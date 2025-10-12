Récompensé d'une note de 9,7/10 lors de son test indépendant sur Clubic, le VPN se distingue par sa transparence, sa technologie et son infrastructure qui en fait indéniablement l'un des poids lours du marché VPN.

1. Aucune donnée utilisateur : une politique réellement “zéro logs”

Contrairement à d'autres VPN qui revendiquent cette politique de façon vague, Proton VPN adopte une approche vérifiable : aucune donnée identifiable n’est stockée. Des audits indépendants viennent contrôler que ces promesses sont bien respectées.

2. Code open source : la technologie à la lumière

Tout le code de ses applications est ouvert, consultable par des experts externes, ce qui réduit les zones d’ombre et limite les risques de comportements cachés ou de failles non détectées.

3. Secure Core : double relais de protection

Avant de sortir vers Internet, votre trafic peut transiter par plusieurs serveurs situés dans des juridictions neutres (Suisse, Islande, Suède…). Cette méthode complique fortement toute traçabilité, même en cas d’attaque ci

4. Infrastructure étendue

Avec plus de 15 000 serveurs dans 122 pays, Proton VPN propose une couverture internationale solide.

Enfin, vous pouvez connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, ce qui en fait une solution robuste pour toute la famille ou tous vos terminaux.