Protégez vos données et accédez librement à Internet ! L’abonnement Proton VPN Plus 2 ans est actuellement à 3,39 €/mois, soit 66 % de réduction et 158,40 € d’économies. Une offre premium qui inclut tous les outils de la suite Proton (VPN, Mail, Drive, Docs, Calendar, Pass, Wallet). Offre limitée dans le temps !
Protégez votre vie privée avant qu’il ne soit trop tard
Dans un monde où la surveillance numérique s’intensifie, sécuriser sa vie privée n’est plus une option. Que vous soyez en télétravail, en voyage ou simplement connecté sur un Wi-Fi public, vos données personnelles peuvent facilement être exploitées par des tiers.
Avec Proton VPN Plus, vous bénéficiez d’un chiffrement de niveau militaire, d’une vitesse de navigation exceptionnelle et d’un accès illimité à tous vos contenus favoris, où que vous soyez.
Trois bonnes raisons de choisir Proton VPN Plus
- Un prix imbattable : seulement 3,39 €/mois au lieu de 9,99 €, soit 158,40 € d’économies sur 2 ans.
- Protection complète : sécurité maximale, confidentialité garantie, pas de journaux de connexion.
- Écosystème tout-en-un : VPN, Mail, Calendar, Drive, Docs, Pass et Wallet inclus pour une confidentialité totale.
L’offre Proton VPN Plus en détail
L’abonnement Proton VPN Plus vous donne accès à un réseau mondial de plus de 12 000 serveurs répartis dans 117 pays. Que vous souhaitiez regarder des contenus géo-restreints, télécharger en P2P ou simplement protéger vos échanges, Proton VPN répond à tous les besoins.
Son réseau 10 Gbit/s et la technologie VPN Accelerator garantissent des vitesses jusqu’à 400 % plus rapides que la moyenne, sans coupure ni ralentissement.
Grâce à son bloqueur NetShield, vous êtes protégé contre les publicités intrusives, les traqueurs et les logiciels malveillants.
Et parce que la confidentialité est au cœur de Proton, aucune donnée n’est conservée : pas de journaux, pas d’adresse IP enregistrée, pas d’historique de navigation.
L’abonnement couvre jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’il s’agisse de votre PC, Mac, smartphone, tablette, TV connectée ou même Apple TV et Fire TV.
Plus qu’un VPN : une suite complète de confidentialité
En optant pour Proton VPN Plus 2 ans, vous accédez à l’ensemble de l’écosystème Proton, reconnu pour son engagement envers la sécurité et la confidentialité :
Proton Mail : une messagerie chiffrée de bout en bout pour protéger vos communications.
- Proton Calendar : un agenda sécurisé et privé.
- Proton Drive : stockage cloud chiffré pour vos fichiers sensibles.
- Proton Docs : alternative confidentielle à Google Docs.
- Proton Pass : gestionnaire de mots de passe ultra-sécurisé.
- Proton Wallet : stockage privé et chiffré de vos informations de paiement.
Cette offre tout-en-un fait de Proton un véritable écosystème de confidentialité pour protéger votre vie numérique de A à Z.
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Prix, réduction et durée de l’offre
Le plan Proton VPN Plus 2 ans passe de 9,99 €/mois à 3,39 €/mois, soit 66 % de réduction. En tout, vous économisez 158,40 € sur la durée totale de l’abonnement.
Offre limitée dans le temps, une fois expirée, le tarif standard s’appliquera.
Cette offre exclusive vous donne accès à toutes les fonctionnalités premium, dont le Double Hop, le Split Tunneling, le DNS personnalisé et l’assistance prioritaire 24/7 via le chat en direct.
✅ Notre avis : une offre incontournable pour la confidentialité en ligne
Proton VPN Plus n’est pas un simple VPN : c’est une suite complète de protection numérique qui vous redonne le contrôle sur vos données.
Après notre test, nous lui avons attribué la note de 9,7/10, confirmant sa qualité et ses performances.
Entre son prix imbattable, son écosystème de sécurité complet et ses vitesses de connexion ultra-rapides, cette offre est idéale pour tous ceux qui veulent surfer, streamer et travailler en toute sérénité.