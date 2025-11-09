À l’occasion du Black Friday, Proton VPN Plus baisse drastiquement son prix pour offrir une navigation privée et sécurisée à tous. Disponible à -75%, le VPN suisse mise sur la transparence, la performance et la protection totale des données personnelles.
Face à la multiplication des cyberattaques et au suivi publicitaire omniprésent, protéger sa vie numérique n’a jamais été aussi essentiel. Proton VPN Plus, développé par la même équipe à l’origine de Proton Mail, s’impose comme l’une des solutions les plus fiables du marché. Basé en Suisse et audité par des experts indépendants, ce VPN open source garantit une confidentialité totale, sans compromis sur la vitesse ni la stabilité. En cette période de Black Friday, l’abonnement 24 mois est proposé à 2,49 € par mois, soit 75 % de réduction, une opportunité rare pour s’équiper d’un VPN premium à prix réduit.
Pourquoi choisir Proton VPN ?
- –75 % sur l’abonnement 24 mois
- Accélérateur VPN pour des vitesses jusqu’à 400 % supérieures
- Technologie open source et politique zéro journalisation
- Jusqu’à 10 appareils connectés simultanément
- Streaming fluide et sécurisé sur les différentes plateformes
Une protection complète pour naviguer sans être suivi
Proton VPN Plus ne se contente pas de masquer votre adresse IP : il établit un bouclier complet contre le suivi en ligne. Chaque donnée transitant par votre appareil est chiffrée en AES-256, le même standard utilisé par les institutions gouvernementales, empêchant toute exploitation malveillante de vos informations. Sa politique stricte de non-journalisation, vérifiée par plusieurs audits indépendants, assure qu’aucune activité n’est enregistrée ni partagée.
Son bloqueur de publicités et de malwares intégré renforce la protection face aux sites piégés, tandis que la fonctionnalité Secure Core fait transiter le trafic par des serveurs sécurisés situés en Suisse ou en Islande avant de rejoindre Internet. Résultat : un anonymat renforcé, même face aux fournisseurs d’accès ou aux agences de surveillance. Pour les utilisateurs mobiles, Proton VPN propose également un kill switch automatique, garantissant qu’aucune donnée ne fuit en cas de déconnexion soudaine.
Avec plus de 15 000 serveurs répartis dans 120 pays, le service offre une couverture mondiale sans ralentissement perceptible. Que ce soit pour travailler à distance, consulter ses comptes en ligne ou simplement naviguer, Proton VPN Plus combine vitesse et discrétion dans une même interface claire et accessible.
Des performances pensées pour le streaming et le jeu en ligne
Au-delà de la sécurité, Proton VPN Plus séduit par son excellente réactivité. Grâce à son accélérateur VPN exclusif, les vitesses de téléchargement et de navigation sont jusqu’à quatre fois plus rapides, un atout majeur pour le streaming ou le jeu en ligne. Le tunneling fractionné permet de choisir quelles applications passent par le VPN, optimisant ainsi la bande passante pour une expérience fluide.
Compatible avec Windows, macOS, Linux, Android et iOS, Proton VPN peut être utilisé sur jusqu’à 10 appareils simultanément. Les utilisateurs profitent d’un accès sans restriction aux différentes plateformes de streaming tout en maintenant une connexion stable et chiffrée. Les serveurs dédiés garantissent un streaming sans coupure, même en Ultra HD.
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Le support client reste disponible 24 h/24 et 7 j/7, via chat ou e-mail, avec des réponses rapides et claires. Enfin, la transparence reste au cœur du projet : Proton VPN est open source, son code est audité et consultable publiquement, une rareté dans le domaine des VPN.