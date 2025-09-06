Présenté à l’IFA 2025, le Narwal Flow introduit un nouveau paradigme dans le monde des robots aspirateurs. Ce modèle mise sur trois piliers techniques, Track Mop, Mopping Flow et Intelligent Flow, pour rendre le nettoyage des sols plus hygiénique, plus intelligent et surtout, réellement autonome.
Avec le Narwal Flow, le constructeur veut incarner « le meilleur robot de 2025 »; rien que ça. Un titre ambitieux, certes, mais qui reflète les efforts fournis sur tous les aspects de l’appareil : aspiration, lavage, cartographie et entretien. L’enjeu ? Permettre aux utilisateurs de se libérer totalement des corvées d’entretien des sols, tout en assurant des résultats professionnels, dans tous les foyers peu importe leur surface. Le Narwal Flow veut remplacer tous les appareils de nettoyage en un seul, à l'aise lors de la récupération des poussières, l'aspiration des tapis et bien entendu le lavage des sols pour les débarrasser de toutes les traces.
Ce modèle est le fruit de plusieurs années de recherche autour de l'autonomie, de la précision et de l'hygiène. Il s'adresse aussi bien aux familles avec enfants, qu’aux foyers avec animaux, ou aux utilisateurs qui souhaitent une solution de nettoyage efficace, mais peu contraignante. Il s’inscrit dans une logique de confort total : moins d’interactions, moins de maintenance, mais des résultats constants.
Disponible dès le 4 septembre, le Narwal Flow est proposé en deux versions : avec station standard à 899 € (au lieu de 1 299 €), ou avec station compacte à 1 099 € (au lieu de 1 499 €), jusqu’au 28 septembre 2025.
Un nettoyage plus hygiénique et plus intelligent
Une serpillière toujours propre avec Track Mop
Le système Track Mop s’attaque au problème bien connu des serpillières qui se salissent au fil du nettoyage. Ce modèle introduit un tout nouveau rouleau serpillière, qui est continuellement rincé grâce à des buses d’eau propre, essorée à l’aide d’une raclette, et l’eau sale est immédiatement évacuée. Ce fonctionnement limite la propagation de saletés d’une pièce à l’autre.
Un exemple concret : si le robot nettoie d’abord une cuisine grasse, puis passe dans une chambre d’enfant, il ne transporte pas les résidus de la première pièce dans la seconde. Une pression constante de 12 N permet également d’assurer un frottement efficace au ras des murs et autour des meubles. Ce point est particulièrement utile dans les espaces exigus comme les toilettes ou les entrées étroites.
La structure extensible du rouleau permet d’aller jusqu’aux plinthes et coins souvent laissés de côté par les serpillières rotatives classiques. Dans les foyers avec animaux, on évite ainsi les dépôts de poussière ou de poils dans les recoins.
Nettoyage autonome avec Mopping Flow
La technologie Mopping Flow adapte en temps réel la fréquence de rinçage du rouleau et la quantité d’eau ou de détergent utilisée. Résultat : le robot peut insister sur une zone sale autour d’une gamelle ou d’un paillasson, sans intervention manuelle.
Le rinçage s’effectue à l’eau chaude (45 °C) et le rouleau est ensuite séché à l’air chaud. Ce système évite les odeurs et les traces au sol, même après un nettoyage prolongé. L’eau sale est collectée séparément pour éviter toute contamination croisée. L’utilisateur n’a plus à vider un réservoir ou laver les serpillières à la main.
Sur les sols mixtes, carrelage, parquet, tapis, la gestion différenciée du nettoyage permet au robot de préserver les matériaux fragiles, tout en accentuant le nettoyage sur les surfaces plus dures.
Une aspiration puissante avec 22 000 Pa de puissance
Avec 22 000 Pa de puissance, le Flow offre un niveau d’aspiration équivalent à celui d’un aspirateur traditionnel, tout en gardant le format compact d’un robot. Sa plaque de pressurisation dynamique applique la buse contre le sol ou les tapis pour aspirer efficacement poils, poussières et débris.
La technologie CarpetFocus optimise le nettoyage des tapis et des moquettes, en identifiant automatiquement leur densité et en augmentant la puissance appliquée pour agir en profondeur. Cela permet par exemple d’éliminer les miettes incrustées dans un tapis à poils longs sans user la surface.
La brosse centrale est également pensée pour les cheveux longs ou les poils d’animaux. En les orientant vers l’orifice d’aspiration, elle limite les bourrages et simplifie l’entretien. Une brosse latérale complète le dispositif pour ramasser les poussières sous les meubles et le long des murs en les ramenant immédiatement vers le centre. Aucun centimètre carré de votre logement n'est oublié par le Narwal Flow.
Navigation intelligente et station au choix
Une IA embarquée pour un pilotage fluide
Le système Intelligent Flow permet une navigation 3D en temps réel avec une double caméra et capteurs IA placés à l'avant de l'appareil. Le robot identifie les objets au sol et adapte sa trajectoire, contournant automatiquement les chaussettes oubliées ou les jouets d’enfants.
Il reconnaît aussi les pièces et adapte ses routines : passage plus fréquent dans les zones à fort trafic ou nettoyage ciblé en fin de journée dans la cuisine. Le robot est compatible avec Alexa, Google Assistant et l’assistant vocal « Hey Narwal ».
Par exemple, vous pouvez déclencher un nettoyage après le petit déjeuner dans la cuisine, ou programmer un passage quotidien dans l’entrée si les allers-retours sont fréquents. La cartographie s’ajuste selon vos habitudes, pour un nettoyage personnalisé et progressif.
Deux stations pour s’adapter à tous les intérieurs
Le Narwal Flow est proposé avec deux stations. La version standard comprend toutes les fonctionnalités : remplissage automatique, nettoyage et séchage du rouleau, distribution de détergent, vidage des poussières. La version compacte, plus basse (28 cm), conserve l’essentiel tout en étant plus facile à intégrer dans un petit logement, sous un meuble par exemple. Une arrivée d'eau et une sortie d'eau sont nécessaires pour cette station, qui vide et recharge l'aspirateur robot en totale autonomie.
Ces stations assurent une autonomie de plusieurs jours, sans intervention manuelle. Le robot peut ainsi fonctionner en continu dans des logements de toutes tailles, y compris sans être vidé ou rincé quotidiennement. Dans un studio parisien ou une maison de 120 m², les besoins sont différents, et le produit s’adapte à ces deux extrêmes.
Pour le lancement, Narwal vous propose une offre jusqu’à fin septembre
Le Narwal Flow est disponible depuis le 4 septembre avec deux promotions valables jusqu’au 28 septembre :
- Version avec station standard à 899 € au lieu de 1 299 €
- Version avec station compacte à 1 099 € au lieu de 1 499 €
Une offre de lancement qui tombe pile à l'heure pour la rentrée et vous permet de retourner au travail sereinement, sans penser au ménage de la maison. Pendant votre absence, le Narwal Flow s'occupe de tout.