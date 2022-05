Apple, Xiaomi, Samsung : 5 promos valablent seulement aujourd'hui

Troisième et dernier smartphone de notre sélection, le Samsung Galaxy A52s 5G qui passe à seulement 269,99€ avec le code RAKUTEN15. Et cette fois c'est 13,5€ que vous pouvez récupérer sur votre compte Club R et que vous pourrez déduire sur un prochain achat.

L'avantage du modèle Galaxy A52s de Samsung c'est de proposer la 5G à un tarif plus qu'abordable. Il est équipé d'un très bel écran Super AMOLED de 6,5" avec une fréquence de 60Hz pour un affichage en 2400 x 1080 pixels.

Il est équipé d'un processeur Snapdragon 778G gravé en 6 nm avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne que vous étendre avec une carte microSD d'une taille maximale de 1024 Go. Sa batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 25W permet une utilisation d'une journée, une journée et demi.

Enfin, pour les photos il propose quatre capteurs à l'arrière, de 64 Mpx, 12 Mpx, 5 Mpx et 5 Mpx pour des vidéos en 4K. À l'avant vous avez un capteur frontal de 32 Mpx pour faire tous les selfies du monde.