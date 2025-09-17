Proton VPN propose son offre 2 ans à moins de 4 €/mois au lieu de 9,99 €, soit 66 % de réduction. Avec NetShield, son bloqueur de publicités et de logiciels indésirables, vous naviguez plus vite et plus sereinement, sans craindre traqueurs ou malwares.
Une navigation plus rapide et sans publicités
Proton VPN ne se contente pas de chiffrer vos connexions : il intègre aussi NetShield, un puissant ad-blocker basé sur le filtrage DNS. Concrètement, cela bloque les publicités intrusives, les traqueurs publicitaires et les logiciels malveillants avant même qu’ils ne s’affichent sur vos pages. Résultat : des sites plus rapides à charger et une navigation plus fluide.
Grâce à son Privacy Panel, vous pouvez même visualiser le nombre de pubs et de traqueurs bloqués, preuve concrète de l’efficacité du service.
Trois bonnes raisons d’essayer Proton VPN :
- Bloquez pubs, malwares et traqueurs en un clic.
- Profitez d’une vitesse optimisée grâce au filtrage DNS.
- Un VPN open source et sans logs, gage de transparence.
NetShield : plus qu’un simple ad-blocker
L’atout phare de Proton VPN, c’est sa capacité à améliorer votre sécurité tout en accélérant votre expérience. Avec NetShield, deux options s’offrent à vous :
- Bloquer uniquement les logiciels malveillants.
- Ou bloquer malwares + publicités + traqueurs (option activée par défaut).
Cette double protection permet non seulement d’éviter les infections par des logiciels dangereux, mais aussi de préserver votre vie privée en empêchant les annonceurs de collecter vos données personnelles. Un avantage non négligeable à l’heure où la publicité ciblée est omniprésente sur le web.
Sécurité maximale et performance au rendez-vous
Proton VPN s’appuie sur une politique stricte de non-conservation des données et un code open source audité publiquement, offrant une transparence totale. Le service protège vos connexions avec un chiffrement de pointe, un kill switch intégré et la possibilité de choisir parmi plus de 4 000 serveurs dans 91 pays.
- storage14990 serveurs
- language122 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Un utilisateur témoigne : “@ProtonVPN est sans publicité, avec une politique stricte de non-conservation des données et un VPN complètement open source. Je le recommande fortement pour un VPN extrêmement sécurisé.”
Proton VPN a été pensé pour tous les usages modernes. Grâce à ses serveurs haute performance, vous profitez d’un streaming fluide où que vous soyez, sans ralentissements ni coupures, même pour Netflix, Prime Video ou Disney+.
Nouveautés qui font la différence
Au-delà de NetShield, Proton VPN se distingue aussi par son intégration d’outils pensés pour améliorer l’expérience utilisateur au quotidien. Son chiffrement avancé protège vos données bancaires lorsque vous êtes sur un Wi-Fi public, tandis que sa compatibilité multiplateforme (Windows, Mac, Linux, Android, iOS) permet une utilisation sans contrainte.
L’application inclut aussi un mode Smart Protocol, qui choisit automatiquement le protocole le plus adapté en fonction de votre réseau. C’est idéal pour contourner les blocages internet, comme ceux rencontrés dans certains pays ou réseaux d’entreprise restrictifs.
Le bon plan Proton VPN : -66 % pendant 24 mois
Actuellement, Proton VPN Plus est disponible à 3,39 €/mois pendant 24 mois, contre 9,99 € en temps normal. Cela représente une économie de 158,40 € sur deux ans. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités premium : NetShield, streaming illimité, multi-appareils, vitesses rapides et confidentialité totale.
Avec un seul abonnement, vous pouvez connecter jusqu’à 10 appareils simultanément : smartphones, ordinateurs, tablettes et même routeurs. De quoi protéger toute la famille ou l’ensemble de vos équipements.
Et contrairement à d’autres services, Proton VPN applique une politique stricte de non-conservation des données : aucune trace de vos activités n’est stockée. Votre vie privée est garantie.
✅ Notre avis sur Proton VPN
Avec son offre à -66 %, Proton VPN s’impose comme l’un des VPN les plus complets et accessibles du marché. Navigation rapide, streaming fluide, confidentialité stricte et blocage des publicités font partie de ses atouts majeurs. Son différenciateur, NetShield, renforce encore la sécurité et le confort d’utilisation. Une solution idéale pour protéger vos connexions et naviguer sans contrainte, le tout à prix réduit.