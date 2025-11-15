Le Black Friday relance la guerre des prix entre les géants du VPN. CyberGhost, Proton et Surfshark cassent les tarifs pour séduire les utilisateurs en quête de sécurité, de vitesse et de liberté en ligne. Mais lequel offre le meilleur équilibre entre performance et prix ? Réponse ci-dessous !
À l’approche du Black Friday, les fournisseurs de VPN se livrent une bataille féroce à coup de remises spectaculaires. Les promotions atteignent parfois jusqu’à -80 %, rendant les abonnements longue durée plus attractifs que jamais. Dans cette fièvre promotionnelle, trois acteurs se distinguent : CyberGhost, ProtonVPN et Surfshark, trois références incontournables, dont le choix dépend surtout des priorités de chacun : rapidité, confidentialité ou cybersécurité complète. On vous aide à choisir l'offre la plus adaptée ci-dessous.
CyberGhost : le meilleur rapport performance/prix du marché
Difficile de ne pas commencer par CyberGhost, l'un des VPN les plus plébiscités du moment. Avec plus de 10 000 serveurs ultra-rapides répartis dans plus de 100 pays, il offre une connexion jusqu’à 10 Gbit/s et une bande passante illimitée. L’offre Black Friday, à 2,03 €/mois (-82 %) avec 4 mois gratuits, place ce VPN parmi les plus accessibles du marché, sans compromis sur la qualité.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost brille par sa simplicité d’utilisation et sa couverture multi-appareils : 7 connexions simultanées, applis disponibles sur tous les systèmes d’exploitation, et une expérience fluide sur ordinateur, mobile, TV connectée ou routeur. Côté sécurité, il coche toutes les cases : chiffrement de pointe, politique No Logs avérée, protection anti-fuite d’e-mails, Split Tunneling et Kill Switch automatique.
En cas de besoin, le support client 24/7 est disponible en plusieurs langues, via chat ou e-mail, avec une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours et un remboursement intégral sans contrainte. CyberGhost s’impose ainsi comme le VPN le plus complet à ce niveau de prix, un choix évident pour ceux qui veulent le meilleur de la vitesse, de la sécurité et de la liberté numérique.
Proton VPN : la référence sécurité et transparence
Basé en Suisse, ProtonVPN fait de la confidentialité absolue son cheval de bataille. Audité publiquement et entièrement open source, il offre une transparence rare dans l’univers des VPN. Son offre Black Friday est également attractive : 2,49 €/mois au lieu de 9,99 €, soit un abonnement de 24 mois facturé 59,76 €, puis 79,95 € par an.
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
ProtonVPN combine chiffrement AES-256, VPN Accelerator (connexions jusqu’à quatre fois plus rapides), Split Tunneling, bloqueur de publicités et de malwares, et politique stricte de non-journalisation. Compatible avec tous les systèmes, il protège jusqu’à 10 appareils simultanément. Ajoutez à cela un service client réactif via chat et un streaming fluide, et vous obtenez un VPN pensé avant tout pour la sécurité et la fiabilité.
Surfshark : le VPN multifonction à prix mini
Avec son offre Surfshark One, proposée à 2,19 €/mois (+3 mois offerts) pour le Black Friday, Surfshark rivalise directement avec CyberGhost sur le terrain du prix. Son point fort ? Une suite complète de cybersécurité intégrée au VPN.
- storage3200 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
On retrouve dans cette offre un bloqueur de publicités et de pop-ups, un système d’IP tournante, la fonction Dynamic MultiHop pour renforcer la confidentialité, mais aussi un antivirus, des alertes de fuite de données et un moteur de recherche privé sans publicité. Avec ses connexions illimitées et sa compatibilité sur tous les appareils, Surfshark s’impose comme la solution tout-en-un idéale pour les foyers connectés.
Tableau comparatif des offres Black Friday 2025
|VPN
|Prix promo mensuel
|Connexions simultanées
|Garantie
|Points forts
|CyberGhost
|2,19 €/mois (-82 %)
|7
|45 jours
|10 Gbit/s, sécurité avancée, bande passante illimitée, assistance 24/7, rapport qualité/prix imbattable
|Proton VPN
|2,49 €/mois (-75 %)
|10
|30 jours
|Sécurité maximale, open source, VPN Accelerator, transparence suisse
|Surfshark
|2,19 €/mois (+3 mois offerts)
|Illimité
|30 jours
|Antivirus intégré, multi-appareils, sécurité tout-en-un
Verdict : quel VPN choisir en 2025 ?
- Pour ceux qui cherchent avant tout le meilleur rapport qualité/prix, CyberGhost domine clairement le marché : rapide, fiable et ultra-abordable. C'est notre recommandation pour le Black Friday 2025.
- Les utilisateurs les plus soucieux de confidentialité et de transparence trouveront dans ProtonVPN une solution exemplaire, auditable et sécurisée.
- Enfin, Surfshark s’adresse à ceux qui veulent une protection globale, combinant VPN, antivirus et outils de cybersécurité dans un seul abonnement.