Avec NordVPN, vous bénéficiez d’un chiffrement de niveau militaire AES-256, utilisé par les institutions les plus sécurisées. Votre adresse IP est masquée, vos données protégées et vos activités restent totalement anonymes.

Son outil Protection Anti-menaces Pro™ agit comme un bouclier en ligne, bloquant les téléchargements dangereux, les sites d’hameçonnage, les publicités intrusives et les trackers, même sans connexion VPN active.

L’application, simple et intuitive, vous permet de démarrer en quelques secondes :

Souscrivez un abonnement,

Téléchargez l’application NordVPN,

Cliquez sur “Protéger ma connexion” et laissez l’IA choisir le meilleur serveur.

Résultat : une connexion stable, rapide et privée, idéale pour le télétravail, le streaming ou les paiements en ligne.

NordVPN enrichit encore son offre avec deux nouveautés pensées pour la sécurité et la praticité au quotidien. Sur Android et iOS, la fonction Protection Anti Menaces Pro permet désormais de bloquer les sites pour adultes grâce à un filtrage DNS avancé, agissant en amont du chargement pour une navigation plus sûre, notamment pour les familles.

Par ailleurs, NordVPN est à présent disponible sur les nouveaux Fire TV Stick d’Amazon, basés sur Linux, offrant ainsi un accès simple et sécurisé à vos contenus préférés directement depuis votre téléviseur.