Le SolarFlow 800 Pro est système compact, conçu pour celles et ceux qui veulent profiter de l’énergie solaire, réduire leur facture d’électricité, sans se lancer dans un chantier complexe. Il est dimensionné pour les appartements ayant un balcon ou une terrasse.

Son rôle est simple : apporter une connexion intelligente entre les panneaux solaires et votre installation domestique. Le SolarFlow 800 Pro récupère l’énergie produite, alimente directement votre foyer, puis stocke le surplus dans sa batterie intégrée. Cette dernière affiche une capacité de 1,92 kWh, extensible jusqu’à 11,52 kWh. Grâce à cela, l’énergie accumulée tout au long de la journée n’est jamais perdue. Une fois la nuit tombée, le SolarFlow 800 Pro redistribue le courant ce qui permet de réduire votre consommation et donc de réaliser des économies.

Optimisé par un démarrage basse tension de 14 V assurant des performances même en faible luminosité, il embarque également la technologie au nitrure de gallium GaN (GanZen) offrant une efficacité de charge de 96 %, ainsi qu’un système 48 V réduisant les pertes d’énergie de 25 %. Le SolarFlow 800 Pro garantit ainsi une fiabilité maximale. Grâce à ses modes hors réseau capables de fournir jusqu’à 1 000 W, il peut maintenir l’alimentation des appareils essentiels en cas de coupure de courant.