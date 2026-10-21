Pour se passer d'une connexion filaire, la Marshall Acton III passe par le Bluetooth. Problème, elle se contente uniquement de cette connexion en Bluetooth. Néanmoins, elle dispose d'une connexion multipoint pour venir y lier plusieurs appareils.

Côté design, on retrouve des éléments bien connus chez les enceintes de salon JBL avec ce coloris qui laisse des boutons dorés et une grille qui arbore le logo de Marshall. Cette Acton III possède plusieurs boutons pour ajuster le volume ou modifier le rendu des basses.

Justement, les basses se font plutôt bien entendre même si cette enceinte n'offre pas la puissance des enceintes les plus volumineuses de la marque justement à cause de son petit format. Une application est aussi présente pour ajuster le rendu des basses et des aigus.