Le thermostat connecté Aqara W600 promet de transformer votre chauffage traditionnel en un système intelligent, précis et surtout, bien plus économique. Focus sur ce petit appareil qui pourrait bien devenir votre meilleur allié cet hiver.
Inutile de rappeler que le prix de l’énergie s’est envolé ces dernières années. Rien qu’en 2024, le tarif moyen du gaz naturel a bondi de 13,4 % pour les ménages. Et pour ceux qui se chauffent à l’électricité, la facture est encore plus lourde, avec une hausse atteignant 18 %.
Dans ce contexte de pression budgétaire, et alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter, beaucoup cherchent des moyens simples pour mieux maîtriser leur consommation et alléger leurs dépenses. Parmi les solutions qui gagnent du terrain, les thermostats connectés s’imposent comme une réponse rapide et efficace pour reprendre la main sur sa facture d’énergie.
Aqara, le spécialiste de la domotique et des objets intelligents, propose justement son tout nouveau thermostat connecté pour radiateur : le W600. Un modèle très prometteur, compatible avec une gamme étendue de radiateurs, et conçu pour réaliser des économies durables. Alors, s’agit-il du bon choix pour passer l’hiver ? Décryptage.
Économiser sans sacrifier son confort : possible ?
Économiser de l’énergie, c’est plus facile qu’on ne le pense. La solution la plus évidente est de couper le chauffage, mais vivre dans le froid n’a rien d’idéal… Sans aller jusque-là, on se rappelle la polémique autour d’une recommandation de l’Élysée : maintenir la température des logements à 19 °C. Une mesure loin de faire l’unanimité, mais pas dénuée de bon sens. En effet, selon l’Ademe, chaque degré en moins permet de réduire sa consommation d’environ 7 %.
Le problème, c’est que cette approche purement théorique fait abstraction d’un élément essentiel : le confort thermique. Celui-ci varie selon l’isolation du logement, l’âge des occupants, leur niveau d’activité ou encore la tenue vestimentaire. En télétravail, rester immobile face à un écran rend vite les 19 °C un peu frisquets. D’où l’importance d’ajouter une dose d’intelligence à la gestion du chauffage — ce que propose justement un thermostat connecté pour radiateur comme l’Aqara W600.
Automatiser vos radiateurs avec l’Aqara W600
Le premier atout du thermostat Aqara W600 est sa capacité à automatiser le fonctionnement de vos radiateurs. Plutôt que de les laisser chauffer en continu à une température fixe, sans le moindre discernement, le W600 apporte une gestion sur-mesure.
Vous programmez des horaires précis, en fonction de l’occupation des pièces ou même de votre géolocalisation. La finesse des réglages fait que l’énergie est délivrée avec précision : comptez jusqu’à sept plages de chauffe par jour, avec cinq modes prédéfinis pour adapter la température pièce par pièce. Qui plus est, le W600 assure un réglage très précis, par paliers de 0,5 °C, et peut même s’appuyer sur un capteur Aqara externe pour ajuster automatiquement la température. Par exemple, les utilisateurs peuvent connecter le W600 au capteur climatique W100 qui reflète mieux la température réelle de la pièce que le capteur intégré, pour offrir un contrôle plus pratique de la température.
L’intérêt de ce capteur ? Il n’est pas influencé par la chaleur du radiateur, ce qui lui permet de mesurer plus fidèlement la température réelle de la pièce.
S’ajoute à cela une mise en pause automatique du chauffage dès que le thermostat détecte qu’une fenêtre est restée ouverte — pratique pour éviter de chauffer… le chat qui passe dans la rue.
Le résultat, c’est une consommation d’énergie optimisée, sans gaspillage inutile. Le W600 traque les dépenses superflues et modernise votre système de chauffage pour le rendre bien plus efficace et intelligent. D’ailleurs, il intègre également une protection antigel, qui active automatiquement le chauffage dès que la température ambiante descend sous les 5 °C. Cela évite le gel des canalisations en cas d’absence prolongée.
Compatibilité et pilotage à distance
Qui dit objet connecté, dit aussi une intégration harmonieuse dans un écosystème déjà existant. Le W600 est compatible à la fois avec les protocoles Thread et Zigbee, entre lesquels il est d’ailleurs très simple de basculer.
Le mode Thread, activé par défaut, offre une compatibilité native avec Matter, le protocole universel adopté par les grandes plateformes du marché : Apple Home, Alexa, Google Home, Home Assistant ou encore SmartThings. Le mode Zigbee, lui, permet d’accéder à des fonctions exclusives de l’écosystème de la marque. Vous pouvez, par exemple, regrouper plusieurs radiateurs d’une même pièce pour un contrôle synchronisé.
En ce qui concerne le pilotage des radiateurs à distance, tout se fait très simplement : aussi bien via les applications mobiles que les assistants vocaux (Alexa, Google Assistant, Gemini, Siri).
Reste la question de l’installation : pour éviter toute confusion, Aqara assure une large compatibilité avec six types de vannes : RA, RAVL, RAV, Caleffi, Giacomini et M28×1,5. Le thermostat peut être monté aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale, même si cette dernière configuration peut légèrement altérer la précision des mesures de température.
Verdict : le W600 constitue un très bon choix
Une programmation fine, des fonctionnalités pratiques, un réglage très précis de la température (par paliers de ±0,5 °C), une compatibilité domotique étendue (Thread + Zigbee) et une installation facile… le thermostat connecté Aqara W600 coche toutes les cases pour ceux qui souhaitent réaliser de réelles économies de chauffage.
Que vous désiriez piloter vos radiateurs à distance depuis votre smartphone, votre assistant vocal ou synchroniser plusieurs pièces pour un contrôle centralisé, le W600 transforme votre chauffage classique en un système intelligent et moderne.
A l'occasion du Black Friday, il profite d'une remise de 15% chez Amazon grâce au code promo exclusif : CLUBICW600. Il s'affiche ainsi à 42,99€ au lieu de 49,99€ pendant une période limitée, jusqu'au 1er décembre 2025.
5 bonnes raisons de choisir le thermostat connecté Aqara W600 :
- Réduire sa consommation d’énergie : le W600 ajuste automatiquement la température avec une grande précision ;
- Confort thermique optimal : jusqu’à sept plages de chauffe par jour et cinq modes prédéfinis pour chaque pièce ;
- Compatibilité étendue : fonctionne avec Thread, Zigbee, Matter et permet le pilotage à distance via les assistants vocaux et applications mobiles ;
- Installation simple : compatible avec six types de vannes, montage horizontal ou vertical ;
- Gestion intelligente et pratique : capteur externe, pause automatique lors de l’ouverture d’une fenêtre et protection antigel intégrée.
