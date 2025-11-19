NordVPN ne se limite plus à masquer votre adresse IP. Le service est devenu une véritable suite de cybersécurité pensée pour contrer les menaces modernes : phishing, malwares, espionnage, traque publicitaire ou encore fuites d’identifiants. Sa fonctionnalité Anti-menaces Pro™ agit comme un bouclier permanent, même sans VPN activé, bloquant automatiquement les sites frauduleux, les logiciels suspects, les traqueurs et les publicités intrusives.

L’installation est d’une simplicité déconcertante : choisissez un abonnement, téléchargez l'application, et en un clic, l’algorithme de NordVPN sélectionne pour vous le serveur le plus performant. Avec plus de 8 400 serveurs répartis dans 167 emplacements, la connexion reste fluide, stable et parfaite pour le streaming ou les gros téléchargements.

L’outil Dark Web Monitor ajoute une couche supplémentaire de protection : il analyse en continu si vos identifiants ont été compromis. Une alerte tombe immédiatement en cas de fuite, vous permettant d’agir avant les cybercriminels.

Autre avantage notable : un seul compte protège jusqu’à 10 appareils en simultané, qu'il s'agisse d’un smartphone, d’un ordinateur, d’une tablette ou même d’un routeur Wi-Fi pour sécuriser tout votre réseau domestique.