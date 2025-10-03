À l’heure où les cyberattaques se multiplient et où de nombreux contenus restent géo-bloqués, un VPN devient vite indispensable. CyberGhost VPN, l’un des plus populaires et performants du marché, propose une offre imbattable : 2 ans + 2 mois gratuits pour seulement 2,19 €/mois, soit moins de 70 € pour 26 mois de protection complète.
Pourquoi Clubic recommande cette offre CyberGhost VPN ?
- Des serveurs optimisés pour le streaming, le P2P et le gaming
- Jusqu’à 7 appareils protégés en simultané
- Une réduction de 82 % + 45 jours pour tester sans risque
VPN : le streaming sans frontière et la vie privée
Netflix US, HBO Max, Disney+ Japon, Prime Video UK… CyberGhost met fin aux restrictions géographiques. Avec plus de 11 000 serveurs dans 100 pays, optimisés pour le streaming HD et 4K, il garantit une lecture fluide et sans ralentissement, même aux heures de pointe.
Noté 9,8/10 dans son test sur Clubic, la protection de la vie privée de CyberGhost VPN repose sur :
- Un chiffrement AES 256 bits de niveau militaire,
- Une politique No-Logs certifiée (aucune activité enregistrée),
- Un Kill Switch automatique pour éviter toute fuite en cas de déconnexion,
- Une protection intégrée contre les fuites DNS et IP.
De quoi protéger efficacement vos données personnelles, même sur un Wi-Fi public d’aéroport, d’hôtel ou de café, où les attaques sont fréquentes.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Un logiciel simple d'utilisation et multi-appareils
Compatible avec Windows, macOS, Android, iOS, Smart TV et consoles, CyberGhost protège jusqu’à 7 appareils en simultané. Une seule souscription suffit donc pour sécuriser et débloquer tous vos écrans, qu’il s’agisse du smartphone que vous utilisez dans le métro, de votre télé connectée au salon ou encore de votre console de jeu.
Concrètement, cela veut dire que :
- Vous pouvez lancer un film depuis votre Smart TV, pendant que vos enfants regardent un dessin animé depuis leur tablette.
- En déplacement, vous pouvez suivre un match depuis votre smartphone, tout en téléchargeant un documentaire disponible uniquement sur votre PC portable.
- Même les joueurs ne sont pas oubliés : sur console, le VPN permet d’accéder à des contenus et serveurs exclusifs réservés à certaines régions du monde.
Son interface conviviale, entièrement traduite en français, rend l’utilisation intuitive : quelques clics suffisent pour se connecter au bon serveur optimisé streaming. Pas besoin d’être expert en cybersécurité pour profiter d’Internet sans frontières.
CyberGhost face à ses concurrents
Le marché des VPN est riche, et trois acteurs se démarquent particulièrement :
- NordVPN : souvent plébiscité pour sa vitesse grâce à son protocole propriétaire NordLynx, il est idéal pour ceux qui téléchargent beaucoup ou jouent en ligne et recherchent un ping minimal. Exemple : un gamer qui veut se connecter à des serveurs internationaux sans latence trouvera chez NordVPN un atout.
- Proton VPN : basé en Suisse, son point fort est la transparence. Son code est open source, ses infrastructures auditées, et il bénéficie de lois strictes en matière de protection des données. Exemple : pour un journaliste ou un utilisateur soucieux avant tout de confidentialité, Proton est rassurant grâce à son approche orientée vie privée.
- CyberGhost : il se distingue par son ergonomie et son orientation vers le streaming. Ses serveurs sont clairement identifiés selon les usages (Netflix US, Prime Video UK, Disney+ Japon…), ce qui simplifie énormément la vie des utilisateurs. Exemple : un abonné qui veut simplement regarder une série exclusive sur Hulu depuis sa TV connectée n’a qu’à sélectionner le serveur “optimisé streaming” sans se plonger dans des réglages techniques.
Avec l’offre actuelle à 2,19 €/mois pour 26 mois, CyberGhost combine ainsi facilité d’utilisation, puissance technique et prix attractif, une formule qui séduit particulièrement les amateurs de contenus en ligne et ceux qui veulent une solution prête à l’emploi.