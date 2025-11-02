En ce moment, l'une des meilleures offres actuelles pour protéger votre vie numérique est à prix réduit : CyberGhost VPN est proposé à 2,19 €/mois pour un engagement de 26 mois. Cela représente une économie de 254,80 €, et sans hausse de prix au renouvellement. Découvrez ce VPN clé ci-dessous.
Aujourd'hui, naviguer en ligne en toute sécurité est devenu un enjeu majeur. Que ce soit pour protéger vos données, contourner les restrictions géographiques ou éviter le pistage publicitaire, un VPN fiable est un outil essentiel. CyberGhost se démarque par sa simplicité d'utilisation, ses performances solides et un excellent rapport qualité-prix. Pour un temps limité, son abonnement 26 mois revient à 2,19 €/mois, avec paiement unique et remboursement possible sous 45 jours.
Trois bonnes raisons de tester CyberGhost VPN
- Accédez à vos contenus préférés partout dans le monde : séries, événements sportifs ou vidéos YouTube bloquées deviennent accessibles en un clic.
- Protégez vos données personnelles : CyberGhost utilise un chiffrement de niveau militaire et ne conserve aucune trace de votre activité.
- Connectez plusieurs appareils facilement : une seule licence couvre jusqu'à 7 connexions simultanées, sur tous vos appareils.
À quoi sert vraiment un VPN comme CyberGhost ?
Un VPN (Virtual Private Network) permet de créer une connexion sécurisée entre votre appareil et Internet. Il masque votre adresse IP réelle, chiffre vos données, et vous permet de naviguer sans être surveillé ou limité. CyberGhost rend cette technologie accessible à tous grâce à une interface claire, des applis pour Windows, macOS, Android, iOS et même les Smart TV. Ses serveurs dans plus de 100 pays facilitent le contournement des géo-blocages, tandis que le split tunneling vous permet de choisir quelles applications utilisent le VPN. C'est utile aussi bien pour sécuriser un Wi-Fi public que pour suivre un match diffusé à l'étranger.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost regroupe toutes les qualités que l'on attend d'un VPN grand public, tant en matière de performances que de sécurité et de fonctionnalités. Son interface graphique moderne et intuitive en fait l'un des services VPN les plus agréables à utiliser au quotidien. Le déploiement de serveurs NoSpy renforce ses options de sécurité déjà convaincantes. On apprécie sa très bonne prise en charge des plateformes de streaming et sa capacité à contourner les géorestrictions les plus coriaces comme celles de Netflix et Amazon Prime Video.
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Couverture multiplateforme
- Tarif du forfait mensuel élevé
- Application iOS un peu pauvre en fonctionnalités
Une remise claire, sans mauvaise surprise
Habituellement, l'abonnement mensuel à CyberGhost coûte 11,99 €, soit 311,74 € pour 26 mois. Avec cette offre spéciale, vous ne payez que 56,94 € au total, ce qui ramène le prix à 2,19 €/mois. Ce tarif reste identique au moment du renouvellement, ce qui est rare dans ce secteur. De plus, vous bénéficiez de 45 jours pour changer d'avis et demander un remboursement. Enfin, l'équipe de support client est disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à vos questions en français ou dans d'autres langues.
Notre avis sur CyberGhost VPN
CyberGhost est une solution complète, à la fois pédagogique et efficace pour quiconque souhaite sécuriser sa connexion et reprendre le contrôle de sa vie numérique. Grâce à cette promotion, il devient très abordable de se protéger sur le long terme. Une excellente opportunité pour découvrir le monde des VPN sans se ruiner.