La rentrée est souvent synonyme de nouvelles résolutions, y compris pour sécuriser ses connexions en ligne. ExpressVPN inaugure ses plans Basic, Avancée et Pro, avec des réductions allant jusqu’à -73 % et 4 mois gratuits.
ExpressVPN, l’un des services VPN les plus populaires au monde, change de cap en lançant trois nouvelles formules : Basic, Avancée et Pro. Chacune répond à des usages spécifiques, de la simple navigation sécurisée à une protection renforcée de l’identité numérique. Pour marquer cette rentrée, l’abonnement Basic démarre à seulement 3 €/mois sur 2 ans, soit une remise de 73 % avec 4 mois offerts. Une opportunité idéale pour protéger vos données et accéder à vos sites préférés, où que vous soyez.
Pourquoi choisir ExpressVPN ?
- Jusqu’à 73 % de réduction
- Trois plans adaptés à vos besoins
- Connexions sécurisées et sans logs
ExpressVPN : les nouveaux plans d’abonnement à prix réduit
Le VPN le plus reconnu du marché fait sa rentrée avec une refonte complète de son offre. Trois abonnements sont désormais proposés : Basic, avec toutes les fonctionnalités VPN essentielles, Avancée, qui ajoute un gestionnaire de mots de passe et des données eSIM pour voyager, et Pro, destiné aux utilisateurs exigeants avec IP dédiée et services de suppression de données.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan8 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Notre rédaction a déjà testé ExpressVPN et son protocole Lightway se démarque par sa vitesse et sa stabilité. L’autre atout est son réseau mondial TrustedServer, qui garantit un accès fluide et sécurisé aux contenus disponibles uniquement dans certains pays. À la rentrée, cela peut être particulièrement utile pour consulter des sites, plateformes ou services inaccessibles depuis la France.
Choisir ExpressVPN en cette rentrée 2025, c’est s’assurer une navigation fluide et sécurisée au quotidien. Le service s’appuie sur son protocole maison Lightway, reconnu pour sa rapidité et sa stabilité, ainsi que sur la technologie TrustedServer, qui garantit l’absence de journaux et donc une confidentialité maximale. Que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette, vous profitez d’une connexion protégée en quelques clics, même sur des réseaux Wi-Fi publics.
La nouvelle gamme introduit plus de flexibilité grâce à trois formules distinctes. Le plan Basic couvre tous les besoins essentiels avec la possibilité de connecter jusqu’à 10 appareils. La formule Avancée va plus loin avec un gestionnaire de mots de passe intégré, des données eSIM pour voyager et une surveillance d’identité avec alertes en cas de fraude. Enfin, le forfait Pro vise les utilisateurs les plus exigeants en intégrant une IP dédiée, des rapports de solvabilité mensuels et des services de suppression de données personnelles. Chaque profil d’utilisateur trouve donc une solution adaptée, sans compromis sur la sécurité.
Un autre atout réside dans la dimension pratique pour contourner certaines restrictions en ligne. Depuis la France, il est possible d’accéder à des contenus ou des plateformes habituellement bloqués, ce qui offre une liberté numérique appréciable à l’heure où la rentrée rime avec reprise des études, du travail et des voyages. On note toutefois que les prix affichés sont pour l’instant en dollars et hors TVA, la conversion en euros étant attendue dans les prochains jours. Malgré cela, les remises appliquées, jusqu’à -73 % avec 4 mois gratuits, placent ExpressVPN parmi les options les plus attractives du moment.