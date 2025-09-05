Bonne nouvelle pour la rentrée : l’abonnement ExpressVPN Basic 2 ans tombe à seulement 3 €/mois. Avec -73 % de réduction et 4 mois offerts, c’est l’occasion de sécuriser ses connexions à prix mini.
ExpressVPN est réputé pour sa vitesse, sa fiabilité et sa politique stricte de non-conservation des logs. À l’occasion de la rentrée, son forfait Basic 2 ans bénéficie d’une remise exceptionnelle : 3 €/mois au lieu de 12,95 €/mois, avec 4 mois gratuits en bonus. Un tarif imbattable pour protéger jusqu’à 10 appareils et naviguer sereinement en France comme à l’étranger.
Pourquoi choisir ExpressVPN Basic 2 ans ?
- -73 % de réduction immédiate
- Jusqu’à 10 appareils protégés
- 4 mois gratuits inclus
ExpressVPN Basic : la formule simple et efficace pour la rentrée
L’offre Basic regroupe toutes les fonctionnalités essentielles d’ExpressVPN. Vous bénéficiez du protocole Lightway, conçu pour offrir une vitesse optimale, et de la technologie TrustedServer qui garantit l’absence de logs. Cela signifie que vos activités en ligne restent totalement privées, même sur un réseau Wi-Fi public.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan8 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Ce forfait permet de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément. Que vous soyez sur votre smartphone, votre PC ou votre tablette, une seule souscription suffit pour couvrir l’ensemble de vos équipements. La simplicité d’utilisation est également un atout : l’application est intuitive, avec une connexion en un clic.
En cette rentrée de septembre 2025, l’abonnement Basic 2 ans s’affiche à environ 3 €/mois, contre 12,95 €/mois habituellement, soit -73 % de réduction. ExpressVPN ajoute en prime 4 mois offerts, de quoi profiter plus longtemps de ce tarif préférentiel. L’unique limite reste l’absence des fonctionnalités avancées réservées aux plans supérieurs, comme le gestionnaire de mots de passe ou la eSIM, mais pour qui recherche un VPN fiable et abordable, l’offre Basic reste la plus intéressante.