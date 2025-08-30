Détrompez-vous : même un Mac n’est plus imperméable aux cybermenaces. En cette période de rentrée, entre télétravail, streaming et usages nomades, la protection devient indispensable. On vous explique.
Intego, un spécialiste centré exclusivement sur les Mac depuis plus de 25 ans, propose une vraie solution taillée pour cet écosystème, avec une réduction séduisante : 19,99 € la première année au lieu de 49,99 €, soit un budget d’environ 1,67 €/mois.
Pourquoi Intego est un choix judicieux pour les utilisateurs de Mac
Noté 9,1/10 dans son test indépendant sur Clubic, Intego s'avère une solution de sécurité pertinente pour les raisons suivantes :
- Spécialiste Apple depuis toujours : Intego est l’un des rares éditeurs à proposer des outils pensés pour macOS, et non portés depuis Windows . Interface fluide, intégration mac-native et performances préservées sont au rendez-vous.
- Antivirus + pare-feu optimisé : avec VirusBarrier, Intego assure une protection en temps réel contre malwares, ransomwares, phishing ou menaces cross-plateformes. NetBarrier, son pare-feu intelligent, s’adapte automatiquement selon que vous êtes chez vous, au bureau ou connecté à un Wi-Fi public.
- Performance et simplicité : les scans sont efficaces sans ralentir votre système, même sur les anciens modèles. L’interface reste claire et simple, idéale pour les utilisateurs non techniques .
Pour quels usages, un antivirus haut de gamme est utile :
- Wi-Fi publics ? NetBarrier vous protège en détectant et bloquant les connexions indésirables.
- Partages de fichiers Apple : VirusBarrier évite la propagation de fichiers infectés entre Mac et PC.
- Tranquillité au quotidien : les scans automatiques surveillent dès que vous accédez à un fichier, sans fausse alerte ni intervention manuell…
- moodVersion gratuite limitée
- devices1 à 5 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Comment se positionne Intego face aux autres antivirus
Tout d'abord, Intego a été récompensé de la première place des meilleurs antivirus pour Mac. Certes des éditeurs comme Norton ou Bitdefender proposent des suites multiplateformes riches, parfois avec VPN ou contrôle parental avancé. Mais Intego se distingue par sa spécialisation Apple, son intégration soignée à macOS et son rapport efficacité/prix exceptionnel, surtout avec cette offre de rentrée. Si vous souhaitez une protection fluide, efficace et centrée sur l’expérience Mac, cette offre d’Intego est une vraie opportunité.
Si vous recherchez une solution efficace, fluide et dédiée à votre Mac sans se ruiner ? Intego, éditeur expert Mac, propose son antivirus + pare-feu pour 1,67 €/mois la première année. Idéal pour naviguer, streamer ou travailler en toute sérénité. L’offre est limitée… et votre Mac le mérite bien pour cette rentrée 2025.