NordVPN lance une offre Black Friday exceptionnelle avec une réduction massive de 74 % et 3 mois offerts sur son abonnement Basique. Une opportunité rare pour renforcer votre sécurité et votre confidentialité en ligne.
Protégez votre vie numérique à prix réduit
À l’heure où nos données personnelles circulent partout, un VPN fiable est devenu un indispensable du quotidien. Avec le Black Friday NordVPN, vous bénéficiez d’une protection complète contre les menaces en ligne, le pistage publicitaire et les vols de données.
L’abonnement Basique tombe à seulement 80,73 € pour 27 mois, soit 2,99 € par mois, avec 3 mois offerts et 30 jours de garantie satisfait ou remboursé.
Trois bonnes raisons d’opter pour NordVPN
- 🔒 Sécurité maximale : chiffrement A-256 de nouvelle génération, protection anti-menaces intégrée et politique stricte de non-journalisation.
- ⚡ Vitesse et stabilité : plus de 8 400 serveurs ultra-rapides dans 167 pays, sans aucune limitation de bande passante.
- 💡 Simplicité d’utilisation : application intuitive, connexion automatique au meilleur serveur, et protection jusqu’à 10 appareils simultanément.
Le VPN taillé pour tous les usages
NordVPN, souvent cité parmi les meilleurs VPN au monde, se distingue par ses performances et sa polyvalence. Que ce soit pour regarder Netflix sans ralentissement, télécharger en P2P, ou simplement naviguer anonymement, tout se fait en un clic.
L’interface claire et fluide permet de choisir facilement son serveur ou de laisser l’algorithme de NordVPN sélectionner le plus performant. Vous pouvez aussi activer la Protection Anti-menaces Pro™ qui bloque, publicités, malwares et sites frauduleux, même sans connexion VPN active.
Les plus exigeants apprécieront également les serveurs Double VPN, Onion over VPN, et la possibilité d’obtenir une adresse IP dédiée pour une confidentialité renforcée.
- storage8000 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
Une offre Black Friday imbattable
Le tarif habituel de NordVPN Basique est de 11,59 € par mois, soit 312,93 € pour deux ans. Grâce au Black Friday, le prix chute à 2,99 € par mois, soit seulement 80,73 € pour 27 mois, avec 3 mois offerts. Cela représente une économie de 232,20 €, soit 74 % de remise.
Et pour certains professionnels (enseignants, personnel de santé, militaires, étudiants, etc), NordVPN propose même une remise supplémentaire : l’abonnement tombe à 2,54 €/mois, soit 68,62 € pour deux ans.
Cette réduction exceptionnelle ne durera que pendant le Black Friday. Si vous cherchez à renforcer votre sécurité numérique avant 2026, c’est le moment idéal.
✅ Notre avis sur NordVPN
Avec son chiffrement de niveau militaire, ses vitesses fulgurantes, et sa Protection Anti-menaces Pro™, NordVPN reste une référence du marché. La remise de 74 % associée aux 3 mois offerts rend cette offre Black Friday difficile à ignorer.
C’est un VPN complet, rapide et fiable, parfait pour le streaming, la navigation privée et la protection de vos données au quotidien.