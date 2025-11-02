À quoi sert vraiment un VPN comme CyberGhost ?

Un VPN (Virtual Private Network) permet de créer une connexion sécurisée entre votre appareil et Internet. Il masque votre adresse IP réelle, chiffre vos données, et vous permet de naviguer sans être surveillé ou limité. CyberGhost rend cette technologie accessible à tous grâce à une interface claire, des applis pour Windows, macOS, Android, iOS et même les Smart TV. Ses serveurs dans plus de 100 pays facilitent le contournement des géo-blocages, tandis que le split tunneling vous permet de choisir quelles applications utilisent le VPN. C'est utile aussi bien pour sécuriser un Wi-Fi public que pour suivre un match diffusé à l'étranger.