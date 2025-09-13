Proton VPN vs NordVPN : NordVPN est reconnu pour sa rapidité, notamment via NordLynx, mais Proton VPN mise sur une transparence sans compromis (code open source et audits publics), absent de la plupart de ses concurrents.

Proton VPN vs CyberGhost : CyberGhost offre un grand réseau et des serveurs optimisés streaming, mais Proton VPN ajoute une couche juridique et technique de confiance, notamment via Secure Core et son positionnement suisse.