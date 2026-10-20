L'Aferiy Haven3000 P300 est une station d'énergie à installer à l'arrière de votre van ou à avoir chez vous en dépannage en cas de coupure d'électricité. Elle est en promo à 889 euros au lieu de 1 399 euros sur Amazon.
L'Aferiy Haven3000 P300 est une station électrique de secours pour votre domicile ou votre van, camping-car ou camionnette. Que ce soit juste pour la vie quotidienne ou pour dépanne, il permet de profiter de l'électricité hors réseau avec une capacité native de 2 048 Wh avec une sortie de 3 000 W. C'est une alternative agressive face aux leaders du secteur pour sécuriser vos objets branchés électriquement ou les utiliser en cas de panne de courant. C'est un modèle qui s'adresse prioritairement aux utilisateurs en quête d'une solution fixe ou semi-mobile. Ça reste un sacré investissement puisque ça coûte 889 euros, et encore, quand il est en promo, sinon ça coûte 1 399 euros.
Pourquoi choisir le Aferiy Haven3000 P300 ?
- Pour son évolutivité massive avec sa capacité de 2 048 Wh qui peut être démultipliée par l'ajout de quatre batteries d'extension pour frôler les 10,24 kWh, de toi tenir plusieurs jours en totale autonomie.
- Sa recharge sur mesure qui s'adapte à vos contraintes avec cinq paliers de charge secteur, de 600 à 1 800 W et deux entrées solaires MPPT indépendantes qui encaissent jusqu'à 1 200 W.
- Sa connectivité généreuse avec ses treize ports, dont trois prises 230 W et deux ports USB-C de 140 W chacun pour alimenter vos appareils les plus gourmands.
Un appareil pour sécuriser votre maison face aux pannes
La station électrique Aferiy Haven3000 P300 fonctionne avec des cellules LiFePO4 sécurisées et affiche un rendement de conversion mesurée à 91%. C'est un appareil qui permet de maintenir sous tension de gros appareils comme des congélateurs ou des équipements de bricolage qui demande beaucoup d'énergie. Le choix de placer toutes les connectiques sur l'avant et les côtés permet de glisser la station contre un mur dans un garage ou un local technique, même dans un van ou un camping-car. En revanche, son encombrement est plutôt imposant, l'appareil fait 398 x 280 x 315 mm, et sa ventilation mesurée à 47 dB en charge la disqualifient d'office pour une installation au cœur d'un salon ou d'un bureau calme. Sauf en cas de panne de courant prolongée, bien sûr.
La Haven3000 P300 face aux petites stations nomades
Si elle surclasse sans la moindre difficulté les formats de 1 kWh avec sa puissance brute et ses options d'extension, sa fiche technique se paie au prix fort sur la balance avec un poids qui peut gêner de 21,6 kg. Son application de contrôle Bright EMS accuse un vrai retard technologique face à la concurrence, se contentant d'une interface austère couplée à quelques propblèmes de latence inévitables.
✅ Les points forts
- Des cellules LiFePO4 durables (2048 Wh) avec un rendement de conversion mesuré à 91%
- Son évolutivité avec l'ajout de batteries d'extension P280-B
- La puissance de sortie de 3 000 W sur trois prises 230 V pour le gros électroménager
- La double entrée solaire MPPT indépendante pour une recharge rapide jusqu'à 1 200 W
- La disposition des 13 ports, sans aucune connectique à l'arrière
- La modulation de la puissance de charge sur cinq niveaux, de 600 W à 1 800 W
❌ Les limites
- Son poids conséquent de 21,6 kg limite sa mobilité au quotidien
- Le temps de basculement de l'onduleur (UPS) mesuré à 12,5 ms
- L'application Bright EMS trop basique, datée visuellement et sujette aux latences
- Le refroidissement par ventilation très audible en pleine sollicitation
- Un investissement de départ important
L'Aferiy Haven3000 P300 est une station d'énergie redoutable pour qui cherche à concevoir un système de secours domestique robuste, évolutif et paré pour affronter de lourdes charges électriques. Elle est pour vous si vous avez une maison avec panneaux solaires portables, ou si vous êtes un artisan qui cherche une alimentation pour les chantiers. Ou juste pour dépanner, même si c'est un sacré investissement.
Les amateurs de vanlife de week-end ou même pour le camping peuvent plutôt se tourner vers des modèles plus compacts et transportables. Avant de l'installer comme onduleur sur votre matériel informatique de pointe, il faut quand même vérifier sa tolérance : la latence de basculement UPS mesurée à 12,5 mm peut provoquer le redémarrage des routeurs ou serveurs les plus capricieux.
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