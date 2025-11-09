Le VPN roumain anticipe le Black Friday avec une offre fracassante sur son VPN premium ! Profitez de 2 ans + 2 mois offerts à CyberGhost pour seulement 2,19 €/mois, soit 56,94 € au total au lieu de 287,76 €. Une réduction de 82 % à ne pas manquer, avec 45 jours pour changer d'avis.
Le Black Friday n'a pas encore commencé, mais Cyberghost VPN frappe fort dès maintenant avec une promotion digne des meilleures offres de fin d'année. Idéal pour renforcer votre sécurité numérique à prix mini. Cette offre exclusive vous permet de profiter d'un VPN haut de gamme pour seulement 2,19 €/mois, compatible tous appareils, avec support client 24/7.
Trois raisons de craquer pour Cyberghost VPN aujourd'hui
🚀 Vitesse et stabilité : plus de 10 000 serveurs dans 100 pays, réseaux 10 Gbit/s et bande passante illimitée pour un streaming sans latence.
🔒 Confidentialité maximale : politique stricte "No Logs", chiffrement de pointe, Kill Switch automatique et protection anti-fuite.
⚖️ Offre sans risques : 45 jours pour changer d'avis avec un remboursement garanti, sans condition ni justificatif.
Un VPN ultra complet pour tous vos usages
Récompensé du titre de Meilleur VPN 2025, Cyberghost s'adapte à toutes vos activités : naviguer anonymement, accéder à des catalogues de streaming à l'étranger, protéger vos données sur les Wi-Fi publics ou encore contourner les restrictions géographiques.
Compatible Windows, macOS, Android, iOS, Linux et même Smart TV, il autorise jusqu'à 7 connexions simultanées. Le split tunneling permet d'exclure certaines applis du tunnel VPN, tandis que le Kill Switch vous déconnecte automatiquement en cas de coupure pour ne rien laisser filtrer.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Une offre exceptionnelle avant le Black Friday
Au lieu de 11,99 €/mois en tarif standard (soit 287,76 € sur deux ans), l'abonnement Cyberghost revient actuellement à 2,19 €/mois, soit 56,94 € pour 26 mois complets. Cela représente une économie de 230,82 €, soit -82 %. Après les deux ans, l'abonnement se renouvelle automatiquement à 56,94 €/an, un prix toujours très attractif pour un VPN premium. Attention, cette offre exclusive digne du Black Friday n'est valable que pour une durée limitée.
L'avis de Clubic sur cette offre Cyberghost VPN
Cyberghost combine sécurité, performance et simplicité d'utilisation. Avec cette promo, c'est le moment idéal pour protéger votre vie numérique sans vous ruiner. Entre la garantie satisfait ou remboursé, l'appli ultra intuitive et l'assistance 24/7, difficile de trouver meilleur rapport qualité/prix.
