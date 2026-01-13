La question de la confidentialité en ligne n’a jamais été aussi centrale. Navigation web, streaming, télétravail, connexions sur Wi-Fi public, tout passe aujourd’hui par Internet, souvent sans que l’on sache réellement comment nos données sont traitées.

Proton VPN s’est construit une réputation solide en plaçant la protection de la vie privée au cœur de son service. Basé en Suisse, le service bénéficie d’un cadre juridique strict en matière de confidentialité, loin des législations plus intrusives. Pour beaucoup d’utilisateurs, cet aspect seul suffit à justifier l’intérêt pour Proton VPN.