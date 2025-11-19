Profiter du streaming 4K sans coupure ni géoblocage devient nettement plus accessible grâce à l’offre Black Friday de CyberGhost. Le VPN passe à seulement 2,03 € par mois pendant 2 ans, avec 4 mois offerts, une opportunité rare pour équiper durablement tous vos appareils.
La période du Black Friday est souvent l’occasion idéale pour investir dans un VPN performant, surtout si l’on accorde une place importante au streaming dans son quotidien. Entre les plateformes qui verrouillent leurs catalogues selon les pays et les contenus 4K très gourmands en bande passante, disposer d’un VPN rapide et fiable devient un vrai plus. Cette année, CyberGhost frappe fort avec une offre longue durée particulièrement attractive, qui permet de sécuriser sa connexion tout en débloquant de nombreux catalogues étrangers à un prix largement réduit.
CyberGhost dégaine une offre Black Friday qui fait palir la concurrence
L’offre actuellement mise en avant par CyberGhost est l’une des plus compétitives du marché. Pour 2,03 € par mois, vous profitez d’un abonnement de 2 ans, auxquels viennent s’ajouter 4 mois gratuits, soit un total de 28 mois de service. Une durée confortable, qui permet de s’équiper pour plusieurs années tout en bénéficiant d’un tarif très bas.
Outre le tarif, l’abonnement inclut l’accès à l’ensemble du réseau CyberGhost, composé de milliers de serveurs répartis dans une centaine de pays. Le fournisseur met également en avant une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, permettant de tester le service sans risque. CyberGhost autorise par ailleurs plusieurs connexions simultanées, ce qui rend l’offre intéressante pour les foyers où plusieurs écrans sont utilisés.
Pour résumer l’offre Black Friday :
- 2,03 € / mois pendant 2 ans
- 4 mois gratuits
- Garantie 45 jours
- Serveurs dans une centaine de pays
- Protection sur de nombreux appareils
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Couverture multiplateforme
- Tarif du forfait mensuel élevé
- Application iOS un peu pauvre en fonctionnalités
Pourquoi choisir CyberGhost pour le streaming ?
Si CyberGhost fait partie des VPN les plus populaires du moment, c’est notamment grâce à ses performances bien adaptées au streaming. Là où beaucoup de VPN basiques peuvent ralentir fortement la connexion ou se heurter régulièrement aux blocages des plateformes, CyberGhost mise sur une approche différente : des serveurs spécialement optimisés pour les services vidéo. Ces serveurs dédiés permettent d’accéder plus facilement aux catalogues étrangers, souvent parmi les plus riches, tout en maintenant un débit suffisant pour la lecture en 4K.
Le fournisseur propose également l’une des infrastructures les plus vastes du marché, ce qui limite le risque de saturation et contribue à améliorer la stabilité des flux. Pour ceux qui voyagent, vivent à l’étranger ou souhaitent simplement accéder à un contenu réservé à un autre pays, c’est un avantage de taille. L’application, quant à elle, se veut simple d’utilisation : un serveur recommandé, un clic, et l’accès aux contenus devient immédiat.
Au-delà du streaming, CyberGhost reste un VPN complet, intégrant le chiffrement du trafic, la protection des données personnelles, et divers outils permettant d’améliorer la navigation au quotidien. La possibilité d’équiper plusieurs appareils est également un vrai plus dans une période où les usages se multiplient entre télévisions connectées, smartphones, tablettes et ordinateurs.
En clair, CyberGhost se distingue par une combinaison rare : un prix très réduit, des performances solides pour le streaming, et une configuration accessible même aux utilisateurs novices. Cette promo Black Friday représente donc un bon moment pour franchir le pas, surtout si le streaming 4K fait partie de vos priorités.
