À l’heure où les cybermenaces se multiplient et les fuites de données deviennent monnaie courante, se doter d’un VPN fiable n’est plus une option. Basé en Suisse et reconnu pour sa transparence, Proton VPN Plus propose une solution complète pour protéger votre vie privée en ligne.

Pendant le Black Friday, l’abonnement 24 mois tombe à 2,49 €/mois, soit 75 % d’économie (au lieu de 9,99 €). Une occasion rare de profiter d’un VPN haut de gamme, rapide et sécurisé.