À l’approche du Black Friday, la sécurité en ligne devient plus cruciale que jamais. Le N°1 des VPN, CyberGhost, propose une offre exceptionnelle à 2,19 €/mois pour 2 ans + 2 mois gratuits, idéale pour naviguer sans risque pendant la période des achats.
Les promotions du Black Friday attirent chaque année des millions d’internautes sur les sites d’e-commerce… et autant de cybercriminels à l’affût. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut sécuriser vos connexions avec un VPN de qualité.
CyberGhost VPN propose justement une offre de -82 %, soit 2 ans + 2 mois gratuits à seulement 2,19 €/mois, avec 45 jours de garantie satisfait ou remboursé. Une occasion parfaite de protéger vos données personnelles avant la frénésie des achats en ligne.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Sécurité renforcée grâce au chiffrement AES 256 bits et au Kill Switch
- Bande passante illimitée et serveurs 10 Gbit/s dans plus de 100 pays
- Garantie 45 jours remboursée sans condition
CyberGhost VPN : le VPN idéal pour naviguer en toute confiance
Basé en Roumanie, CyberGhost VPN s’impose comme un allié de taille pour préserver votre confidentialité numérique. Le N°1 du classement des meilleurs VPN par Clubic applique une stricte politique “no log”, garantissant qu’aucune donnée de navigation n’est conservée. En clair : votre historique reste entre vous et vous seul.
Notre rédaction a déjà salué sa facilité d’utilisation et ses performances élevées avec une note de 9,8/10, à découvrir dans notre test complet de CyberGhost VPN. Son interface claire permet de se connecter en un clic à un serveur sécurisé parmi plus de 11 000 disponibles dans le monde. Les vitesses sont stables, même sur de longues sessions de streaming ou de téléchargement, grâce aux protocoles WireGuard®, IKEv2 et OpenVPN.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost VPN se distingue aussi par sa compatibilité multi-appareils : ordinateurs, smartphones, tablettes, routeurs ou Smart TV, jusqu’à 7 connexions simultanées. Une flexibilité idéale pour protéger toute la famille, que ce soit à la maison ou sur un réseau Wi-Fi public. L’assistance client disponible 24 h/24 et 7 j/7 garantit par ailleurs un accompagnement continu, en français si besoin.
Profitez d’une offre imbattable avant le Black Friday
En optant dès maintenant pour CyberGhost VPN 2 ans + 2 mois offerts à 2,19 €/mois, vous économisez 82 % sur le prix habituel (11,99 €/mois) tout en sécurisant vos données personnelles. Une offre valable pour une durée limitée, à saisir avant le rush du Black Friday.