Selon plusieurs études de cybersécurité menées depuis la généralisation du télétravail, les attaques visant les connexions distantes ont bondi de 238 % depuis 2020 (DOAJ, 2023). Le travail à distance a transformé nos habitudes, mais aussi ouvert la voie à de nouvelles failles. Et si vous faisiez partie, sans le savoir, de ces télétravailleurs exposés ? Voici les erreurs à éviter !
Les 3 erreurs communes à éviter en télétravail
Travailler depuis chez soi ou depuis un café est devenu la norme pour beaucoup d’entre nous. Mais si le télétravail offre confort et flexibilité, il ouvre aussi la porte à de nouvelles failles de sécurité souvent sous-estimées. Sans même s’en rendre compte, de nombreux télétravailleurs exposent leurs données professionnelles et parfois personnelles à des risques importants. Pour rester productif sans compromettre votre sécurité, voici les trois erreurs les plus fréquentes à éviter absolument lorsque vous travaillez à distance.
Erreur n°1 : se connecter à un Wi-Fi public en toute confiance
C’est le piège classique : en déplacement, on se connecte à un réseau gratuit — au café, dans le train ou à l’hôtel — sans se douter qu’il peut être compromis.
Les chercheurs de la VPN Exposure Report 2025 rappellent qu’un simple Wi-Fi non chiffré permet à un pirate d’intercepter identifiants, e-mails ou fichiers d’entreprise. Dans le contexte du télétravail, cela expose directement vos documents professionnels, vos outils collaboratifs ou vos comptes cloud.
Erreur n°2 : croire que son Wi-Fi domestique est invulnérable
Travailler depuis chez soi donne souvent une impression trompeuse de sécurité.
Pourtant, selon une étude publiée sur SpringerLink en 2025, plus d’un tiers des cyberattaques ciblant les télétravailleurs proviennent de réseaux domestiques mal protégés : box non mises à jour, objets connectés vulnérables, mots de passe faibles. Même un réseau personnel peut servir de passerelle vers vos données professionnelles.
Erreur n°3 : accéder à des sites sans HTTPS
Un site sans le petit cadenas HTTPS ne chiffre pas les échanges entre vous et le serveur. Or, malgré les blocages automatiques intégrés par la plupart des navigateurs web, nombre de télétravailleurs utilisent encore des plateformes de gestion, des CRM ou des outils de facturation non sécurisés. L’étude AIRCCSE 2024 révèle que 12 % des télétravailleurs accèdent encore à des services en ligne sans chiffrement complet, exposant ainsi mots de passe et documents.
Le VPN, votre bouclier invisible contre les attaques
Le VPN (Virtual Private Network) est la solution la plus simple et la plus efficace pour sécuriser vos connexions, où que vous soyez.
- Face aux Wi-Fi publics piégés, il chiffre votre trafic Internet : même si un pirate intercepte les données, il ne peut rien en faire.
- Chez vous, il ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre réseau domestique, protégeant vos fichiers pro contre toute intrusion liée à une box ou un objet connecté vulnérable.
- Et lorsque vous visitez un site sans HTTPS, le VPN crée son propre tunnel de chiffrement, garantissant que vos mots de passe et documents ne transitent jamais en clair.
- En masquant aussi votre adresse IP, il empêche toute identification ou suivi de votre activité, que ce soit par un pirate ou un fournisseur d’accès.
