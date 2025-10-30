1. Sécuriser vos connexions sur les réseaux Wi-Fi publics

En voyage, au café, à l’hôtel ou dans un aéroport, les réseaux Wi-Fi gratuits sont rarement sûrs. Avec CyberGhost, vos données sont chiffrées et vos activités invisibles, même sur des réseaux compromis. Idéal pour le télétravail ou la consultation de comptes bancaires en mobilité.

2. Prolonger votre confidentialité en ligne

Entre les publicités ciblées, les trackers et les profils comportementaux, votre navigation est constamment analysée. CyberGhost applique une politique stricte de "No Logs", masque votre adresse IP et empêche tout suivi en ligne. Une bonne façon de reprendre un peu de contrôle sur vos données.