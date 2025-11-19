Inutile de rappeler que le prix de l’énergie s’est envolé ces dernières années. Rien qu’en 2024, le tarif moyen du gaz naturel a bondi de 13,4 % pour les ménages. Et pour ceux qui se chauffent à l’électricité, la facture est encore plus lourde, avec une hausse atteignant 18 %.

Dans ce contexte de pression budgétaire, et alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter, beaucoup cherchent des moyens simples pour mieux maîtriser leur consommation et alléger leurs dépenses. Parmi les solutions qui gagnent du terrain, les thermostats connectés s’imposent comme une réponse rapide et efficace pour reprendre la main sur sa facture d’énergie.

Aqara, le spécialiste de la domotique et des objets intelligents, propose justement son tout nouveau thermostat connecté pour radiateur : le W600. Un modèle très prometteur, compatible avec une gamme étendue de radiateurs, et conçu pour réaliser des économies durables. Alors, s’agit-il du bon choix pour passer l’hiver ? Décryptage.