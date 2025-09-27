Netflix US, Disney+ Japon, Prime Video UK… De nombreux contenus restent encore réservés à certaines régions du globe depuis vos abonnements en France. Avec un VPN performant, ces barrières disparaissent en un clin d'oeil.
CyberGhost VPN, reconnu pour la qualité de son réseau et ses serveurs optimisés pour le streaming, lance une offre de rentrée imbattable : 2 ans + 2 mois offerts pour 2,19 €/mois, soit 26 mois de protection et de liberté pour moins de 57 €.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- 11 000 serveurs dans plus de 100 pays
- 7 appareils connectés en simultané
- Garantie satisfait ou remboursé 45 jours
Un accès illimité à vos plateformes préférées
Avec plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays, CyberGhost permet de débloquer les catalogues étrangers de Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max et bien d’autres. Pas de coupures, pas de ralentissements : ses débits jusqu’à 10 Gb/s assurent une lecture fluide en HD et en 4K, même aux heures de forte affluence.
Au-delà du streaming, le VPN noté 9,8/10 dans son test sur Clubic, chiffre vos connexions avec un algorithme AES 256 bits de niveau militaire, vous protégeant des intrusions et des fuites de données, y compris sur les réseaux Wi-Fi publics.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Simple, polyvalent et pensé pour tous vos écrans
Contrairement à certains concurrents plus complexes à configurer, CyberGhost se veut accessible :
- Applications intuitives sur PC, Mac, iOS, Android, Smart TV et consoles,
- 7 appareils protégés en simultané, parfait pour toute la famille,
- Kill Switch intégré, qui coupe la connexion si le VPN se déconnecte, évitant toute fuite accidentelle.
Que vaut CyberGhost face à ses rivaux ? NordVPN mise sur la vitesse pure grâce à NordLynx, le suisse Proton VPN séduit par sa transparence open source, CyberGhost lui, mise sur l’expérience utilisateur et le divertissement, avec une interface conviviale et des serveurs clairement identifiés pour le streaming.
C’est le choix idéal en terme de VPN pour les utilisateurs qui veulent profiter de leurs contenus sans se compliquer la vie.
CyberGhost VPN brade son offre de rentrée : 2 ans + 2 mois gratuits pour 2,19 €/mois. Résultat : du streaming sans frontières (Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video…) en HD/4K, sur tous vos écrans, avec une connexion sécurisée.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.