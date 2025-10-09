L’abonnement Proton VPN Plus vous donne accès à un réseau mondial de plus de 12 000 serveurs répartis dans 117 pays. Que vous souhaitiez regarder des contenus géo-restreints, télécharger en P2P ou simplement protéger vos échanges, Proton VPN répond à tous les besoins.

Son réseau 10 Gbit/s et la technologie VPN Accelerator garantissent des vitesses jusqu’à 400 % plus rapides que la moyenne, sans coupure ni ralentissement.

Grâce à son bloqueur NetShield, vous êtes protégé contre les publicités intrusives, les traqueurs et les logiciels malveillants.

Et parce que la confidentialité est au cœur de Proton, aucune donnée n’est conservée : pas de journaux, pas d’adresse IP enregistrée, pas d’historique de navigation.

L’abonnement couvre jusqu’à 10 appareils simultanément, qu’il s’agisse de votre PC, Mac, smartphone, tablette, TV connectée ou même Apple TV et Fire TV.