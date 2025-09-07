Les VPN sont devenus incontournables pour contourner les blocages géographiques et profiter pleinement des services de streaming comme Netflix, Disney+ ou Prime Video. Proton VPN fait partie des références du marché grâce à son infrastructure robuste et son engagement sur la confidentialité.

Actuellement, l’abonnement VPN Plus sur 2 ans bénéficie d’une réduction exceptionnelle de -66 % : il passe de 9,99 € à seulement 3,39 €/mois, soit 158,40 € d’économies au total.