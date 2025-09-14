En 2025, regarder vos films et séries préférés sans restrictions géographiques peut vite tourner au casse-tête : Netflix modifie souvent son catalogue, Disney+ bloque certains contenus, Prime Video a des limitations selon les pays... C’est là qu’intervient un VPN performant, capable de débloquer toutes ces barrières.

@ Cyberghost
Élu meilleur VPN de 2025, CyberGhost, réputé pour son réseau étendu et ses performances streaming, propose actuellement une offre exceptionnelle : 2 ans + 2 mois offerts, soit 2,19 €/mois (–82 %). Une offre clé pour bien démarrer la rentrée audio-visuelle.

Streaming : plus de choix, sans compromis sur la qualité

Un VPN ne sert pas seulement à contourner un géoblocage : il garantit aussi une expérience de visionnage fluide et agréable. Noté 9,8/10 lors de son test sur Clubic, CyberGhost réunit justement ces avantages :

  • Plus de catalogues accessibles (états-Unis, UK, Japon, etc.), pour tous vos contenus Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max et autres.
  • Débits soutenus, jusqu’à 10 Gb/s : streaming HD, 4K, téléchargements lourds, tout reste réactif.
  • Stabilité renforcée, même en pleine heure de pointe, grâce à ses 11 000 serveurs optimisés et son chiffrage AES-256 pour les connexions Wi-Fi publiques
CyberGhost VPN
Clubic
  • storage11000 serveurs
  • language100 pays couverts
  • lan7 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 45 jours
  • thumb_upAvantage : le moins cher
9.8 / 10
9.8 /10
CyberGhost, le VPN "tout-confort" du streaming

Offre exceptionnelle rentrée : foncez avant qu’il ne soit trop tard

Profitez d’un streaming sans frontières avec CyberGhost. Pour seulement 2,19 €/mois (2 ans + 2 mois gratuits), accédez à tous vos contenus préférés en HD ou 4K, de manière fluide et sécurisée. Offre limitée, idéale pour la rentrée !

