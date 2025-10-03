Trop souvent, il peut paraitre tentant de réduire les frais et s'offrant les services d'une solution à objectif simple : par exemple, un antivirus pour lutter contre les menaces en ligne. En réalité, la cybersécurité n'est pas limitée à un anti-malware, et de nombreuses autres composantes sont à prendre en compte pour un quotidien placé sous le signe de la sérénité.
Composée d'un antivirus, mais aussi d'un navigateur aux résultats de recherche organiques, ou encore, d'un réseau virtuel privé (VPN), la suite de cybersécurité Surfshark One vous propose de nombreuses fonctionnalités efficaces.
Ainsi, dans cet article, vous trouverez, notamment, 4 bonnes raisons de choisir Surfshark One pour vous accompagner dans votre quotidien connecté, ainsi qu'une offre d'abonnement permettant d'obtenir une réduction de -87%, à long terme, pour la suite Surfshark One.
Les points forts de Surfshark One :
- Un antivirus performant
- L'un des meilleurs VPN du marché
- Jusqu'à 10 appareils simultanément connecté
La confidentialité en ligne est au cœur de Surfshark One
La réputation de Surfshark VPN n'est plus à faire
Avec une note de 8,9/10 en conclusion de l'avis indépendant de la rédaction de Clubic, Surfshark VPN est l'un des atouts de la suite Surfshark One, et un compagnon pleinement recommandable pour votre confidentialité en ligne.
En effet, ce VPN vous aide à renforcer votre anonymat numérique, en vous proposant notamment une infrastructure de 3200 serveurs, dans 100 pays différents. Ainsi, avant toute navigation en ligne, que cela soit sur votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette, adoptez le bon réflexe d'une connexion systématique à Surfshark VPN.
Et pour cause, au lieu de votre adresse IP et votre géolocalisation réelles, ce sont les informations du serveur choisi qui apparaissent en ligne. Votre requête numérique, une fois lancée, transite entre votre appareil et le site Internet, dans un tunnel robuste, à l'aide de protocoles tels qu'IKEv2 ou encore WireGuard.
Surfshark, c'est aussi des innovations régulières, et parmi les dernières fonctionnalités proposées, Everlink permet de maintenir votre connexion VPN active, même en cas de coupure.
Au besoin, vous pouvez aussi activer la fonctionnalité Kill Switch, qui évite que votre appareil soit détecté sur le réseau Internet sur lequel vous êtes connecté, même en cas de perte de votre connexion, et jusqu'à ce qu'elle soit rétablie.
Autre point fort de Surfshark VPN, vous pouvez aussi compter sur Nexus. Vous vous connectez ainsi préalablement à ce réseau de serveurs, pour bénéficier d'une couche de sécurité supplémentaire, mais aussi, davantage de stabilité.
Que ce soit pour le gaming, comme le streaming, Surfshark offre un réseau efficace, en offrant des débits comparables entre les Etats-Unis, le Japon et le Royaume-Uni par exemple.
Avec Alternative ID, connectez-vous de manière anonymisée !
Autre bonne raison de choisir Surfshark One, Alternative ID est une fonctionnalité vraiment très pratique pour vous créer un avatar numérique et faciliter une inscription en toute discrétion.
Et pour cause, Alternative ID vous génère une identité numérique rapidement, avec prénom et nom, mais aussi une adresse mail de circonstance, à rattacher à votre boite mail principale. Cela vous évite d'avoir à fournir votre mail du quotidien tout en gardant le contact avec le site Internet concerné, sans difficulté.
Dans cette perspective d'anonymat optimisé, Incogni est aussi bien pratique. Cette fonctionnalité vous permet de solliciter Surfshark, et ses avocats, pour faire, notamment, supprimer vos données personnelles conservées chez des publicitaires. Au sein de Surfshark One, vous apprécierez également l'usage, au quotidien, de CleanWeb. Cette fonctionnalité bloque les fenêtres pop-ups et autres publicités lors de vos navigation en ligne.
Enfin, Surfshark Search est un moteur de recherche aux résultats organiques. Ainsi, le contenu de votre requête n'est pas classé en fonction de la publicité, mais bien de la pertinence, selon vos mots clefs, du résultat escompté. Point non négligeable, Surfshark Search respecte pleinement votre confidentialité en ligne.
Surfshark One vous aide aussi bien à lutter contre les virus qu'à surveiller vos données
Surfshark Alert, pour réagir au plus vite en cas de fuite !
