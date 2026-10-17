Robots laveurs Roborock et Ecovacs, casque SteelSeries Arctis Nova Pro, PC portable gamer RTX 5060 ou pack Switch 2 avec Légendes Pokémon Z-A : les ventes flash d’Amazon de ce week-end touchent aussi bien la maison connectée que le jeu vidéo. Nous en avons retenu 20, de 49,99 € à 1 099,99 €, en comparant chaque prix à celui des dernières semaines et à celui des autres marchands.
Dix jours après les Jours Flash Prime, Amazon poursuit ses ventes flash ce week-end. L’entretien des sols en concentre une bonne part, avec cinq robots aspirateurs et un laveur Polti, aux côtés du stockage, de la sécurité de la maison et de l’audio, dont le casque Nothing Headphone (1), auquel nous avions attribué 9/10.
Chaque prix « au lieu de » correspond à une référence vérifiée : le prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par Amazon quand il existe, sinon le prix relevé chez les autres marchands ou sur l’historique des trois derniers mois. Les prix ont été relevés le vendredi 16 octobre et peuvent évoluer d’ici le week-end.
Les 20 ventes flash Amazon retenues pour ce week-end
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo 2 Pro à 499,99 € au lieu de 689,99 €
- Robot aspirateur laveur iRobot Roomba Plus 675 Combo + AutoWash à 599 € au lieu de 799 €
- Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot X12S Omnicyclone à 999 € au lieu de 1 298 €
- Casque gaming SteelSeries Arctis Nova Pro Xbox à 149,99 € au lieu de 199,98 €
- Clavier gaming SteelSeries Apex Pro Mini Wireless (AZERTY) à 139,99 € au lieu de 150,17 €
- SSD Corsair MP600 Core XT 1 To à 219,99 € au lieu de 278,99 €
- PC portable gamer Lenovo LOQ 15 (Ryzen 5 150, RTX 5060) à 1 099,99 € au lieu de 1 299,99 €
- Sonnette vidéo Ring Battery Video Doorbell Pro à 99,99 € au lieu de 130,56 €
- Kit de 2 caméras Arlo Ultra 3 4K avec SmartHub à 419,99 € au lieu de 599,99 €
- Laveur de sols sans fil Polti Rollysteam WD50C à 349 € au lieu de 589 €
- Console Nintendo Switch 2 + Légendes Pokémon Z-A à 490,39 € au lieu de 559,99 €
- Casque Nothing Headphone (1) à 173,99 € au lieu de 199,99 €
- Écran PC AOC Agon Pro AG276QZD2 27 pouces QD-OLED 280 Hz à 359,90 € au lieu de 399 €
- SSD externe SanDisk Extreme Pro Portable V2 1 To à 189,99 € au lieu de 198,89 €
- Casque gaming SteelSeries Arctis Nova 5 à 89,89 € au lieu de 104,99 €
- Souris gaming Glorious Model O 2 Mini Wireless à 69,99 € au lieu de 89,11 €
- Chromebook Lenovo 15,3 pouces (Core 3 N355, 8 Go, 128 Go) à 399,99 € au lieu de 549,99 €
- Robot aspirateur Lefant M5 Max à 499,97 € au lieu de 999,99 € (449,97 € avec le bon de réduction à activer sur la fiche, jusqu’au 21 octobre)
- Robot aspirateur laveur Lefant M3 Max à 329,99 € au lieu de 1 199,99 € (5 % de remise supplémentaire appliquée en caisse)
- Caméra de surveillance intérieure Reolink 3K PTZ à 49,99 € au lieu de 59,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
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Six offres à regarder de plus près
Six offres se distinguent par ce que le produit apporte au quotidien, pas seulement par leur pourcentage. Pour le casque de Nothing, notre test du Nothing Headphone (1) détaille ses points forts et ses défauts ; pour les cinq autres, nous nous appuyons sur les fiches des fabricants, en précisant à qui chaque offre s’adresse et la limite à connaître.
