Anker possède aussi dans sa gamme un modèle similaire à cette Anker MagGo, du moins en ce qui concerne les performances puisque la MagGo coûte 20 euros de plus. Cette différence de prix s’explique par la présence de ce petit support pour poser le smartphone à la verticale lorsque vous le rechargez sans fil.

Autre différence, ce petit écran situé sur une des tranches de la batterie. Il indique l’autonomie restante de l’appareil, mais aussi le temps d’utilisation restant.

Cependant, ces ajouts ne sont pas indispensables et si vous chargez une batterie simplement pour recharger votre smartphone, vous pourrez vous arrêter sur le produit disponible autour de 35 euros.