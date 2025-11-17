Si Surfshark VPN figure en très bonne place dans le comparatif de Clubic dédié aux meilleures solutions de confidentialité en ligne en 2025, avec la note de 8,9/10 en conclusion de son test indépendant par notre rédaction, c'est notamment parce que les nouvelles fonctionnalités sont (bonne nouvelle) particulièrement fonctionnelles.

Preuve en est avec Everlink, lancée en juin dernier, pour vous aider à rendre votre connexion VPN encore plus sécurisée et stable. De fait, cette technologie est un vrai dépassement par rapport au traditionnel Kill Switch. Ce dernier a pour but de couper votre navigation en cours en cas de perte momentanée de votre connexion VPN.

Le principe, logique, est alors d'éviter que vous apparaissiez avec votre véritable adresse IP, géolocalisation et recherche en cours sur le réseau sur lequel vous êtes connecté.

Si le Kill Switch reste donc un outil utile, Everlink assure une continuité encore plus intéressante. De fait, au lieu de stopper votre navigation pour vous préserver d'une potentielle fuite de données, Everlink assure une continuité en maintenant votre activité masquée.

Pendant que Surfshark s'occupe à votre place de vous reconnecter à un serveur de son réseau VPN, Everlink joue donc un rôle précieux de bouclier.