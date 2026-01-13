Reconnu pour son sérieux et sa transparence, Proton VPN devient enfin beaucoup plus accessible. Son offre Proton VPN Plus à 2,49 € par mois pendant 24 mois, au lieu de 9,99 €, permet d’économiser 180 €, une opportunité rare pour un service aussi exigeant sur la protection des données.
Quand la sécurité devient un vrai critère de choix
La question de la confidentialité en ligne n’a jamais été aussi centrale. Navigation web, streaming, télétravail, connexions sur Wi-Fi public, tout passe aujourd’hui par Internet, souvent sans que l’on sache réellement comment nos données sont traitées.
Proton VPN s’est construit une réputation solide en plaçant la protection de la vie privée au cœur de son service. Basé en Suisse, le service bénéficie d’un cadre juridique strict en matière de confidentialité, loin des législations plus intrusives. Pour beaucoup d’utilisateurs, cet aspect seul suffit à justifier l’intérêt pour Proton VPN.
Une offre tarifaire rarement vue chez Proton
Habituellement positionné comme un VPN premium, Proton VPN est rarement associé à des promotions agressives. Cette offre à 2,49 € par mois pendant deux ans, soit 75 % de réduction, change clairement la donne.
Sur la durée, l’économie est loin d’être anodine. 180 € économisés, tout en conservant l’accès à l’ensemble des fonctionnalités avancées de Proton VPN Plus. C’est précisément ce type de baisse de prix qui rend un service haut de gamme beaucoup plus accessible au grand public.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN Plus, concrètement, qu’est ce que ça apporte ?
Avec l’abonnement Plus, l’utilisateur bénéficie de débits rapides, de serveurs optimisés et d’un accès complet aux fonctionnalités clés. Cela se traduit par une navigation fluide, même lors d’un usage intensif, que ce soit pour le streaming, le téléchargement ou le travail à distance.
Proton VPN Plus permet aussi de se connecter à un grand nombre de serveurs dans différents pays, offrant plus de flexibilité pour contourner certaines restrictions géographiques ou sécuriser ses connexions à l’étranger.
Streaming, télétravail, Wi-Fi public, un usage polyvalent
Un VPN n’est plus réservé aux utilisateurs experts. Aujourd’hui, il accompagne des usages très concrets. Regarder du contenu en ligne en déplacement, sécuriser une connexion sur un réseau public, accéder à ses services habituels depuis l’étranger ou protéger ses échanges professionnels, tout cela devient plus simple avec un VPN fiable.
Proton VPN s’adresse justement à ce public large, avec une interface claire et des applications disponibles sur ordinateur, smartphone et tablette. L’expérience reste accessible, même pour ceux qui découvrent ce type de service.
Une transparence qui inspire confiance
L’un des points qui distingue Proton VPN de nombreux concurrents est sa politique de transparence. Le service communique clairement sur son fonctionnement, ses engagements et ses audits de sécurité. Cette approche rassure les utilisateurs soucieux de confier leur trafic Internet à un tiers.
Ce positionnement sérieux explique pourquoi Proton VPN est souvent cité parmi les références lorsqu’il est question de confidentialité et de protection des données personnelles.
✅ Avis Clubic : un VPN premium enfin à prix accessible
Du point de vue de la rédaction, cette promotion sur Proton VPN Plus est clairement l’une des plus intéressantes du moment dans l’univers des VPN. Elle combine un service reconnu pour sa sécurité, un cadre juridique rassurant et un prix exceptionnellement bas pour un abonnement longue durée.
Pour ceux qui hésitaient jusqu’ici en raison du tarif, cette offre constitue un excellent point d’entrée vers un VPN fiable et respectueux de la vie privée.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN fait partie des services qui ont le plus monté en puissance ces dernières années. Longtemps perçu comme un outil de niche pour les profils les plus exposés, il s’appuie aujourd’hui sur une politique no-log confirmée par audit, une infrastructure Secure Core travaillée et des applications open source bien finies. Grâce à ses récentes optimisations réseau et à son VPN Accelerator, ce service offre désormais des performances comparables à celles des meilleurs VPN du marché, tout en gardant un niveau de confidentialité très au-dessus de la moyenne.
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.