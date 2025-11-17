Comme souvent, Surfshark n'est pas avare en innovation. L'entreprise, qui propose depuis 2018 un réseau virtuel privé (VPN) de plus en plus performant, inclut de nouvelles fonctionnalités à sa solution de cyberconfidentialité en cette année 2025. Et là n'est pas la seule bonne nouvelle.
En effet, en plus de vous proposer plus de 1300 nouveaux serveurs comme de multiplier par 10 les débits de votre connexion VPN, Surfshark vous propose une belle offre de fin d'année.
Profitez donc du Black Friday 2025 pour vous équiper avec Surfshark VPN sans rogner sur votre budget. En optant pour le long terme, avec une souscription de 2 ans + 3 mois, Surfshark vous récompense par une réduction de -87% en comparaison avec le tarif de l'abonnement au mois.
Les points forts de Surfshark VPN :
- 4500 serveurs dans 100 pays
- Nouvelle technologie Everlink
- Certifié 100% « no log » par Deloitte en 2025
2025, une année placée sous le signe de l'innovation
Du traditionnel Kill Switch, Surfshark monte en gamme avec Everlink
Si Surfshark VPN figure en très bonne place dans le comparatif de Clubic dédié aux meilleures solutions de confidentialité en ligne en 2025, avec la note de 8,9/10 en conclusion de son test indépendant par notre rédaction, c'est notamment parce que les nouvelles fonctionnalités sont (bonne nouvelle) particulièrement fonctionnelles.
Preuve en est avec Everlink, lancée en juin dernier, pour vous aider à rendre votre connexion VPN encore plus sécurisée et stable. De fait, cette technologie est un vrai dépassement par rapport au traditionnel Kill Switch. Ce dernier a pour but de couper votre navigation en cours en cas de perte momentanée de votre connexion VPN.
Le principe, logique, est alors d'éviter que vous apparaissiez avec votre véritable adresse IP, géolocalisation et recherche en cours sur le réseau sur lequel vous êtes connecté.
Si le Kill Switch reste donc un outil utile, Everlink assure une continuité encore plus intéressante. De fait, au lieu de stopper votre navigation pour vous préserver d'une potentielle fuite de données, Everlink assure une continuité en maintenant votre activité masquée.
Pendant que Surfshark s'occupe à votre place de vous reconnecter à un serveur de son réseau VPN, Everlink joue donc un rôle précieux de bouclier.
Everlink fonctionne nativement avec WireGuard, l'un des protocoles disponibles chez Surfshark VPN. Ainsi, lorsque vous choisissez de vous connecter à un serveur de Surfshark VPN et d'employer le protocole WireGuard, vous vous connectez également, en parallèle, à celui d'Everlink.
C'est ce qui permet donc d'assurer cette continuité, sans disruption : Everlink prend le relais en cas de perte de la connexion au serveur VPN au niveau du tunnel chiffré, établi entre votre appareil, et le site Web que vous visitez.
Cela est, ainsi, aussi efficace que pratique, car, de votre côté, cela n'implique aucune maitrise technique particulière. Les néophytes en informatique apprécieront, dans la continuité, plus largement, des services intuitifs proposés par Surfshark.
Des débits multipliés par 10 et 1300 nouveaux serveurs au menu
Toujours du côté des serveurs, Surfshark VPN enrichit grandement son infrastructure. Désormais, de 3200 serveurs, vous profitez de 4500 possibles, à votre main, pour adapter encore plus votre usage à votre besoin. Cela diminue également le risque d'encombrement, tout en optimisant, par exemple, le contournement d'une restriction géographique.
Autre point clé pour fluidifier votre navigation, Surfshark VPN propose à présent, sur ses 4500 serveurs, des débits moyens de 10Gb/s, contre 1Gb/s auparavant. Une vitesse démultipliée par dix, c'est donc une excellente nouvelle pour optimiser la latence, et bénéficier d'une expérience plus fluide en ligne.
Bien évidemment, cela n'exclut pas de disposer d'une connexion Internet en adéquation avec vos attentes, mais au moins, Surfshark VPN dynamise votre activité. Cela est particulièrement appréciable pour les adeptes du gaming, pour lesquels chaque milliseconde compte.
Ainsi, en plus de pouvoir vous connecter à plus de 1300 nouveaux serveurs potentiels et rencontrer, par exemple, des joueurs d'un pays en particulier grâce à votre VPN, vous pouvez faire de votre VPN, un véritable atout pour des parties encore plus réussies.
Les amateurs de clouding comme de streaming apprécieront également de pouvoir compter sur une vitesse de navigation encore plus optimisée vers des serveurs aussi lointains que sollicités, par exemple aux Etats-Unis, comme au Japon.
Un anti-hameçonnage s'invite dans votre environnement Google
Surfshark VPN est à votre image et s'adapte à votre désir. Preuve en est avec le Bypasser. Cette fonctionnalité vous permet de choisir certains sites Web pour les autoriser à contourner votre connexion VPN en cours.
