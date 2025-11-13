Travailler depuis chez soi ou depuis un café est devenu la norme pour beaucoup d’entre nous. Mais si le télétravail offre confort et flexibilité, il ouvre aussi la porte à de nouvelles failles de sécurité souvent sous-estimées. Sans même s’en rendre compte, de nombreux télétravailleurs exposent leurs données professionnelles et parfois personnelles à des risques importants. Pour rester productif sans compromettre votre sécurité, voici les trois erreurs les plus fréquentes à éviter absolument lorsque vous travaillez à distance.