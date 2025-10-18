La guerre des promos chez les VPN démarre enfin cet automne ! D’un côté, CyberGhost affiche un tarif imbattable sur on VPN à 2,19 €/mois pendant 26 mois. De l’autre, le suisse Proton VPN est à 3 €/mois pendant 24 mois. Deux géants, deux approches, et une même promesse : sécuriser votre vie numérique à prix réduit. On vous aide à faire le choix entre ces deux excellents logiciels selon vos usages !
Deux VPN haut de gamme, deux philosophies
Les VPN premium sont devenus indispensables pour naviguer sereinement sur Internet : ils sécurisent vos connexions, masquent votre adresse IP et bloquent les traqueurs publicitaires.
- CyberGhost VPN séduit par sa facilité d’utilisation, ses performances stables et sa grande couverture mondiale avec 11 000 serveurs dans 100 pays.
- Proton VPN, développé par les créateurs de ProtonMail, met l’accent sur la confidentialité absolue de sa politique "no logs" auditée par le cabinet Deloitte et la protection des données garantie par son code "open source".
Trois bonnes raisons de comparer CyberGhost et Proton VPN
- Deux abonnements longue durée à moins de 5 €/mois
- Chiffrement AES 256 bits et politique “no logs” stricte
- Navigation fluide, anonyme et sans publicité intrusive
Présentation des offres et avis
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost VPN – 2,19 €/mois pendant 26 mois
- Réduction de plus de 80 %
- Plus de 11 000 serveurs dans 100 pays
- Protection contre pubs, traqueurs et sites malveillants
- Jusqu’à 7 connexions simultanées
- 45 jours d’essai satisfait ou remboursé
N°1 des VPN en France, CyberGhost est une valeur sûre pour les utilisateurs à la recherche d’un VPN rapide, stable et économique. Son immense réseau mondial assure une excellente performance pour le streaming et les téléchargements. Basé en Roumanie — hors alliances de surveillance —, il offre une bonne indépendance juridique tout en conservant une interface simple et accessible. Sa politique “no logs” a été auditée par Deloitte, confirmant qu’aucune donnée n’est stockée ou transmise.
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN – 3 €/mois au lieu de 9,99 € pendant 24 mois
- Réduction de 70 % pour un abonnement de 2 ans
- Basé en Suisse, pays reconnu pour sa législation ultra-protectrice sur la vie privée
- Serveurs Secure Core : le trafic passe par des serveurs internes ultra-sécurisés avant Internet
- Code open source, vérifiable par tous
- 10 connexions simultanées
Proton VPN, lui, va plus loin dans la transparence et la souveraineté des données. Basé en Suisse, il profite d’un cadre juridique totalement indépendant et hors de portée des alliances de surveillance.
Sa politique “no logs” est non seulement auditée, mais aussi publiée intégralement, ce qui permet à chacun de vérifier la conformité des pratiques. De plus, Proton VPN est entièrement open source : son code est public et audité par des experts indépendants.
Ses serveurs Secure Core, situés dans des infrastructures hautement sécurisées et détenues par Proton, ajoutent une protection physique et logicielle unique. Résultat : même si un serveur externe était compromis, votre adresse IP et vos données resteraient inaccessibles.
Zoom comparatif : avantages et limites
Zoom sur CyberGhost VPN
✅ Prix le plus bas du marché (2,19 €/mois)
✅ 45 jours d’essai sans risque
✅ Large couverture (11 000 serveurs)
✅ Bloque pubs et traqueurs par défaut
⚠️ Limites
- Engagement plus long (26 mois)
Zoom sur Proton VPN
✅ Siège en Suisse et politique stricte de confidentialité
✅ Excellente sécurité grâce aux serveurs Secure Core
✅ Jusqu’à 10 connexions simultanées
✅ Transparence maximale sur l’infrastructure
⚠️ Limites :
- Prix un peu plus élevé (3 €/mois)
Notre avis sur ces deux excelletns VPN
CyberGhost VPN est idéal pour les utilisateurs qui veulent le meilleur rapport performance/prix. Sa vitesse, sa stabilité et son interface simple en font le VPN le plus accessible du moment.
Proton VPN, lui, s’adresse à ceux qui cherchent la garantie absolue de confidentialité. Sa base en Suisse, ses audits publics, son code open source et son architecture Secure Core en font une solution taillée pour les utilisateurs les plus exigeants sur la transparence et la sécurité des données.
Verdict et recommandation :
- CyberGhost est le meilleur choix pour la vitesse, la simplicité et le prix.
- Proton VPN est le meilleur choix pour la confidentialité, la transparence et la confiance.