Avec une note de 8,9/10 en conclusion de l'avis indépendant de la rédaction de Clubic, Surfshark VPN est l'un des atouts de la suite Surfshark One, et un compagnon pleinement recommandable pour votre confidentialité en ligne.

En effet, ce VPN vous aide à renforcer votre anonymat numérique, en vous proposant notamment une infrastructure de 3200 serveurs, dans 100 pays différents. Ainsi, avant toute navigation en ligne, que cela soit sur votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette, adoptez le bon réflexe d'une connexion systématique à Surfshark VPN.

Et pour cause, au lieu de votre adresse IP et votre géolocalisation réelles, ce sont les informations du serveur choisi qui apparaissent en ligne. Votre requête numérique, une fois lancée, transite entre votre appareil et le site Internet, dans un tunnel robuste, à l'aide de protocoles tels qu'IKEv2 ou encore WireGuard.

Surfshark, c'est aussi des innovations régulières, et parmi les dernières fonctionnalités proposées, Everlink permet de maintenir votre connexion VPN active, même en cas de coupure.