Noté 9,1/10 dans son test indépendant sur Clubic, Intego s'avère une solution de sécurité pertinente pour les raisons suivantes :

Antivirus + pare-feu optimisé : avec VirusBarrier, Intego assure une protection en temps réel contre malwares, ransomwares, phishing ou menaces cross-plateformes. NetBarrier, son pare-feu intelligent, s'adapte automatiquement selon que vous êtes chez vous, au bureau ou connecté à un Wi-Fi public.

: avec VirusBarrier, Intego assure une protection en temps réel contre malwares, ransomwares, phishing ou menaces cross-plateformes. NetBarrier, son pare-feu intelligent, s’adapte automatiquement selon que vous êtes chez vous, au bureau ou connecté à un Wi-Fi public. Performance et simplicité : les scans sont efficaces sans ralentir votre système, même sur les anciens modèles. L’interface reste claire et simple, idéale pour les utilisateurs non techniques .

Pour quels usages, un antivirus haut de gamme est utile :