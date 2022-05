Voilà pourquoi vous devez opter pour cette solution VPN et antivirus à moindre coût !

Ajoutez également l'excellente suite VPN de Surfshark, qui fait partie des meilleures du marché, pour ne plus avoir à subir les traqueurs du Web. Bénéficiez d'une adresse IP factice, d'une géolocalisation réelle masquée, et accédez par exemple à tous vos contenus de streaming favoris aux quatre coins du monde. Surfshark vous propose d'excellents protocoles de sécurité (IKeV2, OpenVPN, WireGuard), un chiffrement AES 256 bits, une stricte politique de non-journalisation et sa dernière technologie, Nexus. Ainsi, vous n'êtes pas directement connecté à des 3200 serveurs de Surfshark mais bien à un réseau de serveurs, ce qui a le double avantage de faire gagner une couche de sécurité, mais aussi de stabiliser davantage votre connexion VPN.

Enfin, grâce à un moteur de recherche privé, vous bénéficiez de résultats organiques et non orientés par la publicité, vous profitez également d'une fonctionnalité vous alertant en cas d'infraction de vos données (mail, mot de passe, etc.) et vous disposez d'un outil destiné à supprimer les fichiers indésirables. Une suite bien complète pour une cybersécurité optimale avec Surfshark One !