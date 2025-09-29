Envie de profiter des French Days pour accéder aux catalogues Netflix, Disney+ ou Prime Video comme si vous étiez à l’étranger ? CyberGhost brade son VPN avec une remise de 82 %, une occasion parfaite pour booster vos soirées streaming tout en sécurisant vos connexions.
À l’occasion des French Days 2025, CyberGhost propose une offre qui devrait séduire tous les amateurs de divertissement en ligne.
L’abonnement longue durée passe à seulement 2,63 €/mois TTC, soit 26 mois de protection complète pour moins de 70 € grâce à une réduction immédiate de 82 %. Un tarif imbattable pour profiter de serveurs optimisés streaming, sécuriser ses téléchargements et naviguer en toute liberté.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Serveurs dédiés, streaming, P2P et gaming
- Jusqu’à 7 appareils connectés
- Offre -82 % avec 45 jours d’essai
CyberGhost VPN : une solution polyvalente pour le divertissement et la sécurité
Un VPN ne sert pas seulement à protéger vos données. Avec CyberGhost, il devient aussi un allié du quotidien pour accéder à davantage de contenus en ligne. Grâce à plus de 12 000 serveurs répartis dans une centaine de pays, il suffit d’un clic pour simuler une connexion aux États-Unis, au Japon ou ailleurs, et débloquer des plateformes de streaming, des chaînes TV ou encore des services réservés à certaines zones géographiques.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost se distingue par un catalogue impressionnant de 12 000 serveurs répartis dans une centaine de pays, offrant ainsi la possibilité d’accéder à des contenus habituellement indisponibles en France. En un clic, vous pouvez débloquer Netflix US, HBO Max ou Disney+ pour varier vos soirées de rentrée, un atout particulièrement appréciable alors que l’offre de streaming ne cesse de s’élargir.
Autre point fort, et pas des moindres : la simplicité ! L’application est compatible avec la plupart des appareils : PC, Mac, Linux, smartphones Android et iOS, mais aussi TV connectées, consoles et box multimédia. Elle propose en plus des serveurs classés par usages (streaming, gaming, P2P), ce qui évite toute configuration compliquée et permet de gagner du temps. Les utilisateurs profitent ainsi d’une expérience fluide et adaptée à chaque besoin.
Sur le plan de la sécurité, CyberGhost ne déçoit pas. Son chiffrement AES 256 bits et ses protocoles modernes comme WireGuard assurent une confidentialité renforcée, idéale pour naviguer sans crainte sur des réseaux Wi-Fi publics. En revanche, son paiement unique à l’abonnement peut freiner certains, même si le tarif final reste très compétitif. Avec 7 connexions simultanées, un support client disponible 24 h/24 et une garantie de remboursement de 45 jours, CyberGhost combine performance et tranquillité d’esprit à un prix particulièrement attractif pendant ces French Days.