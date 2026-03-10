Le prix promo est celui mis en avant par les éditeurs. Il correspond au tarif mensuel calculé sur la durée totale d'un abonnement long (souvent 24 à 28 mois). Il s'agit du chiffre qui s'affiche sur les pages d'accueil, généralement accompagné d'un gros pourcentage de réduction.

Le prix de renouvellement est celui que vous paierez à la fin de la période initiale. La quasi-totalité des éditeurs reconduisent l’abonnement automatiquement, souvent au tarif mensuel sans engagement, soit un montant 5 à 10 fois plus élevé que le prix d’appel. Surfshark l’indique d’ailleurs explicitement dans ses conditions, en précisant que les renouvellements sont « plus chers que les prix d’appel ».

Le prix mensuel sans engagement représente le coût d'un abonnement souscrit mois par mois. Il oscille entre 9,99 € (Proton VPN) et 15,45 € (Surfshark) selon les services.