Envie de naviguer sans limites tout en protégeant vos données ? CyberGhost casse les prix avec une offre VPN à 2,19 €/mois seulement. Un bon plan à découvrir pour voyager en ligne sans frontières et en toute sécurité.
CyberGhost VPN figure parmi les services les plus complets du marché, aussi bien pour la sécurité en ligne que pour l’accès aux contenus bloqués. En ce moment, son abonnement 2 ans + 2 mois gratuits est proposé à seulement 2,19 €/mois, soit une réduction de 82 % par rapport au tarif classique.
L’offre inclut une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, ce qui permet de tester le service en toute tranquillité. Avec ses milliers de serveurs répartis dans plus de 100 pays et jusqu’à 7 connexions simultanées, CyberGhost s’adapte aussi bien aux usages individuels qu’aux familles.
Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?
- Serveurs dans plus de 100 pays
- 7 appareils connectés en simultané
- Garantie satisfait ou remboursé 45 jours
CyberGhost VPN : un allié fiable pour naviguer sans limites
Choisir un VPN, c’est avant tout trouver le bon équilibre entre sécurité, vitesse et simplicité d’usage. CyberGhost parvient à combiner ces trois critères en proposant un service complet et accessible. Dans notre test de CyberGhost VPN, nous avons apprécié la richesse des fonctionnalités et la qualité du chiffrement, le plaçant parmi les solutions les plus abouties du marché. Si vous hésitez encore, notre comparatif des meilleurs VPN vous aidera à situer CyberGhost face à ses concurrents.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost VPN se distingue par la taille impressionnante de son réseau, avec des milliers de serveurs répartis dans plus de 100 pays. Concrètement, cela vous permet de contourner les restrictions géographiques et de profiter de vos contenus préférés lors de vos voyages, qu’il s’agisse de films, de séries ou d’événements sportifs diffusés à l’international. Pour la rentrée 2025, c’est un atout de taille pour celles et ceux qui souhaitent conserver leurs habitudes numériques sans interruption, même en déplacement.
L’un des grands avantages de CyberGhost réside dans la simplicité de ses applications, compatibles avec ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles et smart TV. Avec jusqu’à 7 connexions en simultané, l’abonnement couvre facilement une famille entière ou plusieurs appareils personnels. Les utilisateurs bénéficient d’une bande passante illimitée et d’une vitesse stable grâce à des serveurs modernes en 10 Gbit/s, ce qui rend l’expérience fluide, y compris pour le streaming en 4K ou le jeu en ligne.
Côté sécurité, CyberGhost mise sur un chiffrement robuste et sur une politique stricte de non-conservation des données. Le kill switch intégré garantit la protection de votre connexion en cas de coupure du VPN, un détail rassurant pour le télétravail comme pour les usages personnels. On pourra regretter que certaines options avancées, comme l’IP dédiée, soient disponibles en supplément, mais le rapport qualité-prix reste imbattable à 2,19 €/mois. Avec cette promotion valable en septembre 2025, c’est l’occasion d’investir dans un outil complet qui protège votre vie numérique et ouvre vos horizons en ligne.