Netflix US, HBO Max, Disney+ Japon, Prime Video UK… CyberGhost met fin aux restrictions géographiques. Avec plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, optimisés pour le streaming HD et 4K, il garantit une lecture fluide et sans ralentissement, même aux heures de pointe.

Noté 9,8/10 dans son test sur Clubic, la protection de la vie privée de CyberGhost VPN repose sur :

Un chiffrement AES 256 bits de niveau militaire,

Une politique No-Logs certifiée (aucune activité enregistrée),

Un Kill Switch automatique pour éviter toute fuite en cas de déconnexion,

Une protection intégrée contre les fuites DNS et IP.

De quoi protéger efficacement vos données personnelles, même sur un Wi-Fi public d’aéroport, d’hôtel ou de café, où les attaques sont fréquentes.