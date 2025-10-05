L’un des atouts majeurs de Proton VPN est son réseau de plus de 8 600 serveurs 10 Gbit/s répartis dans le monde entier. Combiné à la technologie VPN Accelerator, il offre des vitesses améliorées jusqu’à 400 %, ce qui le rend particulièrement adapté au streaming et au téléchargement. Que ce soit pour débloquer Netflix, Disney+ ou d’autres plateformes internationales, Proton VPN répond présent.

Autre fonctionnalité phare : NetShield, son bloqueur de publicités et de traqueurs. Il agit comme un filtre DNS qui empêche les connexions vers des domaines malveillants, réduisant ainsi les risques d’infection et les désagréments liés à la publicité intrusive.

Enfin, Proton VPN inclut une politique stricte de non-conservation des logs et un chiffrement robuste. Masquer son adresse IP, sécuriser ses connexions sur Wi-Fi public et contourner la censure deviennent des actions simples, avec l’assurance d’un haut niveau de protection.

Une offre attractive en octobre 2025

Avec cette promotion spéciale, Proton VPN rend la cybersécurité accessible à un large public. L’abonnement 2 ans tombe à 4,49 €/mois, soit une économie de 132 € par rapport au prix initial. Les 24 premiers mois sont facturés 107,76 €, puis le renouvellement s’effectue à 79,95 € par an. Une formule flexible et avantageuse, renforcée par la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours qui permet de tester le service sans risque.