C’est le moment de passer à la vitesse supérieure en matière de sécurité en ligne. En ce moment, ExpressVPN propose son offre Avancée à 3,85 €/mois au lieu de 12 €, soit une réduction de près de 70 % pour un abonnement de 28 mois. Une opportunité rare pour profiter de l’un des VPN les plus rapides et sécurisés au monde, à un tarif imbattable.
Une offre premium pour une sécurité sans compromis
ExpressVPN est l’un des VPN les plus fiables du marché, utilisé par des millions d’internautes à travers le monde. Avec cette offre Avancée, vous bénéficiez d’un chiffrement AES 256 bits, d’un blocage automatique des fuites DNS et d’un kill switch qui protège votre connexion même en cas de coupure. Compatible avec tous vos appareils (Windows, macOS, Android, iOS, Smart TV), il permet une navigation anonyme et ultra-rapide où que vous soyez.
Trois bonnes raisons de choisir ExpressVPN
- Vitesse et stabilité parmi les meilleures du marché
- Chiffrement ultra-sécurisé et protection complète
- 30 jours d’essai satisfait ou remboursé
Un VPN rapide, sûr et simple à utiliser
ExpressVPN se distingue par sa facilité d’installation et son interface intuitive. En un clic, vous connectez votre appareil à l’un des serveurs ultra-rapides dans plus de 105 pays. Que ce soit pour naviguer anonymement, protéger vos paiements en ligne ou accéder à vos contenus habituels à l’étranger, il garantit une connexion fluide et sans ralentissement. Et avec la fonction Threat Manager, intégrée à l’offre Avancée, les traqueurs publicitaires et sites malveillants sont automatiquement bloqués.
Une économie de 70 % pour une durée étendue
Proposé habituellement à 12€/mois, ExpressVPN Avancé tombe à 3,85 €/mois pour un engagement de 28 mois. Cela représente près de 240 € d’économies sur la durée totale. En plus du prix réduit, l’abonnement inclut 30 jours d’essai satisfait ou remboursé, sans risque. Une occasion rare de s’offrir une protection haut de gamme sur le long terme, à un tarif largement inférieur à la concurrence.
Notre avis sur ExpressVPN
Rapide, fiable et complet, ExpressVPN Avancé reste une référence incontournable pour quiconque recherche une sécurité maximale et une navigation sans contrainte. Son réseau mondial de serveurs et sa protection avancée des données en font une valeur sûre pour les particuliers comme pour les pros. À ce prix, c’est l’un des meilleurs deals VPN du moment.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan8 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe