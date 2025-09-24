Un autre point fort réside dans les outils de sécurité avancés intégrés. En plus du chiffrement de bout en bout, NordVPN propose un bloqueur de publicités et de logiciels malveillants, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe dans ses formules supérieures. Les utilisateurs bénéficient aussi de l’option de double VPN pour une protection encore plus robuste.

Dans le cadre des French Days, l’intérêt est évident : obtenir ce niveau de protection à prix réduit permet d’équiper ses appareils sans attendre le Black Friday. Que ce soit pour télétravailler sereinement, voyager ou simplement protéger ses données personnelles, NordVPN coche toutes les cases d’un VPN polyvalent.