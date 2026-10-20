L'Aferiy Haven3000 P300 est une station d'énergie redoutable pour qui cherche à concevoir un système de secours domestique robuste, évolutif et paré pour affronter de lourdes charges électriques. Elle est pour vous si vous avez une maison avec panneaux solaires portables, ou si vous êtes un artisan qui cherche une alimentation pour les chantiers. Ou juste pour dépanner, même si c'est un sacré investissement.

Les amateurs de vanlife de week-end ou même pour le camping peuvent plutôt se tourner vers des modèles plus compacts et transportables. Avant de l'installer comme onduleur sur votre matériel informatique de pointe, il faut quand même vérifier sa tolérance : la latence de basculement UPS mesurée à 12,5 mm peut provoquer le redémarrage des routeurs ou serveurs les plus capricieux.