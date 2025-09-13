Avec l’essor du télétravail, des cours à distance et du streaming, la rentrée 2025 s’annonce comme un moment-clé pour renforcer votre sécurité numérique.
Parmi les acteurs les plus fiables du marché des VPN, Proton VPN sort du lot grâce à son ancrage en Suisse (synonyme de confidentialité juridique) et sa réputation solide pour la transparence. Le tout actuellement disponible à 3,39 €/mois pour un abonnement de 24 mois, soit près de 66 % de réduction, avec une garantie de remboursement de 30 jours
Pourquoi choisir Proton VPN ?
- Protection juridique accrue : installé en Suisse, Proton VPN échappe aux accords internationaux de surveillance (comme les Five Eyes), ce qui renforce votre anonymat.
- Code open source et audits indépendants : toute la base de code est accessible au public, et régulièrement analysée par des tiers, pour assurer qu’il n’y a pas de portes dérobées ou pratiques douteuses.
- Politique zéro logs réellement appliquée : contrairement à certains VPN qui utilisent le terme "no-log" à tort, Proton affirme ne conserver aucune donnée permettant de retracer vos activités.
Pour quels usages recommande t-on Proton VPN
Noté 9,7/10 lors de son test sur Clubic, Proton se révèle l'outil indispensable pour ces 3 usages :
- Streaming sans frontières : avec près de 15 000 serveurs dans 122 pays, Proton VPN vous permet d’accéder aux catalogues étrangers de Netflix, Disney+, HBO Max, etc., sans compromettre la fluidité ni la qualité HD.
- Sécurité renforcée grâce à Secure Core : votre trafic est routé via plusieurs serveurs situés dans des pays neutres avant de sortir sur Internet. Cela rend extrêmement difficile toute tentative de traçage de votre activité.
- Protection multi-appareils : jusqu’à 10 connexions simultanées, compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TV et même certaines box Android.
- storage14990 serveurs
- language122 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Comment Proton VPN se compare à ses concurrents ?
Proton VPN vs NordVPN : NordVPN est reconnu pour sa rapidité, notamment via NordLynx, mais Proton VPN mise sur une transparence sans compromis (code open source et audits publics), absent de la plupart de ses concurrents.
Proton VPN vs CyberGhost : CyberGhost offre un grand réseau et des serveurs optimisés streaming, mais Proton VPN ajoute une couche juridique et technique de confiance, notamment via Secure Core et son positionnement suisse.
À qui s’adresse Proton VPN ? Deux profils courants
Proton VPN est un bon choix pour :
Amateurs de streaming et d’accès aux contenus étrangers : idéal pour ceux qui veulent débloquer toute l’offre vidéo mondiale sans compromis sur la qualité.
Personnes soucieuses de leur vie privée ou exposées à la surveillance : journalistes, professionnels en déplacements, ou simplement utilisateurs qui souhaitent une anonymisation forte.
Pourquoi Proton VPN peut transformer votre rentrée
Proton VPN vous offre un savoureux équilibre entre puissance (13 000 serveurs), sécurité (open source, audits, Secure Core), et liberté d’accès (streaming). Pour seulement 3,39 €/mois sur 24 mois, c’est une alternative sérieuse face à des services comme NordVPN ou CyberGhost. Et avec une garantie de remboursement de 30 jours, vous pouvez l’essayer sans risque.