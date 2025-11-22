Par ici les économies ! Zendure propose d’importantes remises sur ses systèmes de gestion et de stockage d’énergie solaire. Avec la hausse du coût de l’électricité et la volonté de réduire sa consommation, c’est le moment idéal pour s’équiper en solutions solaires performantes et simples à installer.
Zendure met en avant plusieurs de ses produits phares, notamment ses solutions « plug and play » de gestion et de stockage d’énergie : SolarFlow 800 Pro, SolarFlow 2400 AC et Hyper 2000, tous affichés à des tarifs nettement réduits sur son site et sa boutique Amazon.
Des promotions incontournables sur les solutions Zendure
Avec la flambée des prix de l’énergie ces dernières années, les solutions solaires gagnent mécaniquement en rentabilité. En temps normal, les produits Zendure sont déjà compétitifs, mais avec les remises actuelles, l’équation devient encore plus intéressante.
- Le Zendure SolarFlow 800 Pro à 683 € au lieu de 1 199 €
- Le Zendure SolarFlow 2400 AC + la batterie AB3000X à 1 139 € au lieu de 1 798 €
- Le Zendure Hyper 2000 à 455 € au lieu de 831 €
Votre code promo exclusif :
En plus des prix barrés affichés sur le site officiel ou sur la boutique Amazon de la marque, qui représentent plusieurs centaines d’euros d’économie, Zendure ajoute une remise supplémentaire.
BON PLAN : en renseignant le code UQAS2L3F lors de votre commande, vous bénéficiez d’une remise immédiate de 5 %, jusqu'au 31 décembre.
Sur un kit complet comprenant par exemple le système SolarFlow 2400 AC, ainsi que plusieurs batteries de stockage, l’économie peut être significative.
SolarFlow 800 Pro : la solution tout-en-un pour les balcons
Le SolarFlow 800 Pro est système compact, conçu pour celles et ceux qui veulent profiter de l’énergie solaire, réduire leur facture d’électricité, sans se lancer dans un chantier complexe. Il est dimensionné pour les appartements ayant un balcon ou une terrasse.
Son rôle est simple : apporter une connexion intelligente entre les panneaux solaires et votre installation domestique. Le SolarFlow 800 Pro récupère l’énergie produite, alimente directement votre foyer, puis stocke le surplus dans sa batterie intégrée. Cette dernière affiche une capacité de 1,92 kWh, extensible jusqu’à 11,52 kWh. Grâce à cela, l’énergie accumulée tout au long de la journée n’est jamais perdue. Une fois la nuit tombée, le SolarFlow 800 Pro redistribue le courant ce qui permet de réduire votre consommation et donc de réaliser des économies.
Optimisé par un démarrage basse tension de 14 V assurant des performances même en faible luminosité, il embarque également la technologie au nitrure de gallium GaN (GanZen) offrant une efficacité de charge de 96 %, ainsi qu’un système 48 V réduisant les pertes d’énergie de 25 %. Le SolarFlow 800 Pro garantit ainsi une fiabilité maximale. Grâce à ses modes hors réseau capables de fournir jusqu’à 1 000 W, il peut maintenir l’alimentation des appareils essentiels en cas de coupure de courant.
L’installation ne pourrait pas être plus simple : il suffit de connecter les panneaux solaires au SolarFlow 800 Pro puis à la batterie, avant de brancher l’ensemble sur une prise secteur classique. Le système intégré se charge ensuite du reste. Il analyse en temps réel votre consommation, celle de vos appareils électroménagers, de la box internet ou encore des équipements en veille, et injecte juste la quantité d’énergie nécessaire pour réduire cette consommation sur le compteur. Le surplus est stocké pour être utilisé plus tard, notamment aux heures où la production baisse ou en soirée.
SolarFlow 2400 AC : stockage intelligent pour les maisons
Le SolarFlow 2400 AC est dimensionné pour des installations photovoltaïques importantes, et cible donc plutôt les maisons. C’est la première solution de stockage d’énergie domestique, AC‑couplée, plug and play et alimentée par l’IA. C’est une solution prête à l’emploi, puisqu’il prend en charge toute la gestion de l’énergie solaire, du stockage dans les batteries jusqu’à la redistribution au bon moment pour maximiser les économies. Autrement dit, dans la journée lorsque les panneaux alimentent la maison, mais aussi en soirée et lors des pics de consommation.
Avec une puissance de 2400 W en entrée comme en sortie, le SolarFlow 2400 AC est capable de suivre le rythme d’une habitation moderne typique : électroménager, équipements multimédias, éclairage, outils électriques… tout en optimisant l’autoconsommation grâce à sa gestion intelligente.
Le nouveau système de gestion HEMS piloté par IA est d’une efficacité redoutable. Non seulement il apprend de vos habitudes de consommation, mais tient compte aussi de facteurs externes tels que les prévisions météo et les tarifs dynamiques ou encore la capacité réelle disponible dans la batterie. Le résultat, c’est une gestion énergétique beaucoup plus fine, et donc des économies plus importantes.
Hyper Kit : la solution clé en main et accessible
Si vous cherchez une solution accessible et efficace pour passer au solaire, dans ce cas, le système Hyper 2000 apparaît comme une option particulièrement convaincante. Avec une puissance de 1 200 W, il est capable de compenser une bonne partie de la consommation de vos appareils électroménagers du quotidien. Et lorsqu’il est associé à une batterie externe, il gère intelligemment la distribution de l’énergie afin de maximiser vos économies.
Zendure propose d’ailleurs une offre promotionnelle sur un pack complet incluant tout le nécessaire : le système Hyper 2000 lui-même, une batterie AB2000X de 1 920 Wh pour stocker l’énergie générée dans la journée, ainsi que quatre panneaux solaires bifaciaux de 500 W. Un ensemble cohérent, clé en main, parfait pour ceux qui souhaitent passer à l’autoconsommation sans se prendre la tête.
ZenLink du Hyper 2000 est une technologie de communication locale qui permet à plusieurs SolarFlow Hyper de se connecter et de communiquer de manière autonome au sein du micro-réseau d’une maison. Associée à la solution AC‑Coupled, la mise en réseau avancée de ZenLink permet à plusieurs ensembles Hyper de se synchroniser aisément sur la même phase, limitant la puissance totale à 1 800 W.
De plus, grâce à une plage MPPT impressionnante de 1,8 à 5,4 kW, les ensembles SolarFlow Hyper sur chaque phase peuvent stocker de 7,68 kWh à 23,04 kWh. Cette innovation simplifie également l'installation, permettant à des électriciens non professionnels de vérifier la connectivité des phases, réduisant ainsi considérablement les coûts et la durée de mise en place.
