Chaque jour, nous utilisons notre smartphone ou notre ordinateur pour des activités sensibles : vérifier ses comptes bancaires, envoyer des documents importants, accéder à des espaces personnels ou professionnels, et bien plus. Le problème, c’est que ces échanges transitent souvent via des réseaux non protégés (café, gare, bibliothèque, hôtel…) autant de points d’accès qui exposent vos données si vous ne prenez aucune précaution.

Un VPN (réseau privé virtuel), comme CyberGhost, agit comme un bouclier numérique : il chiffre vos communications, masque votre adresse IP et limite la capacité d’un tiers à surveiller ou intercepter vos échanges. C’est un filet de sécurité invisible mais efficace.