Les French Days 2025 sont l’occasion rêvée pour sécuriser vos connexions en ligne sans vous ruiner. NordVPN propose jusqu’à -72 % sur ses formules, avec des prix qui démarrent à 3,39 €/mois.
Le VPN est devenu un outil incontournable pour protéger sa vie privée, contourner les restrictions géographiques et sécuriser ses connexions, notamment sur les réseaux Wi-Fi publics. À l’occasion des French Days, NordVPN propose une offre exceptionnelle : son abonnement Basic passe à 3,39€/mois (-70 %). Une réduction rare qui permet d’accéder à l’un des services VPN les plus complets du marché à petit prix.
Pourquoi choisir NordVPN ?
- Jusqu’à 6 appareils protégés
- Serveurs rapides et fiables
- Sécurité renforcée (chiffrement, anti-malware)
NordVPN en promotion pour les French Days
NordVPN fait partie des VPN les plus utilisés dans le monde grâce à sa simplicité et son efficacité. Le service met en avant une large infrastructure de serveurs répartis dans plusieurs pays, garantissant à la fois vitesse et stabilité. Cette diversité permet aussi de contourner les géo-restrictions, un atout appréciable pour accéder à des contenus variés lors de déplacements.
- storage8000 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
Un autre point fort réside dans les outils de sécurité avancés intégrés. En plus du chiffrement de bout en bout, NordVPN propose un bloqueur de publicités et de logiciels malveillants, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe dans ses formules supérieures. Les utilisateurs bénéficient aussi de l’option de double VPN pour une protection encore plus robuste.
Dans le cadre des French Days, l’intérêt est évident : obtenir ce niveau de protection à prix réduit permet d’équiper ses appareils sans attendre le Black Friday. Que ce soit pour télétravailler sereinement, voyager ou simplement protéger ses données personnelles, NordVPN coche toutes les cases d’un VPN polyvalent.
