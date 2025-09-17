Proton VPN ne se contente pas de chiffrer vos connexions : il intègre aussi NetShield, un puissant ad-blocker basé sur le filtrage DNS. Concrètement, cela bloque les publicités intrusives, les traqueurs publicitaires et les logiciels malveillants avant même qu’ils ne s’affichent sur vos pages. Résultat : des sites plus rapides à charger et une navigation plus fluide.

Grâce à son Privacy Panel, vous pouvez même visualiser le nombre de pubs et de traqueurs bloqués, preuve concrète de l’efficacité du service.