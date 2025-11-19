Si CyberGhost fait partie des VPN les plus populaires du moment, c’est notamment grâce à ses performances bien adaptées au streaming. Là où beaucoup de VPN basiques peuvent ralentir fortement la connexion ou se heurter régulièrement aux blocages des plateformes, CyberGhost mise sur une approche différente : des serveurs spécialement optimisés pour les services vidéo. Ces serveurs dédiés permettent d’accéder plus facilement aux catalogues étrangers, souvent parmi les plus riches, tout en maintenant un débit suffisant pour la lecture en 4K.

Le fournisseur propose également l’une des infrastructures les plus vastes du marché, ce qui limite le risque de saturation et contribue à améliorer la stabilité des flux. Pour ceux qui voyagent, vivent à l’étranger ou souhaitent simplement accéder à un contenu réservé à un autre pays, c’est un avantage de taille. L’application, quant à elle, se veut simple d’utilisation : un serveur recommandé, un clic, et l’accès aux contenus devient immédiat.

Au-delà du streaming, CyberGhost reste un VPN complet, intégrant le chiffrement du trafic, la protection des données personnelles, et divers outils permettant d’améliorer la navigation au quotidien. La possibilité d’équiper plusieurs appareils est également un vrai plus dans une période où les usages se multiplient entre télévisions connectées, smartphones, tablettes et ordinateurs.

En clair, CyberGhost se distingue par une combinaison rare : un prix très réduit, des performances solides pour le streaming, et une configuration accessible même aux utilisateurs novices. Cette promo Black Friday représente donc un bon moment pour franchir le pas, surtout si le streaming 4K fait partie de vos priorités.