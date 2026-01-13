Choisir un VPN en 2026 n’est plus une question de gadget. C’est un outil devenu central pour protéger ses données, sécuriser ses connexions et accéder à ses contenus en toute sérénité. Dans ce contexte, CyberGhost VPN et Proton VPN incarnent deux approches complémentaires.

CyberGhost mise avant tout sur la simplicité, la performance et l’accessibilité tarifaire. Proton VPN, de son côté, met l’accent sur la confidentialité maximale, la transparence et un cadre juridique très protecteur. Plutôt que de chercher un vain gagnant, l’essentiel est de comprendre lequel correspond le mieux à votre profil.