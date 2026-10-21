La Marshall Acton III est une enceinte compacte, mais puissante qui saura mettre l'ambiance dans votre salon sans faire tâche dans votre décor grâce à son coloris sobre qui mêle le bleu minuit et le doré.
À la fin de l'année 2022, la Marshall Acton III pointait le bout de son nez. À l'époque, nous lui avions attribué la note de 8/10. Quatre ans plus tard, cette note reste inchangée puisque les défauts sont peu nombreux et seule cette méthode de connexion limitée au Bluetooth peut poser problème. Cependant, ce défaut est oublié par cette offre de Boulanger qui retire 40 euros au prix de l'enceinte grâce au code AUDIO10.
La Marshall Acton III est actuellement affichée à 179,99 euros au lieu de 299,99 euros sur le site de Boulanger
Pourquoi choisir la Marshall Acton III ?
- Un design toujours léché : L'Acton III ne révolutionne pas la gamme de Marshall et on retrouve les éléments qui ont fait le succès de la marque avec cette grille métallique dorée avec un contour bleu minuit.
- Une restitution sonore précise : Malgré son format compact, la Marshall Acton III dispose d'un son puissant qui sera suffisant pour animer tout votre salon.
- Des commandes intégrées : Sur le haut de l'enceinte, vous retrouverez plusieurs boutons pour ajuster le volume ou encore modifier les basses.
Entre tradition et modernité
Pour se passer d'une connexion filaire, la Marshall Acton III passe par le Bluetooth. Problème, elle se contente uniquement de cette connexion en Bluetooth. Néanmoins, elle dispose d'une connexion multipoint pour venir y lier plusieurs appareils.
Côté design, on retrouve des éléments bien connus chez les enceintes de salon JBL avec ce coloris qui laisse des boutons dorés et une grille qui arbore le logo de Marshall. Cette Acton III possède plusieurs boutons pour ajuster le volume ou modifier le rendu des basses.
Justement, les basses se font plutôt bien entendre même si cette enceinte n'offre pas la puissance des enceintes les plus volumineuses de la marque justement à cause de son petit format. Une application est aussi présente pour ajuster le rendu des basses et des aigus.
Une enceinte qui peine à prendre l'espace
Cette Marshall Acton III se compose d'un woofer et de deux tweeters qui sont inclinés pour essayer d'élargir la scène sonore de l'enceinte. Cependant, elle peine à agrandir cette scène sonore et le son se contente généralement de rester dans le champ de l'enceinte. Pour animer une soirée, cela risque de présenter quelques limites.
L'enceinte souffre aussi de quelques imprécisions dans le haut du spectre, mais ce n'est pas suffisant pour ne pas recommander l'enceinte surtout lorsqu'elle est disponible pour moins de 200 euros.
✅ Les points forts
- La qualité de fabrication de Marshall
- Des commandes intégrées avec un côté vintage
- Un son précis et contrôlé
❌ Les limites
- Le Bluetooth est le seul moyen de connexion
- Un son qui reste dans le champ de l'enceinte
Boulanger casse le prix de la Marshall Acton III puisqu'elle est affichée à 179,99 euros au lieu de 299,99 euros
Quatre ans après sa sortie, la Marshall Acton III continue de mêler élégance et puissance. Son format compact lui permettra de s'insérer facilement dans tous les salons.
Les défauts relevés il y a quatre ans restent les mêmes aujourd'hui, mais ils sont relégués au second plan par cette promotion de Boulanger puisqu'il sera difficile de trouver qui mêle toutes ses qualités pour moins de 200 euros.
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