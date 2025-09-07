Profiter de ses plateformes de streaming sans limites, débloquer des contenus géo-restreints et naviguer en toute sécurité : avec Proton VPN Plus en promo, l’abonnement 2 ans tombe à 3,39 €/mois au lieu de 9,99 €. Une économie immédiate de 66 %.
Une offre VPN premium à prix réduit
Les VPN sont devenus incontournables pour contourner les blocages géographiques et profiter pleinement des services de streaming comme Netflix, Disney+ ou Prime Video. Proton VPN fait partie des références du marché grâce à son infrastructure robuste et son engagement sur la confidentialité.
Actuellement, l’abonnement VPN Plus sur 2 ans bénéficie d’une réduction exceptionnelle de -66 % : il passe de 9,99 € à seulement 3,39 €/mois, soit 158,40 € d’économies au total.
Pourquoi choisir Proton VPN Plus dès maintenant ?
- Débloquez vos contenus préférés : streaming illimité partout dans le monde.
- Naviguez en toute sécurité : chiffrement puissant et anonymat garanti.
- Un prix imbattable : 3,39 €/mois au lieu de 9,99 €, soit -66 %.
Un VPN pensé pour le streaming et la liberté d’accès
L’un des usages les plus recherchés d’un VPN est de contourner les restrictions de contenus en ligne. Proton VPN dispose de serveurs optimisés pour le streaming qui permettent d’accéder à des catalogues étrangers sur Netflix, HBO Max, Hulu, BBC iPlayer et bien d’autres plateformes. Que vous soyez en voyage ou que vous souhaitiez simplement explorer des bibliothèques de films et séries non disponibles en France, Proton VPN ouvre la porte à un monde de contenus.
- storage14990 serveurs
- language122 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Avec des vitesses élevées et une bande passante illimitée, la qualité reste optimale, même en haute définition ou en 4K. Fini les coupures, place à une expérience fluide et sans frustration.
La sécurité et la confidentialité avant tout
Au-delà du streaming, Proton VPN est avant tout une solution de sécurité numérique. Développé par la même équipe que Proton Mail, il repose sur des standards de chiffrement solides et une politique stricte de no-log, garantissant que vos activités en ligne ne sont ni stockées ni revendues.
Le service protège vos connexions, même sur les réseaux Wi-Fi publics, contre les tentatives d’espionnage ou de piratage. Vous pouvez ainsi consulter vos mails, effectuer vos achats en ligne ou gérer vos comptes bancaires en toute tranquillité.
Une réduction massive à saisir sans attendre
L’abonnement Proton VPN Plus 2 ans tombe à 3,39 €/mois, contre 9,99 € en tarif standard. Cela représente une économie de 158,40 € sur la durée de l’engagement. Pour un service premium offrant à la fois sécurité, rapidité et accès sans restriction aux contenus mondiaux, cette réduction est l’une des plus attractives du moment.
✅ Notre avis sur Proton VPN Plus
Proton VPN s’impose comme l’un des meilleurs choix pour celles et ceux qui veulent à la fois débloquer leurs plateformes de streaming et sécuriser leurs connexions. Avec une infrastructure robuste, un engagement fort pour la confidentialité et une interface simple à utiliser, il répond aux besoins des particuliers comme des voyageurs réguliers.
À seulement 3,39 €/mois grâce à la promotion actuelle, c’est une solution fiable et abordable pour profiter d’Internet sans frontières et sans compromis sur la sécurité.