Concrètement, en activant cette fonctionnalité, vous pouvez regarder votre série sur votre plateforme de streaming tout en étant connecté à Surfshark VPN, mais aussi consulter votre compte en banque sans usage du réseau virtuel privé, simultanément.
Cela peut être pratique dans le cadre de cet exemple (et pas seulement), puisque certaines banques appliquent des restrictions lorsque vos adresses IP, et géolocalisation, sont différentes de celles habituellement utilisées.
De fait, le Bypasser n'est pas une nouvelle fonctionnalité chez Surfshark, mais elle est désormais aussi disponible sous macOS. Les adeptes de la Pomme, pour ce Black Friday 2025, rejoignent les utilisateurs du Bypasser de Surfshark sur ordinateur (Linux et Windows) ainsi que sur smartphone (Android et iOS).
Enfin, si vous employez l'environnement Google au quotidien, vous pouvez désormais profiter, dans les suites de cybersécurité Surfshark One et Surfshark One+, d'une nouvelle fonctionnalité dédiée à la lutte contre le phishing. L'hameçonnage est un risque de cybersécurité majeur, et les pirates en ligne adepte du phishing vont d'autant plus redoubler d'activité en cette période de Black Friday.
Restez donc attentifs à vos mails, mais aussi, par exemple, aux fenêtres pop-ups pendant votre navigation, afin de ne pas cliquer sur un lien vérolé. Et ajoutez l'extension Surfshark à votre navigateur Google Chrome, qui détecte aussi bien le risque d'hameçonnage sur le navigateur Web de la firme de Mountain View, que sur Gmail.
Bonne nouvelle, Surfshark optimise aussi bien votre budget que votre vie privée
Une politique de non-journalisation toujours pleinement efficiente
Surfshark joue également la carte de la transparence. Comme en 2023, l'entreprise a fait auditer son infrastructure par le cabinet Deloitte et obtenu une certification de non-journalisation en 2025.
Cela est un point crucial pour la confidentialité de vos données. En effet, Surfshark ne conserve que les informations les plus essentielles pour assurer son fonctionnement (votre adresse mail pour vous connecter à votre compte par exemple).
Par ailleurs, ses 4500 serveurs étant RAM, ils sont redémarrés toutes les 15 minutes, et les données qu'ils contenaient disparaissent dans la foulée. Voilà qui fait donc la différence, notamment par rapport à de nombreuses solutions VPN gratuites.
Ces services devant se financer d'une manière ou d'une autre, il est fréquent qu'ils siphonnent vos données pour mieux les revendre ensuite, ce qui est particulièrement contre-productif par rapport à l'usage attendu d'un VPN.
Avec Surfshark VPN, vous profitez donc d'un abonnement particulièrement attractif pour le Black Friday 2025, mais aussi d'un service sûr, noté 4,4/5 parmi plus de 27 000 avis certifiés sur Trustpilot.
C'est le bon moment pour vous offrir un abonnement à moindres frais
Pour anticiper un cadeau de Noël particulièrement utile, vous êtes à la bonne adresse. En effet, une souscription à Surfshark VPN vous permet de connecter un nombre illimité d'appareils simultanément.
Cela, des plus courants, avec des app' pour les ordinateurs (Linux, macOS, Windows), les smartphones (Android, iOS) et certaines Smart TV, à de nombreux modèles de consoles de jeu, NAS et autres routeurs.
Pour ce Black Friday 2025, le rapport qualité/prix est pleinement optimisé, avec Surfshark VPN disponible pour un abonnement de 2 ans + 3 mois à partir de seulement 1,99€/mois.
Vous bénéficiez donc d'une réduction de -87% par rapport à la souscription au mois, fixé à 15,45€. En optant d'emblée pour 27 mois, l'abonnement ne vous revient donc qu'à 53,73€, soit 417,15€ d'économies sur une durée comparable (!).
De belles réductions sont aussi à saisir, en cette campagne promotionnelle de Black Friday 2025, sur les abonnements à Surfshark One et Surfshark One+.
Notez que le service client anglophone de Surfshark reste disponible 24h/24, 7j/7, par chat ou par mail. La TVA, selon l'endroit où vous résidez, peut également s'appliquer lors de votre souscription. Vous bénéficiez, à toutes fins utiles, d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
- storage3200 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark constitue un service de premier plan, presque au niveau des VPN les plus intéressants du marché. Il se démarque en offrant un nombre de connexions simultanées illimité ainsi que des outils de sécurité avancés. C'est l'un des meilleurs choix possibles pour le grand public.
- Vitesses au-dessus de la moyenne
- Nombre illimité d'appareils
- Réseau Nexus
- IP dédiées
- Solution antivirus
- Couverture multiplateforme à améliorer
- Extensions web instables