Si vous cherchez un mini PC qui se contente d’assurer les tâches bureautiques à un prix très attractif, rendez-vous sur Amazon où le GMKtec G5S est disponible à prix cassé puisqu’il est vendu avec une remise de 30 %.
Avec sa connectique complète, le GMKtec G5S vous permettra de brancher plusieurs SSD pour continuer vos tâches commencées au bureau directement depuis chez vous. Pour qu’il soit efficace, la marque l’a équipé d’un Intel N5095 et de 8 Go de RAM pour assurer un multitâche fluide.
Pourquoi choisir le GMKtec G5S ?
- Un mini PC polyvalent : Les professionnels trouveront leur bonheur avec ce mini PC qui compte sur l’Intel N5095 et 8 Go pour assurer les tâches bureautiques avec plusieurs onglets ouverts.
- Un format discret : Si l’on met de côté ce bouton vert qui ternit sa discrétion, le GMKtec G5S ne fait que 7,1 cm de longueur et de largeur pour quatre cm de hauteur. Il pourra ainsi se glisser sous l’écran de votre bureau.
- Pour le prix : Le GMKtec G5S est actuellement proposé pour moins de 200 euros, c’est une excellente affaire pour un mini PC qui possède une telle configuration.
Une connectique à toute épreuve
Pour moins de 200 euros, il ne faut pas s’attendre à avoir une machine de guerre si vous achetez ce GMKtec G5S. La marque l’a doté de l’Intel N5095 et de 8 Go de RAM. C’est suffisant pour créer des tableaux, rédiger des documents et envoyer des mails. Au-delà de cet usage, le mini PC risque de rapidement devenir inefficace.
Si les performances sont moyennes, il y a un point où ce GMKtec G5S brille : la connectique. La marque offre trois ports USB-A, un port USB-C pour venir brancher un SSD externe et pallier les 128 Go qui peuvent rapidement devenir insuffisants. Un port microSD et un port HDMI sont aussi présents.
Des défauts oubliés par le prix
Vous l’aurez compris, vous allez rapidement arriver au bout des performances de ce GMKtec G5S. Cependant, vous n’aurez pas une meilleure proposition pour moins de 200 euros. Le constructeur est conscient des limites de son produit et assure que son mini PC continuera d’être silencieux même lorsque vous le poussez dans ses retranchements.
Autre point qui peut poser problème : le design. Il oscille entre le gris et le noir. Si GMKtec s’était arrêté ici, cela n’aurait pas été un souci, mais la marque a mis le bouton d’alimentation en vert, ce qui vient clairement casser la sobriété de ce boîtier.
Pourtant, GMKtec s'était appliqué pour sortir un produit discret avec un petit appareil prenant la forme d’un carré de 7,1 cm de longueur pour moins de 5 cm de hauteur.
✅ Les points forts
- L’Intel Intel N5095 et 8 Go de RAM pour les performances
- Un tout petit format
- Une connectique très complète
❌ Les limites
- Un design pas des plus discrets avec le bouton d'alimentation vert
- Adapté uniquement à la bureautique, ce qui est normal vu le prix
Pour 200 euros, une question se pose : le GMKtec G5S est-il un mini PC qui vaut le coup ? La réponse est oui, si vous souhaitez avoir un ordinateur fixe pour vos journées en télétravail sans avoir à acheter un ordinateur portable. Cependant, il se destine aux principales tâches bureautiques comme l’édition de texte ou la lecture de mails.
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