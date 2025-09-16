CyberGhost VPN se distingue par la taille impressionnante de son réseau, avec des milliers de serveurs répartis dans plus de 100 pays. Concrètement, cela vous permet de contourner les restrictions géographiques et de profiter de vos contenus préférés lors de vos voyages, qu’il s’agisse de films, de séries ou d’événements sportifs diffusés à l’international. Pour la rentrée 2025, c’est un atout de taille pour celles et ceux qui souhaitent conserver leurs habitudes numériques sans interruption, même en déplacement.

L’un des grands avantages de CyberGhost réside dans la simplicité de ses applications, compatibles avec ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles et smart TV. Avec jusqu’à 7 connexions en simultané, l’abonnement couvre facilement une famille entière ou plusieurs appareils personnels. Les utilisateurs bénéficient d’une bande passante illimitée et d’une vitesse stable grâce à des serveurs modernes en 10 Gbit/s, ce qui rend l’expérience fluide, y compris pour le streaming en 4K ou le jeu en ligne.

Côté sécurité, CyberGhost mise sur un chiffrement robuste et sur une politique stricte de non-conservation des données. Le kill switch intégré garantit la protection de votre connexion en cas de coupure du VPN, un détail rassurant pour le télétravail comme pour les usages personnels. On pourra regretter que certaines options avancées, comme l’IP dédiée, soient disponibles en supplément, mais le rapport qualité-prix reste imbattable à 2,19 €/mois. Avec cette promotion valable en septembre 2025, c’est l’occasion d’investir dans un outil complet qui protège votre vie numérique et ouvre vos horizons en ligne.