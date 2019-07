N26 dévoile N26 You : une nouvelle offre qui remplace et améliore le compte Black

Les nouvelles cartes de l'offre N26 You. © N26

Du noir à la couleur

Descriptif des offres actuelles de N26. © N26

N26 a le vent en poupe en France

Source : N26

Visiblement inadaptée à sa clientèle d'aujourd'hui, la formuleévolue non seulement vers une nouvelle dénomination - «» - mais aussi vers plus d'avantages pour ses souscripteurs.Changement de ton pour laallemande. À la noirceur sobre et premium de sa carte Black, laoppose désormais la couleur avec sa nouvelle offre «». Outre une carte bancaire désormais au choix parmi cinq coloris (menthe, rhubarbe, sable, ardoise et océan), la carteest plus que jamais taillée pour les baroudeurs.(engagement d'un an), N26 You vous offre toutes les garanties de Black, tout en ajoutant des réductions (futures) que la banque mobile promet nombreuses chez plusieurs partenaires de choix commeou encoreOutre cet ajout bienvenu, on retrouvera également danstout ce qui faisait le sel de l'offre Black ; à savoir, et toute une batterie d'assurances pour vos voyages. À l'avenir, N26 annonce aussi que les clientsauront la possibilité de commander plusieurs cartes rattachées au même compte. À défaut de proposer un véritable compte commun, on pourra donc toujours se partager un compte via deux cartes bancaires distinctes.Arrivée en 2015 en France, N26 est en pleine expansion. Présente dans 23 pays (en comptant les États-Unis où elle vient de se lancer), la banque mobile revendique aujourd'huiDans l'Hexagone, laadmet «», selon Jérémie Rosselli, lede N26 en France. Dans une interview accordée à FrenchWeb , ce dernier confesse que de nombreux chantiers attendent encore la néobanque, à commencer par l'épargne. «», liste Jérémie Rosselli, conscient que la seule chose qui manque véritablement aux banques mobiles estsinon solide, existante.