Son bloqueur de publicités et de malwares intégré renforce la protection face aux sites piégés, tandis que la fonctionnalité Secure Core fait transiter le trafic par des serveurs sécurisés situés en Suisse ou en Islande avant de rejoindre Internet. Résultat : un anonymat renforcé, même face aux fournisseurs d’accès ou aux agences de surveillance. Pour les utilisateurs mobiles, Proton VPN propose également un kill switch automatique, garantissant qu’aucune donnée ne fuit en cas de déconnexion soudaine.

Avec plus de 15 000 serveurs répartis dans 120 pays, le service offre une couverture mondiale sans ralentissement perceptible. Que ce soit pour travailler à distance, consulter ses comptes en ligne ou simplement naviguer, Proton VPN Plus combine vitesse et discrétion dans une même interface claire et accessible.