, à ce jour, publié d’audit indépendant de sa politique de confidentialité, contrairement à CyberGhost, Proton VPN ou Surfshark, qui mettent tous en avant des vérifications externes de leur politique no-log. Cela ne disqualifie pas automatiquement le service, mais l’absence d’audit prive tout de même l’utilisateur d’un élément de transparence important, y compris pour des usages ordinaires. Pour des usages professionnels, réguliers ou plus sensibles, ce point mérite d’autant plus d’être pris au sérieux.
Piège 4 : croire qu’un abonnement mensuel est la meilleure façon de tester
Le réflexe paraît logique, mais il est rarement le plus avantageux. Chez CyberGhost, l’abonnement au mois donne bien droit à une garantie de remboursement, mais elle est plus courte que celle appliquée à l’offre longue durée. Or, pour se faire une vraie idée du service, quelques jours ne suffisent pas toujours. En souscrivant directement à la formule 26 mois, vous disposez de 45 jours pour tester le VPN dans des conditions plus proches d’un usage réel, tout en gardant la possibilité de demander un remboursement. Si vous décidez finalement de conserver le service, vous évitez en plus d’avoir payé un mois au prix fort avant de repartir sur une offre longue.
Piège 5 : un VPN "gratuit" qui demande votre carte bancaire
Un service présenté comme gratuit mais qui exige votre numéro de carte dès l’inscription, sans période d’essai clairement expliquée, ressemble souvent davantage à un abonnement déguisé qu’à une vraie offre gratuite. Avant de renseigner vos coordonnées bancaires, vérifiez toujours les conditions d’annulation, la durée exacte de l’essai et la date à partir de laquelle la facturation démarre.
ℹ️ VPN pas cher : les réponses à vos questions
Quel est le VPN le moins cher en 2026 ?
Sur le prix mensuel en promotion, Surfshark Starter à 1,99 €/mois sur 27 mois est le moins cher parmi les services établis et audités. PureVPN affiche 1,85 €/mois et PrivadoVPN 1,11 €/mois, mais leur niveau de transparence est moindre.
CyberGhost est-il vraiment moins cher que NordVPN ?
Sur 2 ans, oui. CyberGhost revient à environ 57 € contre 83 € pour NordVPN. La différence représente plus de 26 €, soit l'équivalent d'un an d'abonnement Surfshark.
Un abonnement 1 an ou 2 ans : quelle durée choisir ?
L'abonnement 2 ans est presque toujours plus économique. Proton VPN passe de 3,99 €/mois (1 an) à 2,99 €/mois (2 ans), soit 25% d'économie supplémentaire. L'engagement 1 an a du sens si vous n'êtes pas sûr de vouloir garder le service sur la durée, en complément de la garantie de remboursement.
Comment obtenir le remboursement des 45 jours CyberGhost ?
La demande se fait auprès du support CyberGhost, via le live chat ou par email, dans les 45 jours suivant l’achat pour les abonnements longue durée. Il suffit d’indiquer que vous souhaitez activer la garantie de remboursement et de confirmer les informations de votre compte. Lors de notre vérification, la procédure s’est déroulée sans difficulté particulière et le remboursement a été effectué dans la semaine.
Proton VPN gratuit est-il vraiment sans limite de données ?
Oui. C’est l’une des caractéristiques les plus rares du marché des VPN gratuits. Proton VPN ne fixe ni quota mensuel, ni coupure liée au volume de données. Les limites portent plutôt sur l’usage, avec un seul appareil à la fois et l’absence de certaines fonctions réservées au payant, comme le streaming, le P2P ou l’accès à un plus grand choix de pays. Pour le détail complet de ces restrictions et la comparaison avec les autres VPN gratuits, consultez notre guide VPN gratuit.
Peut-on partager un compte VPN ?
Oui, dans les limites du nombre de connexions simultanées autorisées. CyberGhost permet 7 connexions, Proton VPN 10 et Surfshark ne fixe pas de limite stricte dans son offre grand public. En pratique, ces services sont pensés pour couvrir plusieurs appareils, souvent à l’échelle d’un foyer. En revanche, cela ne signifie pas que le compte puisse être revendu ou partagé publiquement, ce que les éditeurs encadrent généralement dans leurs règles d’usage.
Les VPN vont-ils devenir encore moins chers ?
La pression concurrentielle a clairement tiré les prix d’appel vers le bas ces dernières années, avec plusieurs offres désormais installées sous les 2 ou 3 euros par mois. Rien ne dit toutefois que cette tendance se poursuivra au même rythme. La hausse des coûts d’infrastructure, les exigences croissantes en matière de cybersécurité et la consolidation progressive du marché peuvent finir par limiter cette course au tarif le plus bas. La fusion entre Surfshark et Nord Security en est un bon exemple. Même si les deux marques restent distinctes, ce type de rapprochement réduit mécaniquement le nombre d’acteurs qui se livrent une concurrence frontale sur les prix.