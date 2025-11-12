NordVPN, souvent cité parmi les meilleurs VPN au monde, se distingue par ses performances et sa polyvalence. Que ce soit pour regarder Netflix sans ralentissement, télécharger en P2P, ou simplement naviguer anonymement, tout se fait en un clic.

L’interface claire et fluide permet de choisir facilement son serveur ou de laisser l’algorithme de NordVPN sélectionner le plus performant. Vous pouvez aussi activer la Protection Anti-menaces Pro™ qui bloque, publicités, malwares et sites frauduleux, même sans connexion VPN active.

Les plus exigeants apprécieront également les serveurs Double VPN, Onion over VPN, et la possibilité d’obtenir une adresse IP dédiée pour une confidentialité renforcée.