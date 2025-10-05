Protéger sa vie numérique n’a jamais été aussi abordable. Le logiciel suisse Proton VPN propose en ce moment son abonnement 2 ans à seulement 4,49 € par mois, soit 55 % de réduction par rapport au tarif habituel.
Dans un contexte où la cybersécurité est devenue une priorité, Proton VPN s’impose comme l’un des services VPN les plus complets du marché. Développé par les créateurs de ProtonMail, il allie rapidité, confidentialité et transparence.
L’offre du moment permet de souscrire à l’abonnement 2 ans pour 4,49 €/mois au lieu de 9,99 € (soit 107,76 € facturés sur 24 mois), avec en prime une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Un tarif compétitif pour un service premium qui inclut des fonctionnalités de protection avancées et un accès illimité aux contenus du monde entier.
Pourquoi choisir Proton VPN ?
- Serveurs 10 Gbit/s ultra-rapides
- Bloqueur de publicités NetShield
- Applications open source auditées
Proton VPN : un VPN complet et fiable pour protéger votre vie privée
Choisir Proton VPN, c’est miser sur une solution à la fois performante et transparente. Contrairement à de nombreux concurrents, l’entreprise suisse joue la carte de l’open source et soumet ses applications à des audits indépendants. De quoi renforcer la confiance des utilisateurs soucieux de confidentialité. Notre comparatif des meilleurs VPN souligne d’ailleurs son excellent rapport qualité/prix, notamment pour sa formule longue durée.
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
L’un des atouts majeurs de Proton VPN est son réseau de plus de 8 600 serveurs 10 Gbit/s répartis dans le monde entier. Combiné à la technologie VPN Accelerator, il offre des vitesses améliorées jusqu’à 400 %, ce qui le rend particulièrement adapté au streaming et au téléchargement. Que ce soit pour débloquer Netflix, Disney+ ou d’autres plateformes internationales, Proton VPN répond présent.
Autre fonctionnalité phare : NetShield, son bloqueur de publicités et de traqueurs. Il agit comme un filtre DNS qui empêche les connexions vers des domaines malveillants, réduisant ainsi les risques d’infection et les désagréments liés à la publicité intrusive.
Enfin, Proton VPN inclut une politique stricte de non-conservation des logs et un chiffrement robuste. Masquer son adresse IP, sécuriser ses connexions sur Wi-Fi public et contourner la censure deviennent des actions simples, avec l’assurance d’un haut niveau de protection.
Une offre attractive en octobre 2025
Avec cette promotion spéciale, Proton VPN rend la cybersécurité accessible à un large public. L’abonnement 2 ans tombe à 4,49 €/mois, soit une économie de 132 € par rapport au prix initial. Les 24 premiers mois sont facturés 107,76 €, puis le renouvellement s’effectue à 79,95 € par an. Une formule flexible et avantageuse, renforcée par la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours qui permet de tester le service sans risque.