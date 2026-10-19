Vous l’aurez compris, vous allez rapidement arriver au bout des performances de ce GMKtec G5S. Cependant, vous n’aurez pas une meilleure proposition pour moins de 200 euros. Le constructeur est conscient des limites de son produit et assure que son mini PC continuera d’être silencieux même lorsque vous le poussez dans ses retranchements.

Autre point qui peut poser problème : le design. Il oscille entre le gris et le noir. Si GMKtec s’était arrêté ici, cela n’aurait pas été un souci, mais la marque a mis le bouton d’alimentation en vert, ce qui vient clairement casser la sobriété de ce boîtier.

Pourtant, GMKtec s'était appliqué pour sortir un produit discret avec un petit appareil prenant la forme d’un carré de 7,1 cm de longueur pour moins de 5 cm de hauteur.