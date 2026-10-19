Le GameDAC Gen 2 se place entre vos machines et le casque, auquel il est relié par câble. Sur Xbox, le ChatMix dose le son du jeu et celui du chat vocal. Sur PC, le logiciel Sonar, disponible sous Windows, va plus loin avec un égaliseur paramétrique et trois sorties distinctes pour le jeu, le chat et le reste du système. Le son spatial à 360° reste compatible avec Microsoft Spatial Sound, et avec Tempest 3D Audio si une PS5 occupe la seconde entrée.

Ce modèle convient d’abord au joueur installé à un bureau fixe, qui alterne entre une Xbox et un ordinateur et veut un seul casque pour les deux. En contrepartie du câble, il n’y a aucune batterie à surveiller : le casque fonctionne tant qu’il est branché. Il se prête en revanche mal au jeu depuis un canapé éloigné de la console et ne vous suivra pas dans les transports. La réduction de bruit active reste l’apanage de la version Wireless.