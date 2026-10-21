L’Anker MagGo se présente avec un port USB-C de 27 W et un support sans fil de 15 W pour venir y brancher deux appareils simultanément. Sur Amazon, elle se décharge de presque 25 euros.
À l’approche d’Halloween, il est possible que vous vous rendiez à une soirée déguisée. Par conséquent, il est probable que votre smartphone tombe à court de charge. Pour éviter que ce problème n’arrive, cette batterie Anker perd 31 % de son prix sur Amazon. Parmi les points forts de l’objet, il y a ce format compact qui permet de glisser l’appareil et votre smartphone dans votre poche.
Pourquoi choisir l’Anker MagGo ?
- Une batterie parfaite pour une soirée : Avec sa capacité de 10 000 mAh, l’Anker MagGo pourra recharger presque deux fois un iPhone 17 et une fois un iPhone 17 Pro Max.
- Un design passe-partout : Compatible avec la charge sans fil, vous pourrez coller la batterie au smartphone et glisser le tout dans votre poche. Vous pourrez poser votre téléphone dessus grâce au petit support incliné.
- Un écran intelligent : L’Anker MagGo dispose d’un petit écran intelligent pour suivre le temps de charge restant ainsi que l’autonomie de la batterie.
Parfaite pour une soirée
L’Anker MagGo reste une batterie d'appoint qui pourra vous servir lors d’un concert ou d’une journée à la plage. Elle se présente avec un port USB-C qui fournit une puissance de charge de 27 W, mais aussi un support sans fil de 15 W pour les appareils compatibles comme les récents Google Pixel. Selon votre choix de charge, vous pourrez recharger entièrement votre smartphone en moins d'une heure.
Ainsi, vous pourrez recharger deux appareils simultanément grâce à cette batterie de 10 000 mAh. Si vous ne branchez que votre iPhone 17 Pro Max, vous pourrez le recharger plus d'une fois et presque deux fois s’il s’agit d'un iPhone 17.
Un écran pour faire la différence
Anker possède aussi dans sa gamme un modèle similaire à cette Anker MagGo, du moins en ce qui concerne les performances puisque la MagGo coûte 20 euros de plus. Cette différence de prix s’explique par la présence de ce petit support pour poser le smartphone à la verticale lorsque vous le rechargez sans fil.
Autre différence, ce petit écran situé sur une des tranches de la batterie. Il indique l’autonomie restante de l’appareil, mais aussi le temps d’utilisation restant.
Cependant, ces ajouts ne sont pas indispensables et si vous chargez une batterie simplement pour recharger votre smartphone, vous pourrez vous arrêter sur le produit disponible autour de 35 euros.
✅ Les points forts
- Un écran intelligent
- Un support pour pouvoir poser le smartphone à la verticale
- L'ActiveShield 2.0 pour réguler la température
❌ Les limites
- Qu’un seul port de charge USB-C
- Une charge contenue à 27 W
Avec l’Anker MagGo, la marque élargit sa gamme avec une batterie externe portable qui se dote d’un écran latéral pour fournir différentes informations.
Néanmoins, à force de multiplier les produits similaires, il est difficile de s’y retrouver. Si l’écran et le support sont intéressants, ils ne permettent pas à la batterie d’être un produit indispensable de la marque.
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