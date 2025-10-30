Protégez vos données et naviguez en toute tranquillité avec Proton VPN Plus, le VPN suisse audité et open source. Pour le Black Friday, l’offre devient tout simplement imbattable : une occasion unique de renforcer votre sécurité numérique sans compromis sur la vitesse.
Protégez votre vie numérique pendant le Black Friday
À l’heure où les cybermenaces se multiplient et les fuites de données deviennent monnaie courante, se doter d’un VPN fiable n’est plus une option. Basé en Suisse et reconnu pour sa transparence, Proton VPN Plus propose une solution complète pour protéger votre vie privée en ligne.
Pendant le Black Friday, l’abonnement 24 mois tombe à 2,49 €/mois, soit 75 % d’économie (au lieu de 9,99 €). Une occasion rare de profiter d’un VPN haut de gamme, rapide et sécurisé.
Trois bonnes raisons de choisir Proton VPN Plus
- 🔥 75 % de réduction exclusive sur l’abonnement 24 mois
- ⚡ Vitesse de connexion jusqu’à 400 % plus rapide grâce à l’accélérateur VPN
- 🛡️ Confidentialité totale avec un VPN open source et sans journaux
Une protection complète et des performances premium
L’abonnement Proton VPN Plus donne accès à plus de 15 000 serveurs dans 120 pays, pour une couverture mondiale et des connexions ultra-stables. Vous bénéficiez de la vitesse VPN la plus élevée du marché, d’un tunneling fractionné et d’un streaming fluide sur toutes les plateformes (Netflix, Disney+, YouTube, etc.).
Proton VPN prend également en charge jusqu’à 10 appareils simultanément, sur Windows, macOS, iOS, Android et Linux. Son cryptage avancé AES-256 garantit une sécurité totale, même sur les réseaux Wi-Fi publics. Et grâce à sa politique stricte de non-journalisation, vos données restent 100 % privées.
Autres atouts :
- Bloqueur de publicités et de malwares intégré ;
- Accélérateur VPN pour des vitesses boostées ;
- Double saut pour un anonymat renforcé ;
- Assistance client prioritaire et chat en direct.
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Une offre exceptionnelle à ne pas manquer
Pendant une durée limitée, Proton VPN propose son plan VPN Plus à seulement 2,49 €/mois (soit 59,76 € pour 24 mois). C’est une économie de 180 €, soit 75 % de réduction sur le tarif normal (9,99 €/mois). Une fois les deux années écoulées, le plan est renouvelé à 79,95 € par an, soit toujours un prix compétitif pour un VPN premium audité et open source.
Si vous cherchez à sécuriser vos données, accéder librement à vos contenus favoris et naviguer sans censure, c’est le moment d’agir.
Pourquoi utiliser un VPN en 2025 ?
Un VPN n’est pas seulement un outil de confidentialité : c’est devenu un indispensable de la vie numérique.
Avec Proton VPN Plus, vous pouvez :
- Masquer votre adresse IP et protéger votre identité des traqueurs et annonceurs
- Crypter instantanément votre connexion sur n’importe quel réseau Wi-Fi
- Accéder à des contenus bloqués géographiquement
- Télécharger et jouer avec des vitesses stables et sécurisées
Proton VPN a déjà convaincu plus de 100 millions d’utilisateurs.
✅ Notre avis sur Proton VPN Plus
Proton VPN Plus coche toutes les cases : rapide, sûr, transparent et audité. Son infrastructure mondiale, son accélérateur VPN, et son engagement pour la vie privée en font l’un des meilleurs choix actuels, surtout à 2,49 €/mois.
Nous avons d’ailleurs testé Proton VPN Plus et lui avons attribué la note de 9,7/10, saluant ses performances, sa simplicité d’utilisation et la qualité de sa protection. Si vous voulez naviguer librement et en toute sécurité, c’est le bon plan Black Friday à ne pas manquer.