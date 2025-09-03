Choisir ExpressVPN en cette rentrée 2025, c’est s’assurer une navigation fluide et sécurisée au quotidien. Le service s’appuie sur son protocole maison Lightway, reconnu pour sa rapidité et sa stabilité, ainsi que sur la technologie TrustedServer, qui garantit l’absence de journaux et donc une confidentialité maximale. Que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette, vous profitez d’une connexion protégée en quelques clics, même sur des réseaux Wi-Fi publics.

La nouvelle gamme introduit plus de flexibilité grâce à trois formules distinctes. Le plan Basic couvre tous les besoins essentiels avec la possibilité de connecter jusqu’à 10 appareils. La formule Avancée va plus loin avec un gestionnaire de mots de passe intégré, des données eSIM pour voyager et une surveillance d’identité avec alertes en cas de fraude. Enfin, le forfait Pro vise les utilisateurs les plus exigeants en intégrant une IP dédiée, des rapports de solvabilité mensuels et des services de suppression de données personnelles. Chaque profil d’utilisateur trouve donc une solution adaptée, sans compromis sur la sécurité.

Un autre atout réside dans la dimension pratique pour contourner certaines restrictions en ligne. Depuis la France, il est possible d’accéder à des contenus ou des plateformes habituellement bloqués, ce qui offre une liberté numérique appréciable à l’heure où la rentrée rime avec reprise des études, du travail et des voyages. On note toutefois que les prix affichés sont pour l’instant en dollars et hors TVA, la conversion en euros étant attendue dans les prochains jours. Malgré cela, les remises appliquées, jusqu’à -73 % avec 4 mois gratuits, placent ExpressVPN parmi les options les plus attractives du moment.