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la suite de cybersécurité Surfshark One vous propose une application dotée d'une interface claire, et facile à prendre en main, même si vous n'êtes pas un expert en informatique.
Parmi les menus inclus, se trouve aussi celui consacré à la fonctionnalité Surfshark Alert. Comme son nom l'indique, son but est de vous avertir en cas de compromission de certaines de vos informations.
Vous pouvez, notamment, renseigner vos adresses mail, ou encore, vos cartes bancaires, mais aussi vos numéros de sécurité sociale. Ainsi, en cas de fuite relevée, Surfshark Alert vous permet de réagir au plus vite et, par exemple, bloquer temporairement votre CB.
L'antivirus de Surfshark vous protège des menaces sans relâche
Toujours animé par cette perspective de résultat optimal, Surfshark a fortement renforcé son antivirus. C'est notamment l'un de ses points forts, qui permet à la suite de cybersécurité Surfshark One de décrocher la note de 8,9/10 à la fin de son test, également réalisé en toute indépendance chez Clubic.
Et pour cause, l'antivirus de Surfshark est simple à prendre en main pour vous, tout en étant particulièrement coriace face aux formes les plus diverses de virus. Que ce soit par sa Protection en temps réel, mais aussi son processus de détection et d'élimination des malwares, Surfshark Antivirus obtient de très bonnes notes lors de sa mise à l'épreuve par AV-TEST.
6/6 en Protection face aux virus, 5,5/6 en Performance, pour une efficacité redoutable sans nécessiter trop de ressources de la part de votre appareil électrique, et 6/6 en Prise en main, voilà autant de points positifs qui sont à retenir.
En conclusion, Surfshark One propose un excellent rapport qualité/prix !
Avec cette suite de cybersécurité, vous avez donc l'opportunité de profiter des services d'un antivirus puissant, mais respectueux des capacités de vos appareils.
Sachant que vous pouvez connecter jusqu'à 10 ordinateurs (sous macOS, comme Windows), smartphones (sous Android ou iOS) et/ou tablettes avec Surfshark One, c'est une excellente nouvelle. Une fonctionnalité de veille performante face aux fuites de données, l'un des meilleurs antivirus du marché, ou encore un moteur de recherche au plus proche de vos attentes, sont également compris dans cette solution tout-en-un. Pour toutes ces raisons, nous vous recommandons Surfshark One.
En plus, vous profitez d'une offre d'abonnement comportant -87% de réduction
Alors que les French Days vivent leurs dernières heures, Surfshark pense aussi à l'optimisation de votre budget, et récompense votre fidélité.
Au lieu d'un prix au mois fixé dès 17,95€, vous pouvez obtenir, dès à présent, un petit prix de 2,29€/mois si vous optez pour un abonnement de 2 ans + 3 mois.
Cela est doublement avantageux : le prix est bien plus bas, avec une réduction de -87% en comparaison avec la souscription au mois, et vous assurez votre cybersécurité à moyen terme tout en faisant des économies. Nous vous rappelons que vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils simultanément avec un seul abonnement à la suite de cybersécurité Surfshark One. Notez également que la TVA peut s'appliquer, en fonction de votre lieu de résidence, lors de votre souscription.
Enfin, en plus d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours une fois votre achat conclu, le service client de Surfshark reste à votre disposition, par tchat comme par mail, 24h/24, 7j/7.
- moodEssai 30 jours
- devices10 appareils
- phishingPas d'anti-phishing
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Si vous recherchez un nouvel antivirus ou si votre solution actuelle ne répond plus à vos attentes, Surfshark One mérite le coup d'œil, particulièrement si vous utilisez déjà Surfshark VPN. Ses performances, notamment celles de son antivirus, ont considérablement progressé, comme le soulignent les récentes évaluations d’AV-Test. Pour celles et ceux qui sont satisfaits de leur antivirus actuel, les fonctionnalités comme Surfshark Alert ou Alternative ID peuvent sembler accessoires, mais elles ajoutent une dimension utile pour renforcer la gestion de vos données personnelles.
- Antivirus très efficace
- VPN illimité et bourré de fonctionnalités
- Interface agréable dans l'ensemble
- Parité entre Windows et Mac
- Manque quelques fonctionnalités pour en faire une suite de sécurité complète
- Surfshark Search pourrait être mieux intégré