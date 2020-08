Soldes : un nouveau forfait mobile 50 Go pour moins de 10€ !

C'est la grande particularité de ce forfait Prixtel. En plus d'être sans engagement de votre part, le tarif de cette formule Giga Série s'ajuste automatiquement par rapport à votre utilisation mensuelle. Ainsi, si vous consommez moins de 50 Go d'internet chaque mois, vous devrez débourser seulement 9,99€/mois (puis 14,99€ au bout d'un an). Entre 50 et 100 Go, comptez 14,99€/mois (puis 19,99€ après 12 mois).

Enfin, entre 100 et 200 Go, la facture grimpera au seuil maximal de 19,99€/mois (puis 24,99€ au bout d'un an). Notez aussi que ce dernier cas de figure donne accès aux appels et SMS illimités en France vers l'UE, les DOM et les USA.

Maintenant, évoquons le contenu commun qui sera mis à votre disposition pour chaque tranche de prix.