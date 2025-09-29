CyberGhost se distingue par un catalogue impressionnant de 12 000 serveurs répartis dans une centaine de pays, offrant ainsi la possibilité d’accéder à des contenus habituellement indisponibles en France. En un clic, vous pouvez débloquer Netflix US, HBO Max ou Disney+ pour varier vos soirées de rentrée, un atout particulièrement appréciable alors que l’offre de streaming ne cesse de s’élargir.

Autre point fort, et pas des moindres : la simplicité ! L’application est compatible avec la plupart des appareils : PC, Mac, Linux, smartphones Android et iOS, mais aussi TV connectées, consoles et box multimédia. Elle propose en plus des serveurs classés par usages (streaming, gaming, P2P), ce qui évite toute configuration compliquée et permet de gagner du temps. Les utilisateurs profitent ainsi d’une expérience fluide et adaptée à chaque besoin.

Sur le plan de la sécurité, CyberGhost ne déçoit pas. Son chiffrement AES 256 bits et ses protocoles modernes comme WireGuard assurent une confidentialité renforcée, idéale pour naviguer sans crainte sur des réseaux Wi-Fi publics. En revanche, son paiement unique à l’abonnement peut freiner certains, même si le tarif final reste très compétitif. Avec 7 connexions simultanées, un support client disponible 24 h/24 et une garantie de remboursement de 45 jours, CyberGhost combine performance et tranquillité d’esprit à un prix particulièrement attractif pendant ces French Days.