- Roborock Qrevo 2 Pro : ce robot aspire à 25 000 Pa, retire seul sa serpillière avant d’aborder les tapis et la déporte le long des plinthes grâce à son bras FlexiArm, avec une double protection contre l’enroulement des cheveux et des poils d’animaux. À 499,99 €, il est à son prix le plus bas tous marchands confondus depuis trois mois. Nous ne l’avons pas encore testé : les chiffres cités sont ceux de Roborock.
- SteelSeries Arctis Nova Pro Xbox : version filaire du casque haut de gamme de SteelSeries, livrée avec son boîtier GameDAC Gen 2 et compatible Xbox, PC, PS5, PS4 et Switch. Son prix le plus bas relevé chez l’ensemble des marchands depuis trois mois était de 199,98 €, et Amazon n’en affichait plus que trois exemplaires en stock vendredi.
- Corsair MP600 Core XT 1 To : un SSD M.2 PCIe 4.0 annoncé jusqu’à 5 900 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture, pour un PC fixe ou un portable compatible. À 219,99 €, il coûte 66 € de moins que le prix le plus bas relevé chez les autres marchands. Il fonctionne aussi sur un port PCIe 3.0, mais sans y atteindre ces débits.
- Lenovo LOQ 15 : ce PC portable gamer associe une RTX 5060, un Ryzen 5 150, 16 Go de mémoire et un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz. Il perd 200 € par rapport à son prix le plus bas des 30 derniers jours. Ses 512 Go de stockage se rempliront vite avec quelques gros jeux récents.
- Ring Battery Video Doorbell Pro : une sonnette sur batterie qui filme en 1536p de la tête aux pieds, avec détection de mouvement 3D et conversation à distance. À 99,99 €, elle est sous son prix le plus bas du marché sur trois mois. L’enregistrement des vidéos et les alertes de colis demandent un abonnement Ring Home, vendu séparément.
- Nothing Headphone (1) : nous lui avions attribué 9/10 pour son son signé KEF, son excellente autonomie et sa triple connectivité Bluetooth, USB et jack. Il pèse 329 g et ses appels deviennent inexploitables en milieu bruyant. À 173,99 €, il est au même prix que chez Boulanger et environ 25 € moins cher qu’à la Fnac ou chez Darty.
Comment lire les remises de cette sélection
Les références « au lieu de » de cette sélection ne sont pas toutes de même nature. Pour la majorité des produits, il s’agit du prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par Amazon ; pour le casque SteelSeries Arctis Nova Pro, la sonnette Ring ou le SSD SanDisk, c’est le prix le plus bas relevé chez l’ensemble des marchands depuis trois mois : leur prix actuel fait donc mieux que tout ce qui a été proposé sur cette période. Les deux robots Lefant affichent les remises les plus spectaculaires, -50 % et -72 % : leurs caractéristiques restent le meilleur critère pour les comparer aux Roborock et Ecovacs de la liste.
Avec cinq robots aspirateurs et un laveur de sols, l’entretien de la maison pèse lourd dans ces offres. Pour situer ces modèles face à ceux que nous avons essayés, notre comparatif des aspirateurs robots réunit tous les modèles passés par notre banc de test. À six semaines du Black Friday, rien ne garantit que ces prix baisseront davantage : si l’un de ces produits répond à un besoin immédiat, une offre à son plus bas depuis trois mois constitue une base sérieuse.
Ventes flash Amazon du week-end : vos questions
Pourquoi le prix « au lieu de » diffère-t-il parfois du prix barré d’Amazon ?
Amazon affiche selon les fiches un prix conseillé, un ancien prix médian ou le prix le plus bas des 30 derniers jours. Nous n’avons retenu que ce dernier, ou à défaut le prix relevé chez les autres marchands et sur l’historique des trois derniers mois.
Le pack Switch 2 avec Légendes Pokémon Z-A est-il une bonne affaire ?
À 490,39 €, il coûte environ 70 € de moins que ce même pack chez les autres marchands. La console seule était vendue 429,99 € chez Darty vendredi : le pack vaut surtout le coup si vous comptiez acheter ce jeu.
Comment obtenir le Lefant M5 Max à 449,97 € ?
Il faut activer le bon de réduction affiché sur la fiche Amazon avant de passer commande. Il est limité à un exemplaire par commande et valable jusqu’au mercredi 21 octobre.