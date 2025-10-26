À l’approche du Black Friday, la sécurité en ligne devient plus cruciale que jamais. Le N°1 des VPN, CyberGhost, propose une offre exceptionnelle à 2,19 €/mois pour 2 ans + 2 mois gratuits, idéale pour naviguer sans risque pendant la période des achats.

Préparez le Black Friday en toute sécurité : CyberGhost VPN casse ses prix à 2,19 €/mois © clubic
Préparez le Black Friday en toute sécurité : CyberGhost VPN casse ses prix à 2,19 €/mois © clubic

Les promotions du Black Friday attirent chaque année des millions d’internautes sur les sites d’e-commerce… et autant de cybercriminels à l’affût. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut sécuriser vos connexions avec un VPN de qualité.

CyberGhost VPN propose justement une offre de -82 %, soit 2 ans + 2 mois gratuits à seulement 2,19 €/mois, avec 45 jours de garantie satisfait ou remboursé. Une occasion parfaite de protéger vos données personnelles avant la frénésie des achats en ligne.

JE PROFITE DE L'OFFRE

Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?

  • Sécurité renforcée grâce au chiffrement AES 256 bits et au Kill Switch
  • Bande passante illimitée et serveurs 10 Gbit/s dans plus de 100 pays
  • Garantie 45 jours remboursée sans condition

CyberGhost VPN : le VPN idéal pour naviguer en toute confiance

Basé en Roumanie, CyberGhost VPN s’impose comme un allié de taille pour préserver votre confidentialité numérique. Le N°1 du classement des meilleurs VPN par Clubic applique une stricte politique “no log”, garantissant qu’aucune donnée de navigation n’est conservée. En clair : votre historique reste entre vous et vous seul.

Notre rédaction a déjà salué sa facilité d’utilisation et ses performances élevées avec une note de 9,8/10, à découvrir dans notre test complet de CyberGhost VPN. Son interface claire permet de se connecter en un clic à un serveur sécurisé parmi plus de 11 000 disponibles dans le monde. Les vitesses sont stables, même sur de longues sessions de streaming ou de téléchargement, grâce aux protocoles WireGuard®, IKEv2 et OpenVPN.

CyberGhost VPN
CyberGhost VPN
Clubic
CyberGhost VPN
  • storage11000 serveurs
  • language100 pays couverts
  • lan7 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 45 jours
  • thumb_upAvantage : le moins cher
9.8 / 10
9.8 /10
Voir l'offre

CyberGhost VPN se distingue aussi par sa compatibilité multi-appareils : ordinateurs, smartphones, tablettes, routeurs ou Smart TV, jusqu’à 7 connexions simultanées. Une flexibilité idéale pour protéger toute la famille, que ce soit à la maison ou sur un réseau Wi-Fi public. L’assistance client disponible 24 h/24 et 7 j/7 garantit par ailleurs un accompagnement continu, en français si besoin.

JE PROFITE DE L'OFFRE

Profitez d’une offre imbattable avant le Black Friday

En optant dès maintenant pour CyberGhost VPN 2 ans + 2 mois offerts à 2,19 €/mois, vous économisez 82 % sur le prix habituel (11,99 €/mois) tout en sécurisant vos données personnelles. Une offre valable pour une durée limitée, à saisir avant le rush du Black Friday.

À découvrir
Meilleur VPN, le comparatif en octobre 2025
15 octobre 2025 à 08h38
Comparatifs services