Ce forfait permet de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément. Que vous soyez sur votre smartphone, votre PC ou votre tablette, une seule souscription suffit pour couvrir l’ensemble de vos équipements. La simplicité d’utilisation est également un atout : l’application est intuitive, avec une connexion en un clic.

En cette rentrée de septembre 2025, l’abonnement Basic 2 ans s’affiche à environ 3 €/mois, contre 12,95 €/mois habituellement, soit -73 % de réduction. ExpressVPN ajoute en prime 4 mois offerts, de quoi profiter plus longtemps de ce tarif préférentiel. L’unique limite reste l’absence des fonctionnalités avancées réservées aux plans supérieurs, comme le gestionnaire de mots de passe ou la eSIM, mais pour qui recherche un VPN fiable et abordable, l’offre Basic reste la plus intéressante.