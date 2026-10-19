Version filaire de l’Arctis Nova Pro, le modèle Xbox s’appuie sur un boîtier GameDAC Gen 2 capable de relier deux machines à la fois. Chez Amazon, il descend à 149,99 €, son plus bas prix relevé sur la plateforme, mais il renonce à la réduction de bruit active du modèle Wireless.
SteelSeries décline son Arctis Nova Pro en deux familles : une version Wireless à batteries et une version filaire, livrée avec un boîtier GameDAC Gen 2 qui fait office de carte son externe. Le modèle Xbox appartient à la seconde. Amazon le vend à 149,99 € au lieu de 204,04 €, son prix moyen sur 90 jours selon l’historique de camelcamelcamel. C’est aussi son plus bas tarif relevé sur la plateforme, atteint le 12 octobre.
L’offre s’adresse surtout aux joueurs qui partagent leur bureau entre une Xbox et un PC, et qui acceptent un câble en échange d’un son confié à un DAC dédié.
Le SteelSeries Arctis Nova Pro Xbox et son GameDAC Gen 2 sont affichés à 149,99 € chez Amazon, contre 204,04 € en moyenne ces trois derniers mois.
Pourquoi choisir le SteelSeries Arctis Nova Pro Xbox ?
- Un DAC dédié : Le GameDAC Gen 2 traite le son jusqu’en 96 kHz/24 bits, avec la certification Hi-Res Audio. Son écran OLED et sa molette règlent volume, égaliseur et ChatMix sans quitter la partie.
- Deux machines branchées en même temps : Le boîtier accepte deux sources et bascule de l’une à l’autre d’une pression sur un bouton. Une Xbox et un PC, ou une Xbox et une PS5, cohabitent sans débrancher de câble.
- Un micro qui se fait oublier : Le ClearCast Gen 2 se rétracte entièrement dans l’écouteur quand vous ne parlez pas. Sur PC, le logiciel Sonar lui ajoute une réduction des bruits de fond assistée par l’IA.
Entre la Xbox et le PC, ce que change le GameDAC
Le GameDAC Gen 2 se place entre vos machines et le casque, auquel il est relié par câble. Sur Xbox, le ChatMix dose le son du jeu et celui du chat vocal. Sur PC, le logiciel Sonar, disponible sous Windows, va plus loin avec un égaliseur paramétrique et trois sorties distinctes pour le jeu, le chat et le reste du système. Le son spatial à 360° reste compatible avec Microsoft Spatial Sound, et avec Tempest 3D Audio si une PS5 occupe la seconde entrée.
Ce modèle convient d’abord au joueur installé à un bureau fixe, qui alterne entre une Xbox et un ordinateur et veut un seul casque pour les deux. En contrepartie du câble, il n’y a aucune batterie à surveiller : le casque fonctionne tant qu’il est branché. Il se prête en revanche mal au jeu depuis un canapé éloigné de la console et ne vous suivra pas dans les transports. La réduction de bruit active reste l’apanage de la version Wireless.
Face à la version Wireless et aux autres casques gaming
Lors de notre test de l’Arctis Nova Pro Wireless, nous lui avions attribué 10/10, en relevant que les versions filaires en sont très proches, simplifiées et sans batterie, pour environ 100 € de moins au lancement. Le modèle Xbox filaire garde le DAC, le micro rétractable et le réglage ComfortMAX, mais perd la réduction de bruit active, le Bluetooth et la double batterie. Dans notre comparatif des meilleurs casques gaming, l’Arctis Nova Pro Omni, sans fil, est présenté comme l’expérience ultime, et le Razer BlackShark V2 Pro for Xbox y figure aussi pour les joueurs Xbox.
✅ Les points forts
- GameDAC Gen 2 Hi-Res en 96 kHz/24 bits, avec écran OLED
- Deux machines branchées et bascule d’une pression
- Micro ClearCast Gen 2 entièrement rétractable
- Aucune batterie à recharger
- Plus bas prix relevé sur Amazon, vendu et expédié par Amazon
❌ Les limites
- Pas de réduction de bruit active, réservée à la version Wireless
- Sonar et la réduction de bruit IA du micro limités au PC sous Windows
- Casque filaire, lié au boîtier posé près des machines
- Aucune connexion Bluetooth pour un smartphone
Sur la marketplace de Cdiscount, l’Arctis Nova Pro Xbox s’affiche entre 384,25 € et 399 €, quand Amazon, vendeur direct, le propose à 149,99 €.
À 149,99 €, l’Arctis Nova Pro Xbox ramène l’essentiel de la gamme Nova Pro à un tarif bien plus accessible : un DAC dédié, un micro rétractable et la gestion de deux machines. La baisse de 26 % se mesure face à son prix moyen chez Amazon, et non face à un prix conseillé. Pour un joueur Xbox qui passe aussi du temps sur PC, c’est précisément l’usage visé.
Si vous jouez loin de votre console, emportez votre casque en déplacement ou cherchez à vous isoler du bruit ambiant, les modèles sans fil de notre comparatif répondront mieux à votre besoin, quitte à payer davantage. Sans PC sous Windows, une partie des réglages avancés reste hors de portée. Pour les autres, c’est l’occasion d’accéder au GameDAC Gen 2 sans payer le prix du sans-fil.
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