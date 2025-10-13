Un VPN conçu pour la sécurité et le confort

Proton VPN est développé par la même équipe à l’origine de ProtonMail, référence mondiale de la confidentialité. Sa technologie NetShield filtre automatiquement les publicités et les sites suspects, tout en masquant votre adresse IP pour une navigation anonyme. Vous profitez ainsi d’un Internet plus propre, plus rapide et plus sûr, que ce soit sur votre PC, smartphone ou tablette. Cerise sur le gâteau : l’application reste simple à utiliser, même pour les débutants.