Sur un marché où nombreux sont ceux qui vantent vitesse ou catalogues débloqués, Proton VPN adopte une approche différente : privilégier la transparence, la sécurité et l’absence de compromis sur la confidentialité. Développé en Suisse par l’équipe de ProtonMail, ce VPN oppose ses engagements éthiques aux promesses marketing creuses que l’on voit souvent ailleurs.
L’offre promotionnelle en cours (24 mois à 3,59 €/mois) est l’occasion idéale pour tester une solution axée sur la confiance technique, avec une garantie de 30 jours sans risque.
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Ce qui distingue Proton VPN : transparence et sécurité à tous les niveaux
Récompensé d'une note de 9,7/10 lors de son test indépendant sur Clubic, le VPN se distingue par sa transparence, sa technologie et son infrastructure qui en fait indéniablement l'un des poids lours du marché VPN.
1. Aucune donnée utilisateur : une politique réellement “zéro logs”
Contrairement à d'autres VPN qui revendiquent cette politique de façon vague, Proton VPN adopte une approche vérifiable : aucune donnée identifiable n’est stockée. Des audits indépendants viennent contrôler que ces promesses sont bien respectées.
2. Code open source : la technologie à la lumière
Tout le code de ses applications est ouvert, consultable par des experts externes, ce qui réduit les zones d’ombre et limite les risques de comportements cachés ou de failles non détectées.
3. Secure Core : double relais de protection
Avant de sortir vers Internet, votre trafic peut transiter par plusieurs serveurs situés dans des juridictions neutres (Suisse, Islande, Suède…). Cette méthode complique fortement toute traçabilité, même en cas d’attaque ci
4. Infrastructure étendue
Avec plus de 15 000 serveurs dans 122 pays, Proton VPN propose une couverture internationale solide.
Enfin, vous pouvez connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, ce qui en fait une solution robuste pour toute la famille ou tous vos terminaux.
Dans quels scénarios Proton VPN fait la différence
Voici 4 cas d'utilisation concrets où le VPN helvétique tire son épingle du jeu :
- Streaming international sécurisé : accédez aux catalogues de Netflix, Disney+, Prime Video ou HBO comme si vous étiez dans le pays d’origine, sans sacrifier la confidentialité.
- Surveillance sur les Wi-Fi publics : gare, hôtel, café... Proton protège vos données contre les interceptions “man-in-the-middle”.
- Télétravail & échanges sensibles : protégez vos fichiers et communications contre l’espionnage, notamment sur les réseaux d’entreprise publics.
- Journalisme, militantisme, voyages en zones sensibles : l’ancrage suisse, la politique sans logs et Secure Core en font un outil précieux pour ceux qui ont besoin d’un niveau de sécurité élevé.
Une offre Proton à saisir rapidement pour protéger votre vie privée
Si vous recherchez un VPN qui privilégie la confiance, la sécurité et la transparence, Proton VPN se positionne comme un choix plus “sérieux” que beaucoup de concurrents orientés vitesse pure ou marketing.
En ce moment, le logiciel suisse est proposé 24 mois à 3,59 €/mois avec 30 jours de garantie satisfait ou remboursé