Avec le Narwal Flow, le constructeur veut incarner « le meilleur robot de 2025 »; rien que ça. Un titre ambitieux, certes, mais qui reflète les efforts fournis sur tous les aspects de l’appareil : aspiration, lavage, cartographie et entretien. L’enjeu ? Permettre aux utilisateurs de se libérer totalement des corvées d’entretien des sols, tout en assurant des résultats professionnels, dans tous les foyers peu importe leur surface. Le Narwal Flow veut remplacer tous les appareils de nettoyage en un seul, à l'aise lors de la récupération des poussières, l'aspiration des tapis et bien entendu le lavage des sols pour les débarrasser de toutes les traces.

Ce modèle est le fruit de plusieurs années de recherche autour de l'autonomie, de la précision et de l'hygiène. Il s'adresse aussi bien aux familles avec enfants, qu’aux foyers avec animaux, ou aux utilisateurs qui souhaitent une solution de nettoyage efficace, mais peu contraignante. Il s’inscrit dans une logique de confort total : moins d’interactions, moins de maintenance, mais des résultats constants.

Disponible dès le 4 septembre, le Narwal Flow est proposé en deux versions : avec station standard à 899 € (au lieu de 1 299 €), ou avec station compacte à 1 099 € (au lieu de 1 499 €), jusqu’au 28 septembre 2025.