Les références « au lieu de » de cette sélection ne sont pas toutes de même nature. Pour la majorité des produits, il s’agit du prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par Amazon ; pour le casque SteelSeries Arctis Nova Pro, la sonnette Ring ou le SSD SanDisk, c’est le prix le plus bas relevé chez l’ensemble des marchands depuis trois mois : leur prix actuel fait donc mieux que tout ce qui a été proposé sur cette période. Les deux robots Lefant affichent les remises les plus spectaculaires, -50 % et -72 % : leurs caractéristiques restent le meilleur critère pour les comparer aux Roborock et Ecovacs de la liste.

Avec cinq robots aspirateurs et un laveur de sols, l’entretien de la maison pèse lourd dans ces offres. Pour situer ces modèles face à ceux que nous avons essayés, notre comparatif des aspirateurs robots réunit tous les modèles passés par notre banc de test. À six semaines du Black Friday, rien ne garantit que ces prix baisseront davantage : si l’un de ces produits répond à un besoin immédiat, une offre à son plus bas depuis trois mois constitue une base sérieuse.